Gelato Day: il gusto dell'anno arriva dal Belgio, ecco dove trovarlo

La stagione del gelato artigianale del 2024 è stata ufficialmente inaugurata, con il Gelato Day, il 24 marzo. Questa giornata, l'unica dedicato a un alimento dal Parlamento europeo, quest'anno rende omaggio al Belgio, esaltando la sua amata creazione: il Gaufre de Liege, ed eleggendolo gusto dell'anno.

Il gusto dell'anno Gaufre de Liege

Presentato a Longarone è un gelato che fonde magistralmente sapori e tradizioni: Si tratta di un fior di latte aromatizzato con vaniglia e cannella, impreziosito da pepite di caramello e burro salato, il tutto è reso unico dal Gaufre de Liege, una varietà di waffle conosciuta e amata in tutto il mondo. Una preparazione che ha una storia antica, che risale alla Grecia, dove era cucinata tra due ferri caldi. Nel Medioevo in Belgio, la ricetta fu perfezionata da un abate cistercense che introdusse il miele nell'impasto, dando vita ad una bontà che ricordava la forma di un nido d'ape, simbolo di dolcezza e lavoro artigianale.

Dove trovare il gusto dell'anno

In occasione di questa celebrazione, Pausa Gelato, una rinomata gelateria artigianale situata ad Arcade (TV), presenta questa deliziosa novità. Con oltre 35 anni di esperienza nella produzione di gelato artigianale, il Maestro artigiano della regione Veneto presso Pausa Gelato continua a valorizzare il territorio attraverso l'uso di materie prime di alta qualità, la ricerca e l'innovazione, garantendo un gelato non solo squisito ma anche sano.

Questa nuova creazione non è solo un omaggio alla tradizione dolciaria belga ma rappresenta anche l'impegno costante di Pausa Gelato nel promuovere la cultura del gelato. Mentre vi deliziate con questa nuova proposta, non dimenticate di esplorare anche le loro pluripremiate varietà, come il gelato alla Ricotta e quello alla Malaga, entrambi vincitori della coppa d'oro.

La XII Giornata Europea del Gelato Artigianale ci invita non solo a celebrare il gelato come delizia culinaria, ma anche a riconoscere e sostenere l'arte e la dedizione dei gelatieri artigiani che continuano a arricchire la nostra eredità culinaria con innovazioni gustose e creative.