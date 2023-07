Un pomeriggio per assaggiare gratuitamente il gelato di pasticceria: Sarti 'All You Can Cream'

Sano e Artigiano è la filosofia della Pasticceria e Gelateria Sarti di San Vito di Altivole. Per far conoscere i loro gelati di pasticceria domenica 16 luglio è stato organizzato un evento "All You Can Cream".

Sarti si distingue per gli ingredienti di alta qualità e naturali, per la creatività che mettono nella produzione della pasticceria, e naturalmente nel gelato, fatto con amore, super cremoso, mai troppo dolce e dal sapore 'vero', eccelente il pistacchio e le creme.

All You Can Cream, tutto il gelato che vuoi in 2 ore.

Un'esperienza emozionante dove potrete gustare deliziosi gelati in stile "all you can eat" (ovvero mangiare quanto desiderate). Si potranno provare tutti i gusti, alla velocità della luce o lentamente, senza mai preoccuparti, se non della pancia troppo piena.

Un appuntamento con il piacere del gelato appena fatto. Ogni ora un gusto diverso, dalla macchina del gelato alla tua bocca in poco meno di un minuto. Ci sarà il gelato al mascarpone e fragole, pane burro e miele, mandorla variegato al pistacchio e fiori d’arancio, oltre ai tradizionali nocciola, pistacchio, stracciatella, la menta, prodotta con le foglie cresciute personalmente è messe in infusione, i gusti alla frutta fatti con il oltre il 50% di frutta.

Un pomeriggio per lasciarsi conquistare dalla freschezza e dalla cremosità di un gelato fatto in pasticceria: bilanciato per dare la giusta equilibrio di gusto e dolcezza.

Per partecipare basta passare domenica pomeriggio alla Pasticceria Sarti dalle 15 alle ore 20.

Pasticceria Gelateria Sarti in Piazza S. Vito, 7, San Vito di Altivole