Giornata dei Colli Veneti: il programma degli eventi nel trevigiano

Una data da segnare in agenda: è quella di domenica 26 marzo 2023, prima domenica di Primavera, in cui si celebrerà la seconda edizione della Giornata Regionale per i Colli Veneti. Una festa per valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei Colli Veneti, la cui ricchezza è composta da un mosaico prezioso di paesaggi unici, piccoli borghi, remote chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici.

Gli eventi nella Marca domenica 26 marzo

Gli appuntamenti sui Colli Asolani e Montello e sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.



ASOLO

Asolo Fiorita - ore 9.00 – viale Tiziano | Pro Loco Asolo e Comune di Asolo – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – iat@asolo.it – 0423 529046

Asolo WIne Shop – Giornata regionale dei Colli Veneti | Strada del Vino Montello e Colli Asolani ore 11.00 e 15.00 – via Regina Cornaro – Colli asolani – Bedin , Strada del Vino Montello e Colli Asolani – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria 351 7368913 / info@asolowineshop.com

Progress Country & Wine House, Strada del Vino Montello e Colli Asolani – Evento a pagamento – Prenotazione via e-mail info@progresscountrywinehouse.com

CASTELCUCCO

Festa della Comunità e delle Colline Venete - ore 14.00 – via Papa Giovanni XXIII, 2 | Comune Castelcucco e Pro Loco di Castelcucco – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – info@comune.castelcucco.tv.it – 0423962669 int.2

Pat del Colmèl – Giornata regionale dei Colli Veneti | Strada del Vino Montello e Colli Asolani ore 116.00-19.00 – Pat del Colmèl, Strada del Vino Montello e Colli Asolani – Evento a pagamento – Prenotazione via e-mail colmello_ss@libero.it

CORNUDA

Colli Asolani – Bedin, Giornata regionale dei Colli Veneti | Strada del Vino Montello e Colli Asolani - ore 10.30-16.00 – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria al tel. 0423 639411 o via e-mail info.benedetta@colliasolani.it

CISON DI VALMARINO

2° Passeggiata Tra Le colline - 8.30 – via dei Santi, Tovena | Pro Loco Tovena – Evento a pagamento: Adulti 15 € – bambini fino a 6 anni gratis – bambini fino a 12 anni 10,00€ – Prenotazione obbligatoria proloco.tovena@libero.it

LA VIA DEI MULINI E IL CENTRO STORICO DI CISON DI VALMARINO - 14.30-17.30 – Piazza della Chiesa, 5 | Associazione Guide di Marca – Evento a pagamento: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito – Prenotazione obbligatoria inviando una mail a giovanna.lorenzon65@gmail.com oppure un messaggio al 339/5096617

COLLE UMBERTO

Festa dei Colli e dei bambini - 9.00-13.00 – via dei Fioretti | Pro Loco Colle Umberto – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – ttgottardi@gmail.com / 348 4430313

CONEGLIANO

Colli Puliti - 9.00-12.00 – Colli di Conegliano | Pro Loco Ogliano – Evento gratuito. – Prenotazione non necessaria – rivediogliano@gmail.com

Bianco, rosso, verde e… lavanda - ore 10.30 – Colline di Ogliano | Treviso Incoming – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria trevisoincoming@gmail.com/ 335-7469006

Pilates e yoga nel bosco – Al termine dell’evento ci sarà un brindisi offerto dalla Fattoria - ore 10.30-12.30 – Fattoria delle Spezie – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria entro sabato 25/3/23 – 3299342198, info@agriturismolespezie.it, agriturismolespezie@gmail.com

Casting Dama Castellana 2023 - ore 10.30 – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – Venerdì 17/03/2023 dalle 20.00 alle 23.00 Sabato 18-25/03/2023 dalle 15.00 alle 23.00 Domenica 19-26/03/2023 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle15.00 alle 19.00 dama@damacastellana.it cell. 327 3617237

Arpe Diem - ore 11.00 – Giardino del Castello | Comune di Conegliano, Bar Ristorante Belvedere al Castello – Concerto gratuito – degustazione a pagamento: 12,00 € – Prenotazione obbligatoria Ufficio IAT 0438 21230

Colli inediti - ore 11.30-14.30 – Coffee Living Conegliano – Evento a pagamento: euro 20,00 a persona: un piatto del territorio con calice di vino in abbinamento e aperitivo di benvenuto con cicchetto incluso + caffè (espresso, filtro …..) in omaggio – Prenotazione gradita e disponibilità fino a esaurimento posti (prenotazione: telefonica (350 9308827 sono graditi anche messaggi whatsapp) mail (dott.cristinadegiusti@manuel.it) mail (coffeeliving@manuel.it)

CROCETTA DEL MONTELLO

Uno sguardo al nostro territorio: oltre alle Grave, il Montello - 9.00 – ritrovo presso Parcheggio area festeggiamenti | Comune di Crocetta del Montello- evento gratuito – prenotazone obbligatoria entro venerdì 24/03/2023 – biblioteca@comune.crocetta.tv.it

Alle Betulle – Giornata regionale dei Colli Veneti | Strada del Vino Montello e Colli Asolani - da lunedì 20 a domenica 26 marzo – Alle Betulle, Strada del Vino Montello e Colli Asolani – Menu a tema Germogli di Primavera – Prenotazione al tel. 0423 84792 – Per ogni piatto venduto sarà devoluto €1 all’Associazione Lilt Treviso.

FARRA DI SOLIGO

Colli Veneti - dalle 9:00 alle 16:00 – Chiesa di San Lorenzo | Pro Loco Farra di Soligo – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria. – robertotormena3@gmail.com – 345-3028900

Aperitrek tra le Colline del Prosecco - 9:30 – via Cal Nova, 15 – CamminaMenti – Evento a pagamento 30 € – Prenotazione obbligatoria con Whatsapp 3280853291

Fede e bellezza nell’arte sacra - ore 15.00-16.00 e 17.00 – Chiesa di San Vigilio | Unpli Treviso, Istituto Diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi – Evento gratuito – Prenotazione consigliata – 334 2936833

FOLLINA

Fede e bellezza nell’arte sacra - ore 15.00-16.00 e 17.00 – Antica Abbazia Cistercense | Unpli Treviso, Istituto Diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi – Evento gratuito – Prenotazione consigliata – 334 2936833

GIAVERA DEL MONTELLO

CamminiAmo ascoltando il Montello - ore 9.00 – Piazza Don Marco Dal Molin | Associazione genitori SS Angeli – Evento a pagamento: 3 euro a persona – Prenotazione Necessaria con form di prenotazione – genitoriscuolassangeli@gmail.com / 3478880297

MASER

Bosco a Coste di Maser - sabato 25 marzo – ore 9.00-12.00 – Via San Vettore 37, Coste di Maser – Pro Loco Maser – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – claudio.crotti@tin.it / 3357077654

Esperienza in cantina “Alla scoperta del Prosecco Salato e il Pianto della Vite” - ore 15.00 – Martignago Vignaioli | Agriturismo Sant’Andrea – Evento a pagamento: 15 € a persona (invece di 20€) – Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima dell’evento: info@agrsantandrea.it – 0423 1771567 – 388 6950328

Mostra fotografica sui luoghi abbandonati - ore 14.00-20.00 – Villa di Maser | Ecco service partner, Villa Barbaro Maser – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – info@alchimievenete.it

Osteria Jodo – Giornata regionale dei Colli Veneti | Strada del Vino Montello e Colli Asolani - da lunedì 20 a domenica 26 marzo – Osteria Jodo, Strada del Vino Montello e Colli Asolani – Menu a tema Germogli di Primavera – Prenotazione al tel. 0423 565886 – Per ogni piatto venduto sarà devoluto €1 all’Associazione Lilt Treviso.

Giornata dei Colli Veneti in Villa di Maser - Villa di Maser, Pro Loco di Maser – visite@villadimaser.it Tel. +39 0423 923004

ore 11.00-17.00 – Villa di Maser aperta per le visite individuali – Ingresso individuale villa 9,00 € adulto/ 7,00 over65 / famiglia 21,00 € ore 11.00-14.30 – Caccia al tesoro – attività della caccia al tesoro (da svolgere in autonomia) costo del biglietto d’ingresso + 3,00 € a bambino – Prenotazione consigliata ore 11.45 e 14.45 (durata 1h15′) – visita guidata 15,00 € adulto, 11-17 anni 3,00 € – Prenotazione obbligatoria ore 11.00-14.00 – assaggi Vino Villa di Maser

MIANE

Colli puliti – Giornata ecologica - ore 8.30-12.00 – Piazza Brunelli, 5 – Pro Loco Combai – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – proloco@combai.it / 3453525320

Colli puliti – Giornata ecologica - ore 8.30-12.30 – via Cal di Mezzo, 35 | Pro Loco Miane – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – 3427101141

MONFUMO

Passeggiata sui Colli Asolani - ore 10.00 – Monfumo | Treviso Incoming – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria trevisoincoming@gmail.com/ 335-7469006

Tenuta Amadio, Strada del Vino Montello e Colli Asolani – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria via e-mail info@tenutamadio.com o al tel. +39 042356099

NERVESA DELLA BATTAGLIA

Giusti Wine, Strada del Vino Montello e Colli Asolani – Evento a pagamento – Prenotazione al tel. 0422 720 198 o via e-mail welcome@giustiwine.com

PIEVE DEL GRAPPA

Festa di Primavera e Caccia alle Uova - ore 9.30-18.00 – via IV Novembre, 11 | Pro Loco Crespano del Grappa – Evento gratuito. Attività a pagamento – Prenotazione non necessaria – prolococrespano@gmail.com

PIEVE DI SOLIGO

Aperitivo di Primavera - Al momento della prenotazione segnalare la partecipazione all’evento – Villa Margherita Pieve – 3495233239 – villamargheritapieve.it

Mostra fotografica Colli Veneti in un click - dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30 il 26 marzo e per i sabati seguenti dalle 10:00 alle 12:00 – Piazza Caduti nei Lager | Consorzio Pro Loco Quartier del Piave – evento gratuito – prenotazione non necessaria – consorziopieve@venetando.it

Andrea Zanzotto – Giornata mondiale della Poesia – ESAURITO - ore 10.00 e 15.00 – via Cal Santa, 3 | Fondazione Casa Paterna di Andrea Zanzotto – Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria 348 7435185

Gli influencer nella cucina italiana - ore 20.00 – Piazza Caduti nei Lager | Consorzio Pro Loco Quartier del Piave – evento gratuito – prenotazione non necessaria – consorziopieve@venetando.it

REFRONTOLO

Un brindisi ai Colli Veneti - 9.30 – Barchessa di Villa Spada – Pro Loco Refrontolo – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – proloco.refrontolo@gmail.com / 345 4220522

Passeggiata sui Colli di Refrontolo - ore 10.00 – Molinetto della Croda | Treviso Incoming – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria trevisoincoming@gmail.com/ 335-7469006

REVINE LAGO

Gioielli fra i Colli - dalle ore 9.00 – Parco Archeologico Didattico del Livelet, NaturalMente Guide – Evento a pagamento: 6€ intero, 4 € ridotto – Prenotazione obbligatoria per passeggiata e tavoli da picnic/postazioni bbq: segreteria@parcolivelet.it | 043821230

SAN FIOR

Fede e bellezza nell’arte sacra - ore 15.00-16.00 e 17.00 – Chiesa Monumentale di Castello Roganzuolo | Unpli Treviso, Istituto Diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi – Evento gratuito – Prenotazione consigliata – 334 2936833

SAN PIETRO DI FELETTO

Una finestra sulle Colline - ore 9.30 – Pro Loco San Pietro di Feletto – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria ma gradita – prolocodisanpietrodifeletto@gmail.com – 3389470260

Passeggiata di Primavera - ore 9.30 – Santa Maria – Associazione Cammina Feletto, Associazione Quarta de Otobre – Evento gratuito – Iscrizione sul posto dalle ore 8.00 – rena.bresca@virgilio.it / cell 347 7291 714 – In caso di pioggia il percorso subirà delle variazioni.

Alla scoperta del Conegliano Valdobbiadene - 10.00-17.00 – Azienda Agricola De Riz Luca – Evento a pagamento: dai 15€ adulti, bambini gratuiti – Prenotazione obbligatoria alla mail enoturismo@proseccoderiz.it oppure chiamando allo 0438784115 oppure via whatsapp al numero 3298427452 oppure sul sito al seguente link https://proseccoderiz.it/visite-guidate/

Fede e bellezza nell’arte sacra - ore 15.00-16.00 e 17.00 – Antica Pieve | Unpli Treviso, Istituto Diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi – Evento gratuito – Prenotazione consigliata – 334 2936833

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Gravel Mat degli Ezzelini - 8.00-17.00 – via A. Vivaldi, 9 | ASD Ciclista Pazzo e Comune di San Zenone degli Ezzelini – Evento a pagamento: 20,00 € – Prenotazione obbligatoria entro il 15/03/2023 al link https://www.ciclipremier.com/2023/01/11/2-gravel-mat-degli-ezzelini/ – asdciclistapazzo19@gmail.com

Camminiamo insieme - partenza libera dalle 9.00 alle 11.30 – via S. Lorenzo, 35 Liedolo | Gruppo Alpini di Liedolo, Associazione Liedolo in festa – Evento a pagamento € 10,00 – gratuito per i minori di 6 anni – Per prenotazioni chiamare i n. 335-7569757 o 349-5368751 o 347-9344973

SARMEDE

Visita Museo Št?pán Zav?el - 10.00-12.30 e 15.00-18.00 – via Marconi, 2 | Fondazione Št?pán Zav?el – Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria entro venerdì 24.03.2023 – prenotazioni@fondazionezavrel.it – tel. 0438959582 – cel. 3357072941

SOLIGO

Nordic Walking Solidarity – camminata sui colli - ore 9.00-14.00 – Pro Loco Soligo, Pro Loco di Soligo, Unpli QdP e Gruppo Alpini Soligo – Evento a pagamento 10 € – Prenotazione necessaria online https://www.hillsnordicwalking.it/portfolio-articoli/camminata-di-solidarieta/ – 339 4809367 – info@prolocosoligo.it

SUSEGANA

Le colline nascoste di Susegana - ore 8.30 ritrovo percorso 13 km – Comune di Susegana, Pro Loco Susegana, NaturalMenteGuide e Astarte Servizi Culturali – Evento gratuito – contributo di 15 € per la degustazione – Prenotazione obbligatoria entro 12/03/23 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-colline-nascoste-di-susegana-551633409377

Le colline nascoste di Susegana - ore 9.00 ritrovo percorso 10 km – Comune di Susegana, Pro Loco Susegana, NaturalMenteGuide e Astarte Servizi Culturali – Evento gratuito – contributo di 15 € per la degustazione – Prenotazione obbligatoria entro 12/03/23 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-colline-nascoste-di-susegana-551633409377

Tour dalla vite al calice - ore 10.30 e 15.30 – Azienda Agricola Conte Collalto – Evento a pagamento: € 25.00 a persona – Prenotazione obbligatoria entro il 25 marzo 2023 – visite@cantine-collalto.it / 320 3837269

Visita al Castello di San Salvatore - ore 15.15 – Comune di Susegana, Astarte servizi culturali – Evento a pagamento: 20 € a persona con whispers – si effettuerà con minimo 20 iscritti. – Prenotazione obbligatoria: l.pasin@astartesc.it

TARZO

Tarz…eggiando – 11^ edizione - ore 9.00 – Partenza dal Parcheggio presso area Fenderì Vittorio Veneto – Pro Loco Tarzo – 3394491470 – ProLocotarzo@gmail.com

VALDOBBIADENE

Escursione e degustazione tra le Colline - ore 9.00 – Via Grave 2, Santo Stefano di Valdobbiadene | Pro Loco Santo Stefano – Evento a pagamento: passeggiata 12 € | pranzo a base di spiedo 30 € – Prenotazione obbligatoria al 3355472433 o info@terredisantostefano.it

Escursione e degustazione tra le Colline - ore 8.30 – Via Madean 8, Guia di Valdobbiadene | Pro Loco Guia – Evento a pagamento: adulti 25 € | minorenni 15 € – Prenotazione obbligatoria: entro mercoledì 22 marzo scrivendo a prolocoguia@gmail.com –

Scarpe comode, percorso non adatto ai passeggini.

Giornata dei Colli Veneti - ore 10.00 – 12.00 – 14.30 – Ruggeri Prosecco Valdobbiadene – Evento a pagamento: adulti 25 € – Prenotazione obbligatoria – hospitality@ruggeri.it | 345 1692165

Conoscere il Valdobbiadene DOCG Spumante - ore 11.00 – Azienda Agricola La Casa Vecchia – Evento a pagamento: 25€ adulto intero – 15€ bambino o ridotto -Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@lacasavecchia.it

Fede e bellezza nell’arte sacra - ore 15.00-16.00 e 17.00 – Duomo di Valdobbiadene | Unpli Treviso, Istituto Diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi – Evento gratuito – Prenotazione consigliata – 334 2936833

VITTORIO VENETO

Sull’antica strada del Patriarca - 8.30 – ritrovo Parcheggio Vittorio Veneto Sud | DolomitiBeat – Evento a pagamento: 30€ – Prenotazione obbligatoria https://dolomitibeat.it/tour/antica-strada-patriarca/ – 328 1822459

Anello della Resistenza in Valbelluna - 9.00 – ritrovo Parcheggio Vittorio Veneto Sud | DolomitiBeat – Evento a pagamento: 25€ – Prenotazione obbligatoria https://dolomitibeat.it/tour/anello-resistenza-prealpi/ – 328 5717212

Alla scoperta del colle di San Paolo - ore 10.00-12.00 – Ufficio IAT | Pro Loco Vittorio Veneto – Evento a pagamento: 5€, gratis sotto i 14 anni – Prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 marzo – 0438/57243 iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

Un sentiero di documenti nella storia del Cansiglio – mostra - ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00 – Rotonda di Villa Papadopoli | Associazione Zheneda, Franco Bastianon – 340 3371993 – francobastianon@gmail.com

Un sentiero di documenti nella storia del Cansiglio – visita guidata - ore 10.00 – Rotonda di Villa Papadopoli | Associazione Zheneda, Franco Bastianon – 340 3371993 – francobastianon@gmail.com

L’arte della scherma - 15.00-18.00 – via G. Pasqualis | ASD SCHERMA VITTORIO VENETO

Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – flavio08@tiscali.it/ cell. 3403608378

Visita guidata al Parco Papadopoli - Domenica 2 aprile – 15.00-17.00 – Piazza Papa Giovanni Paolo I, 73 – Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche – ODV – Evento gratuito – Prenotazione necessaria: 0438 57243 IAT Vittorio Veneto – In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.

VOLPAGO DEL MONTELLO