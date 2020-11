In Farmacia per i bambini| 20-27 novembre| Farmacie trevigiane aderenti

Il 20 novembre ricorre in tutto il mondo la giornata dedicata al tema dei diritti dell’infanzia e più in generale di tutti i minori. Un’occasione preziosa per tutti per riflettere sull’importanza di garantire che i diritti fondamentali dei più piccoli siano protetti.

Da venerdì nelle farmacie aderenti ci sarà una associazione che si occupa di minori che farà opera di sensibilizzazione e si potranno donare farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria.

La povertà minorile, già preoccupante prima del Covid-19, è ora allarmante, rendendo la raccolta di farmaci e prodotti pediatrici nelle farmacie aderenti in tutta Italia, ancora più strategica, nello scenario del prossimo anno, in aiuto ai bambini in povertà sanitaria.

Da Venerdì 20 novembre, Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e fino al 27 novembre, torna “In Farmacia per i bambini”, l’iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus per la sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e la raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria.

Giunta all’ottava edizione, si svolgerà in 2000 farmacie aderenti in tutta Italia. Come di consueto Martina Colombari, madrina della Fondazione, sarà testimonial e volontaria dell’iniziativa.

"In Farmacia per i bambini", i numeri dell'iniziativa

In 7 anni sono stati raccolti oltre 1 milione di farmaci e prodotti baby-care. Nel 2019 la raccolta è stata donata a 668 enti (case famiglia, comunità per minori, empori solidali) per 36.000 bambini beneficiari e all’ospedale pediatrico NPH Saint Damien nella poverissima Haiti, che assiste 80.000 bambini l’anno. In farmacia per i bambini, per 4 anni consecutivi nel 2019 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. E’ anche un evento sostenibile: ogni farmacia raccoglie per una Casa famiglia o ente sul suo territorio, cui viene abbinata, con beneficenza a km 0!

"Sono moltissime le richieste di aiuto che la Fondazione Francesca Rava riceve da case famiglia, comunità per minori e famiglie che non riescono a far fronte alle necessità dei propri figli. Il 20 novembre e nei giorni successivi, nelle farmacie aderenti potete acquistare farmaci e prodotti pediatrici e consegnarli ai nostri volontari, li doneremo ai bambini in povertà sanitaria", afferma Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava.

Farmacie aderenti a Treviso e provincia

