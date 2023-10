Giornate Fai d'Autunno: i palazzi aperti a Treviso e provincia

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Il pubblico potrà meravigliarsi di fronte alla ricchezza e alla varietà dei tesori di storia, arte e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, in ogni angolo della Penisola: tra questi si scopriranno palazzi storici, ville, chiese, castelli, e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi.

Treviso - aperture straordinarie

Tre saranno i luoghi aperti nella provincia di Treviso in occasione delle Giornate FAI d’Autunno.

A Oderzo, i volontari della Delegazione FAi di Treviso, apriranno eccezionalmente al pubblico Ca' Spinè, villa costruita fra la metà e la fine del 1500 dai Loredan-Gritti, un ramo della storica famiglia patrizia veneziana. Oggi si presenta di ridotte proporzioni, mentre in realtà faceva parte di un complesso molto più esteso, con una lunga barchessa a nord-ovest oggi scomparsa. Di notevole interesse sono i tesori artistici custoditi nei due vani disposti simmetricamente rispetto al salone d'entrata: la Stanza dei Trionfi, con una decorazione estesa su tutte le pareti raffiguranti i Trionfi della Pace, dell'Opulenza, del Tempo e dell'Umiltà; e la Stanza dell'Antico Testamento, dove sono rappresentati l'Assassinio di Abele da parte di Caino, l'Uccisione per annegamento dei figli maschi di Israele durante la prigionia in Egitto, l'Uccisione per decollazione del sacerdote Abimelech e la Ribellione del popolo d'Israele dopo la prigionia in Egitto.

A Vidor, sarà invece visitabile , sempre a cura della delegazione FAI di Treviso, l'antica Abbazia benedettina di Santa Bona, databile al 1106, oggi di proprietà dei Conti Da Sacco. L'apertura delle Giornate FAI prevede la visita alla chiesa di stile romanico, contenente al suo interno due altari laterali dedicati a S. Benedetto e a S. Girolamo, un affresco che rappresenta San Cristoforo patrono dei traghettatori, a testimonianza della funzione del luogo come stazione di arrivo e partenza dei pellegrinaggi. Il chiostro, a pianta quadrata con sei colonne per lato e tre colonne d'angolo annodate, dette ofitiche, è senz'altro l'elemento più suggestivo dell'intero complesso. La parete sud è decorata con un grande affresco quattrocentesco che rappresenta la Vergine in trono con Gesù benedicente fra S. Giovanni Battista e S. Gerolamo, attribuito a Dario da Treviso.

Ad Altivole, immerso nella campagna trevigiana, si trova il Memoriale Brion, Bene FAI di recente acquisizione, capolavoro dell'architettura del Novecento firmato da Carlo Scarpa, che qui si esprime in uno straordinario virtuosismo ricreando l’atmosfera di un grande giardino aperto a tutti, un luogo di silenzio, pace e armonia in cui si fondono culture e religioni diverse. Sabato 14 e domenica 15 ottobre sarà possibile visitare il luogo grazie alle visite guidate organizzate dallo staff.

LE GIORNATE FAI D'AUTUNNO

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

