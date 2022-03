Giornate Fai di Primavera: le aperture straordinarie a Treviso e provincia

Tornano le Giornate FAI di Primavera questo fine settimana. Il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, che quest'anno raggiunge la trentesima edizione e torna nella sua tradizionale collocazione temporale, il primo weekend di primavera.

Sabato 26 e domenica 27 marzo si svolgerà il più importante evento dedicato ai beni storici del nostro Paese. Le Giornate FAI quest’anno compiono “trenta primavere”: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi di storia, arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti “Apprendisti Ciceroni”.

L’evento di punta del FAI avrà come protagonista assoluto lo straordinario e ricco patrimonio italiano, da scoprire e riscoprire partecipando alle visite - a contributo libero - proposte dai volontari del FAI in oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria vigenti.

Luoghi aperti a Treviso e provincia

I luoghi straordinariamente aperti sabato 26 e domenica 27 marzo, saranno:

VILLA GALVAGNA GIOL FONTANELLE

ORARI

Sabato: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30

Domenica: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

Ubicata a Fontanelle, nei pressi del piccolo centro di Colfrancui, villa Galvagna Giol è immersa nel grande parco secolare e, come un'isola, è circondata dal fiume Lia che ne segna i confini e che la separa dalla chiesa di San Giacomo di Colfrancui risalente probabilmente al medioevo, ma l'attuale parrocchiale è frutto di un rifacimento condotto nel 1926 su progetto dell'architetto trevisano Luigi Candiani. La chiesa restaurata di recente è molto suggestiva per le sue proporzioni, per la particolarità del piccolo campanile posto al centro della facciata e per l'ampio acciottolato che la separa dalla strada. La villa si affaccia sul lago alimentato dal Lia: l'isolotto dei cigni nel mezzo con i rami degli antichi alberi che si protendono a toccare l'acqua ed il bersò sulla riva con le sue bianche colonnine di marmo coperte di rose contribuiscono ad esaltare l'atmosfera romantica voluta dal Bagnara quando disegnò il parco agli inizi dell'ottocento. Negli ultimi anni dell'Ottocento fu ripetutamente ospite della baronessa Galvagna la regina Natalia di Serbia.

A PIEVE DI SOLIGO NEI LUOGHI DELLA POESIA DI ANDREA ZANZOTTO

ORARI

Sabato: 00:00 - 00:00 / 14:30 - 17:30

Domenica: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

Da non perdere, a Pieve di Soligo, l’itinerario preparato dalla Delegazione Fai di Treviso dedicato ai luoghi della poesia di Andrea Zanzotto. La partenza è prevista dal cortile interno del Municipio, piazza Vittorio Emanuele II dove di recente sono state collocate due significative opere degli artisti Elio Armano e Mario Martinelli. La visita si snoderà poi attraverso le storiche contrade del centro, Borgo Stolfi, Cal Santa e i Palazzi Classi Morona, e lungo le sponde del fiume Soligo, fino alla casa natale del poeta, ora Fondazione e Museo. Lungo il percorso verrà data lettura di testi e poesie, con particolare attinenza ai luoghi che hanno ispirato il poeta.

CASA PATERNA DI ANDREA ZANZOTTO PIEVE DI SOLIGO

ORARI

Sabato: 10:00 - 11:30 / 15:00 - 19:30

Domenica: 10:00 - 11:30 / 15:00 - 19:30

Con prenotazione obbligatoria e numero di posti limitatissimi è la visita speciale alla casa paterna di Andrea Zanzotto, tipico esempio di architettura veneta della metà dell’800. Si entra nella proprietà attraverso un sottoportico impreziosito dalla presenza di studi per affreschi del padre Giovanni, di professione pittore e decoratore e, dopo aver percorso un piccolo giardino, si arriva all’abitazione, incastonata nella cortina edilizia del borgo. La Casa si sviluppa su tre livelli e presenta una sequenza di piccoli ambienti decorati dallo stesso padre di Zanzotto.

CHIESA DI SAN SISTO ORA DEL REDENTORE SAN BIAGIO DI CALLALTA

ORARI

Sabato: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30

Domenica: 14:00 - 18:00

La Chiesa di San Sisto ora Del Redentore, situata sulle rive del fiume Nerbon, in un ambiente pressoché incontaminato del territorio trevigiano. Le prime notizie della Chiesa si hanno in un documento del 1231, anche se non è escluso che si possa retrodatare la sua fondazione di alcuni secoli. Lo schema planimetrico è a navata unica con abside circolare. Quest'ultima appare come la parte più antica, sorta su diversi blocchi di pietra che per dimensione e materia sono uguali a quelli che continuano ad emergere dal tracciato della strada romana Claudia Augusta. Completa l'edificio un piccolo campanile addossato all'abside con una guglia a forma di cipolla, tipologia successiva alla costruzione della chiesa. Sulla parete esterna di mezzogiorno compare un affresco riferibile al XV secolo. Nel semicerchio interno dell'abside, nel 1977, sono stati messi in luce degli affreschi databili il quarto decennio del XV secolo.

PALAZZO ZUCCAREDA TREVISO

ORARI

Sabato: 00:00 - 00:00 / 14:00 - 17:30

Domenica: 09:30 - 11:30 / 14:00 - 17:30

Nei primi decenni del ‘500 per sfuggire all'occupazione da parte degli eserciti della Lega di Cambrai, Treviso, da città cinta da mura medioevali, si trasformò in una piazzaforte chiusa entro nuove mura cittadine inespugnabili per la tecnica militare d'allora, che determinarono la creazione di una spianata sia all'esterno che all'interno della città provocando, di necessità, l'abbattimento dei borghi circostanti e di molti edifici cittadini. Dopo il 1520 si ebbe una ripresa dell'edilizia all'interno della città, con la ricostruzione di conventi, prima esistenti fuori le mura, e di nuove dimore signorili d'impronta rinascimentale caratterizzate da importanti apparati decorativi ad affresco dei quali ancor oggi restano evidenti tracce dando un timbro particolare all'immagine urbana. Fra queste residenze si distingue palazzo Giuriani, Menegaldo, Zuccareda, situato nel cuore della città a pochi passi da Piazza Duomo.

In occasione delle Giornate FAI di Primavera con prenotazione obbligatoria sarà eccezionalmente visitabile, a cura della Delegazione FAI, Palazzo Zuccareda, costruito nella seconda metà del XVI secolo, normalmente chiuso al pubblico perché da settant’anni sede provinciale dell’Arma dei Carabinieri. Costruito su quattro piani, sul lato interno il palazzo conserva il grande cortile privato con ingresso da via Inferiore. La facciata di via Cornarotta, con ampio portale centrale, è coronata da una trabeazione dorica nella quale triglifi, in stucco e marmorino, e metope, dipinte a monocromo, con clipei con ritratti virili si alternano a finestre circolari che danno luce alle soffitte. La facciata verso il cortile ripropone la stessa ripartizione della facciata principale e nei clipei delle metope sono affrescati ritratti degli imperatori romani. La superficie era tutta affrescata con la Storie di Eros e Psiche, ora conservata in modo frammentario. Nell'interno al primo piano una sala è decorata da stucchi del XVIII secolo, con cornici che racchiudono specchi e quadri ad olio nelle pareti. Sopra le porte altri dipinti ad olio. Una seconda sala conserva dipinti nelle pareti realizzati a guazzo su carta applicata a tela, raffiguranti paesaggi e figure in costume settecentesco. Da notare che recentemente nel palazzo è stata allestita una stanza protetta dedicata a donne e minori vittime di abusi.

In Veneto

Belluno

Rifugio antiaereo di via Lambioi, eccezionale esempio di ingegneria bellica situato nel sottosuolo del centro storico della città e progettato tra il 1943 e il 1945.

Palazzo del Monte di Pietà, di proprietà della Fondazione Cariverona. Il percorso, che prevede la visita ad alcuni ambienti interni del palazzo, solitamente chiusi al pubblico, interesserà le sale del banco dei pegni, una delle quali contiene una suggestiva decorazione a fresco, della seconda metà del XV secolo.

Padova

Palazzo Papafava dei Carraresi e il suo giardino, i cui interni, squisitamente neoclassici, sono splendidamente decorati da grandi altorilievi alle pareti, opera di Luigi Zandomeneghi, Luigi Ferrari, Rinaldo Rinaldi, e dagli affreschi realizzati da Giovanni De Min.

Torre Massimago, antica struttura difensiva del secolo XIV e l’ex Giardino Sgaravatti di cui verranno scoperte le differenti specie botaniche esistenti mentre verrà raccontata lo sviluppo dell’area di Città Giardino.

Convento delle Maddalene ora distinto nel Teatro che porta ancora questo nome e nell’Istituto Leonardo da Vinci. Nella giornata di domenica 27 avrà luogo una visita speciale che includerà anche il vicino Cimitero ebraico.

L’Antonianum, imponente complesso privato, fino a qualche anno fa di proprietà dei Padri Gesuiti che ne avevano commissionato progetto e costruzione all’architetto, appena ventenne, Gino Peressutti. In stile liberty egli realizzò quello che divenne il famoso Collegio, edificio ricco di ornamenti floreali, pinnacoli, torre, con un lungo corridoio passante impreziosito da vetrate colorate che conduce ad uno storico giardino di impronta jappelliana che ospita ancora piante secolari. Il percorso proseguirà lungo via Orto Botanico fino alla “Barchessa”, ora Teatro Barco, rustico attiguo a Palazzo Tron, proprietà privata dei Frati Minori Conventuali, che ha un’architettura di gusto barocco veneziano, tipica delle case venete del Seicento, e conserva al suo interno preziosi affreschi.

Villa Calegaro e il Museo dell’Argento nel comune di Teolo, nei pressi dell'abbazia di Praglia. In origine di proprietà della famiglia dei conti Comello, subì nel tempo diversi passaggi di proprietà, fino all'acquisto da parte della famiglia Calegaro nel 1968.

A Vò, Villa Contarini Giovannelli Venier di cui, insieme con il gruppo FAI Giovani di Padova ne verranno ripercorse le vicende: da simbolo dello splendore veneziano, passando per un triste capitolo della sua storia che l’ha vista, durante la seconda guerra, trasformata in luogo di detenzione per ebrei, fino ad arrivare ai giorni nostri, che la vedono sede di un museo dedicato al paesaggio nonché Luogo della Memoria.

Tutti i luoghi aperti in Veneto

