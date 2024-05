Giro d'Italia: orari e percorso della Tappa Alpago, Colline del Prosecco, Monte Grappa, Bassano

La ventesima tappa del Giro d’Italia 2024, che si svolgerà sabato 25 maggio, partirà da Alpago e si concluderà a Bassano del Grappa. Questo percorso di 184 km è caratterizzato da salite impegnative e paesaggi mozzafiato, attraversando le Colline del Prosecco e il Monte Grappa. Per chi vuole vederla in TV la diretta è su Rai2 dalle ore 14:00 alle 17:15.

La tappa da Alpago attraverserà le Colline del Prosecco, inclusa la scalata del Muro di Ca’ del Poggio (4a categoria). Il Muro di Ca' del Poggio, situato nel comune di San Pietro di Feletto, è una delle salite storiche della Corsa Rosa. Questo tratto, lungo 1150 metri, è interamente asfaltato e presenta una pendenza media del 12,7%, con punte che raggiungono il 19%. Il Muro è diventato un simbolo del ciclismo italiano, grazie alle sue caratteristiche impegnative e alla sua posizione panoramica. Negli ultimi anni, il Giro d'Italia è transitato su questa salita per sei volte.

Dopo 85 km, i corridori raggiungeranno il Monte Grappa, salendo dal versante di Semonzo fino a 1700 metri di altitudine. Dopo una discesa di quasi 30 km, il gruppo affronterà una seconda scalata del Monte Grappa, seguita da una discesa di 32 km verso Bassano del Grappa. Questa tappa ripercorre il versante della cronoscalata del 2014, vinta da Nairo Quintana, e attirerà nuovamente una grande folla. Il Monte Grappa è noto non solo per le sue salite ma anche per le sue discese tecniche, come dimostrato da Vincenzo Nibali nel 2010, quando staccò i suoi rivali nella discesa verso Asolo.

Orari e percorso della tappa di sabato 25 maggio

Sabato 25 maggio 2024

184 km Alpago – Bassano del Grappa



PARTENZA / START ALPAGO Parcheggio Campo Sportivo – Alpago (Belluno) - ore 11.40

ARRIVO / FINISH BASSANO DEL GRAPPA Viale delle Fosse – Bassano del Grappa (Vicenza) - ore 17.15



VENTESIMA TAPPA

Provincia di Belluno

Alpago Star Village – 11.40

Alpago Km 0 – 11.50

Sella di Fadalto ss. 51 – 11.57

Provincia di Treviso

Nove ss. 51 – 12.03

Vittorio Veneto sp. 35 – 12.12

Revine sp. 153 – 12.16

Tarzo sp. 635 – 12.23

Bv. per Ca’ del Poggio v. d. Pascoli – 12.30

Muro di Ca’ del Poggio sp. 37 – 12.35

San Pietro di Feletto sp. 37 – 12.37

Refrontolo sp. 36 – 12.41

Pieve di Soligo P. Vitt. Emanuele – v. Sernaglia – 12.48

Sernaglia della Battaglia v. Roma – sp. 34 – 12.54

Ponte di Vidor sp. 2 – sp. 34 – 13.09

Crocetta del Montello v. Piave – v. Antonini – v. S. Anna – 13.14

P.L. v. S. Urbano – 13.17

Cornuda v. 8 Maggio 1848 – sp. 150 – 13.18

Pederobba v. Cavasotta – 13.31

Possagno Str. del Tempio – sp. 20 – 13.42

Crespano del Grappa sp. 26 – 13.50

Bv. per Monte Grappa v. Chiesa – 13.58

n. 2 gallerie 20m, 20m – 14.30

Campocroce sp. 140 - 14.32

Monte Grappa (Bv. Sacrario) sp. 148 – 14.55

Provincia di Vicenza

Ponte San Lorenzo v. Valpiana – 15.07

Il Pianaro v. Colli Alti – 15.12

Campo Solagna sp. 148 – 15.16

Galleria 20 m – 15.21

Romano d’Ezzelino v. Alighieri – sp. 26 – 15.33

Provincia di Treviso

Bv. per Monte Grappa v. Chiesa – 15.35

Semonzo del Grappa v. Chiesa – sp. 140 – 15.36

n. 2 gallerie 20 m, 20m – 16.07

Campocroce sp. 140 – 16.09

Monte Grappa (Bv. Sacrario) -sp. 148 – 16.33

Provincia di Vicenza

Ponte San Lorenzo v. Valpiana - 16.44

Il Pianaro v. Colli Alti – 16.48

Campo Solagna sp. 148 – 16.52

Galleria 20 m – 16.58

Romano d’Ezzelino sp. 148 – 17.09

Bassano del Grappa v. d. Fosse – 17.15

Arrivo: Bassano del Grappa v. delle Fosse: L’arrivo è previsto alle ore 17.15, con gli ultimi 3 km che attraversano il centro cittadino, caratterizzati da rettilinei e curve tecniche, fino al rettilineo finale di 350 metri su asfalto largo 7 metri.

Nel Giro d'Italia in programma dal 4 al 26 maggio 2024 con partenza a Venaria Reale e conclusione a Roma, il Monte Grappa sarà l’ultima salita del 107° Giro. La ventesima e penultima tappa della corsa rosa, il 25 maggio, prenderà il via da Alpago in provincia di Belluno e terminerà a Bassano dopo avere scalato per due volte il Grappa dal versante di Semonzo, per un totale di circa 40 chilometri di salita, dove sarà premiato il vincitore di tappa.