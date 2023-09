Giselda, dalla malga al Grande Fratello: chi è la ragazza trevigiana che entra nella casa

Giselda Torresan è una delle concorrenti non famose del Grande Fratello Vip, il reality show che inizia l’11 settembre su Mediaset. Ha 33 anni, e vive in una malga sul Monte Grappa, dove si occupa degli animali e della casa. È un’influencer ecologista che ha conquistato oltre 120 mila follower su Instagram con i suoi selfie scattati tra i sentieri e i panorami della montagna. Ama la natura, la tradizione, la cucina e la fotografia.

CHI È GISELDA TORRESAN

Giselda Torresan è nata ad Asolo il 18 giugno 1990. Ha studiato al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso e si è laureata in Scienze Ambientali all’Università degli Studi di Padova. Ha lavorato come operaia in una fabbrica di componenti elettronici fino al 2019, quando ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione per la montagna e la fotografia. Giselda vive in una malga sul Monte Grappa, dove si occupa degli animali e della manutenzione della struttura. La malga appartiene alla sua famiglia da quattro generazioni e la giovane ne è molto legata.

«È il luogo dove sono cresciuta, dove ho imparato a conoscere e amare la natura, dove ho trascorso momenti indimenticabili con i miei nonni» ha detto. Giselda ama fare trekking in solitaria lungo i sentieri del Monte Grappa e dei monti circostanti. Si porta sempre con sé il suo cellulare e un cavalletto per scattare selfie che poi pubblica sul suo profilo Instagram [@giseldatorresan]. I suoi scatti mostrano la sua bellezza naturale e spontanea, ma anche il fascino dei paesaggi montani che ama esplorare.

Giselda ha un account seguito di oltre 120 mila follower che apprezzano il suo stile di vita semplice e autentico. Si definisce un’influencer ecologista e ha come obiettivo quello di promuovere il Monte Grappa e le sue bellezze naturali. «Voglio far conoscere questo territorio, la sua storia, la sua cultura, la sua biodiversità. Voglio sensibilizzare le persone a rispettare e proteggere l’ambiente, a praticare un turismo sostenibile e responsabile» afferma. La ragazza ha anche una passione per la cucina tradizionale e ama preparare piatti tipici della zona, come la polenta, il formaggio, i salumi, i funghi e le erbe selvatiche. Spesso condivide le sue ricette sui social e invita i suoi follower a provare i sapori della montagna.

PERCHÉ HA SCELTO DI PARTECIPARE AL GRANDE FRATELLO VIP

Giselda ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip come concorrente non famoso, ma con una grande personalità. «Sono curiosa di vivere questa esperienza, di confrontarmi con persone diverse da me, di mettermi alla prova. Spero di portare un po’ di freschezza e di allegria nella Casa» dichiara. Sa che entrare nella Casa del Grande Fratello Vip sarà una sfida difficile per lei, abituata a stare in mezzo alla natura e in solitudine. Dovrà adattarsi a convivere con altri concorrenti famosi o meno, a seguire le regole imposte dal Grande Fratello, a sopportare le nomination, le prove, le sorprese e gli imprevisti che caratterizzano il reality.

L'influencer trevigiana si aspetta di trovare delle difficoltà, ma anche delle opportunità. «Penso che sarà un’occasione per crescere, per scoprire nuovi aspetti di me stessa, per divertirmi e magari anche per innamorarmi. Non ho paura di mettermi in gioco, di esprimere le mie opinioni, di difendere i miei valori. Sono una persona sincera, leale, solare e positiva. Credo di poter dare qualcosa di buono agli altri e di riceverlo in cambio» dice. Giselda Torresan sarà sicuramente una delle protagoniste della nuova edizione del reality, che promette di essere ricca di sorprese e colpi di scena.