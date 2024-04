La showgirl e la nobildonna, chi sono le due trevigiane all'Isola dei Famosi

Due trevigiane, Greta Zuccarello e Alvina Verecondi Scortecci, si avventurano sull'"Isola dei Famosi 2024", portando un tocco di glamour veneto nel reality di Canale 5 che ha preso il via l'8 aprile.

Chi è Greta Zuccarello

Greta Zuccarello, trevigiana di nascita, ha esplorato il mondo attraverso la danza e la moda, consolidando la sua carriera internazionale prima di approdare sull'Isola. La sua formazione si è svolta tra i prestigiosi palcoscenici della San Francisco Ballet School e gli schermi della televisione italiana. La sua carriera ha avuto una svolta inaspettata quando ha preso parte ad alcuni show televisivi: Greta ha catturato l'attenzione del pubblico italiano partecipando a programmi molto seguiti come "Tale e Quale Show" "Ciao Darwin". La sua eleganza e versatilità l'hanno portata a diventare volto di marchi internazionali come Victoria's Secret e Yamamay. Nonostante il successo, Greta ha mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata, sebbene sia nota la sua relazione passata con il nuotatore Luca Dotto.

Chi è Alvina Verecondi Scortecci

Alvina Verecondi Scortecci porta nell'isola un background unico, mescolando l'eleganza nobiliare con la grinta dell'avvocato. Laureata a Padova e con esperienze a New York, Alvina vive a Colle Umberto, dove gestisce una storica villa di famiglia. La sua vita è un bilanciamento tra il mondo della moda a Milano e l'amore per i viaggi, che l'hanno portata a esplorare mete esotiche e lussuose. La sua parentela con il noto conduttore televisivo Costantino Della Gherardesca aggiunge un ulteriore tocco di curiosità al suo personaggio sull'isola.

L'Isola dei Famosi 2024: il programma

Nell'incantevole scenario di Cayo Cochinos, un gruppo di naufraghi che include personalità come Joe Bastianich, Marina Suma, Matilde Brandi, Valentina Vezzali, sono divisi in due gruppi: i "Primitivi" e gli "Eletti". I Primitivi vivono su Playa Sgamadas, dove le condizioni sono più difficili, mentre gli Eletti vivono su Playa Rinovada, con più comfort.

Nel corso del programma, i naufraghi si sfidano in prove di abilità e resistenza per conquistare cibo, immunità e privilegi. Il pubblico può votare il suo concorrente preferito per salvarlo dall'eliminazione. Il programma condotto da Vladimir Luxuria va in onda su Canale 5 ogni lunedì in prima serata e giovedì in seconda serata.