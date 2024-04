Ristoranti d'Autore: due nuove stelle trevigiane brillano

L'ultima edizione della Guida ai Ristoranti d'Italia, Europa e Mondo di Identità Golose presentata da poco ha selezionato 1.070 ristoranti in 43 paesi, mettendo in luce l'entusiasmo universale per la cucina di alta qualità. Quest'anno, la guida accoglie 180 nuovi ristoranti, dimostrando l'incessante evoluzione del mondo culinario. Tra le novità più significative ci sono due ristoranti della provincia di Treviso: il Feria e il Marcandole a Salgareda, entrambi riconosciuti per il loro contributo innovativo e la qualità delle loro proposte gastronomiche.

Feria

Feria si trova poco fuori dal centro di Treviso e propone un'esperienza culinaria unica che mescola la sensibilità italiana con sapori e tecniche ispirati all'Indonesia. La cucina “elettrizzante" elabora sapori e ingredienti che vengono da lontano. Il percorso di Marco Feltrin, lo chef, inizia a Londra e prosegue a Sydney, dove scopre prodotti straordinari e sviluppa un nuovo approccio all'alta cucina. La svolta avviene a Giacarta, dove l'incontro tra due culture diverse affina ulteriormente la sua arte culinaria. Regis Ramon Freitas, socio e amico è una certezza nel raccontare vini, creare cocktail, suggerire abbinamenti, cucina e sala formano una coppia perfetta.

Marcandole

Da anni oasi marina di qualità nel cuore della campagna trevigiana, una cucina raffinata, in continua evoluzione, gentile nei modi e nei sapori, eppure capace di farsi riconoscere e amare. La firma è quella di Waldemarro Leonetti, sangue calabrese, natali abruzzesi, veneto ormai a tutti gli effetti, da anni braccio destro di Roberta Rorato, appassionata ed entusiasta patronne. Pesce protagonista: Carbonara di scampi con schiuma di pancetta e uovo marinato, Astice alla brace, spinacino, curcuma e Chorizo, ma non mancano variazioni sul tema, sempre interessanti e golose (vedi il Petto d’anatra affumicato, variazione di scampi e tartufo bianco, uno dei cavalli di battaglia),

Ristoranti Guida Identità Golose - New entry Veneto