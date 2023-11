Guida Michelin 2024: brilla la nuova stella del ristorante trevigiano Vite

In questo autunno ricco di novità nel mondo della gastronomia, la presentazione della Guida Michelin 2024, oggi 14 novembre 2023 a Brescia, ha riservato splendide sorprese, soprattutto per il Veneto, una regione che si conferma come uno dei cuori pulsanti della cucina di alta qualità in Italia. Treviso ottiene una nuova stella Michelin con il Ristorante Vite di Simone Selva. Tre Stelle Michelin in Veneto: il massimo punteggio va solo alle Calandre di Rubano. Confermata la stella Michelin di Gellius a Oderzo.

Il ristorante Vite

ll ristorante Vite, guidato dal talentuoso chef Simone Selva, il più giovane chef stellato d'Italia, si trova nel vibrante Treviso Arts District a Lancenigo. Questo locale unico funge sia da ristorante che da shop, inserito in un contesto contemporaneo dedicato all'arte e al design, offrendo un'esperienza culinaria che va oltre il semplice pasto.

L'atmosfera di Vite è sia unica che magica, servendo come fonte di ispirazione per lo chef Selva nel suo approccio creativo alla cucina. Il ristorante si sviluppa su due livelli, con una capacità di 25 coperti, distribuiti in sei sale distintive. Ognuna di queste sale è stata curata e firmata da uno dei prestigiosi brand di design che collaborano con il TAD, creando un ambiente che è tanto un'espressione di arte quanto di gastronomia.

La cucina di Selva si distingue per il suo carattere d'avanguardia, proponendo piatti ambiziosi che rispecchiano e valorizzano il territorio. In questo modo, Vite non è solo un luogo dove mangiare, ma un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, immersa in un contesto di arte, design e innovazione culinaria.

Chef Simone Selva

Uno chef che ha scelto un percorso non convenzionale nel mondo culinario, ha iniziato la sua carriera con una formazione pratica piuttosto che teorica. Dopo aver frequentato il liceo classico, ha optato per la gavetta in cucina anziché per un percorso formativo tradizionale in una scuola alberghiera. Questa scelta lo ha portato a lavorare con maestri come Lorenzo Cogo e Francesco Brutto, da cui ha appreso molto. Selva ha assorbito un approccio audace e innovativo alla cucina, caratterizzato da sapori decisi, a volte taglienti e sorprendenti. Questa influenza si riflette nella sua cucina, che lui descrive come influenzata dal territorio e dalla città, mirando a creare piatti che siano audaci ma accessibili.

Le sue creazioni spaziano da piatti come le Pennette alla birra Lambic con ciliegia, anguilla e geranio, al Piccione con cannella, tabasco e olivello spinoso, passando per il Tortello di gallina con curry giallo, nespole e liquirizia, fino alle Animelle con gamberi rossi in saor e cipresso. Anche i suoi dessert, come il "Che succede amico", sono un'espressione della sua creatività, combinando ingredienti come carote, mango, cioccolato bianco, zafferano e zenzero in modi inaspettati.

La cucina di Selva è un viaggio tra il locale e l'esotico, un continuo gioco di sorprese e innovazioni, che riflette la sua visione unica e la sua capacità di trasformare ingredienti ordinari in esperienze straordinarie.

La Guida Michelin 2024 - tutti gli stellati in Veneto

TRE STELLE MICHELIN - In Veneto il massimo punteggio va solo alle Calandre di Rubano.

DUE STELLE: Lonigo – La Peca, Venezia – Glam Enrico Bartolini, Venezia – Casa Perbellini 12 Apostoli

UNA STELLA:

Provincia di Treviso

Lancenigo – Vite N

Oderzo – Gellius

Provincia di Vicenza

Altissimo – Casin del Gamba

Arzignano – Damini Macelleria & Affini

Barbarano Vicentino – Aqua Crua

Malo – La Favellina

Schio – Spinechile

Vicenza – Matteo Grandi

Provincia di Verona

Brenzone sul Garda – Nin N

Cavaion Veronese – Oseleta

Corrubio – Amistà

Verona – Il Desco

Oppeano – Famiglia Rana

Provincia di Venezia

Venezia – Local

Venezia – Oro Restaurant

Venezia – Quadri

Venezia – Venissa

Venezia – Wistèria

Scorzè – San Martino

Provincia di Belluno:

Cortina d'Ampezzo – SanBrite

Cortina d'Ampezzo – Tivoli

Pieve d'Alpago – Dolada

Puos d'Alpago – Locanda San Lorenzo

Pontelongo – Lazzaro 1915

TRE STELLE ITALIA

Villa Crespi, Orta San Giulio

Piazza Duomo, Alba

Da Vittorio, Brusaporto

Le Calandre, Rubano

Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio

Osteria Francescana, Modena

Enoteca Pinchiorri, Firenze

La Pergola, Roma

Reale, Castel di Sangro

Uliassi, Senigallia

Enrico Bartolini al Mudec, Milano

PREMI SPECIALI

Michelin sommelier award Marzio Lee Vallio, Esplanade (Desenzano sul Garda)

Premi speciali Michelin 2024 Passion Dessert: Enoteca Pinchiorri- Riccardo Monco, I Tenerumi- Davide Guidara, Antica Corona Reale- Giampiero Vivalda, Fré- Francesco Marchese, La Peca- Nicola Portinari.