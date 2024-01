Lo spritz caldo l'aperitivo di moda: come fare l'Hot Aperol

Per i Veneti può sembrare una bestemmia, ma l'Hot Aperol, lo spritz caldo lanciato nei mercatini di Natale e ora nelle piste da sci, è diventato il drink di moda. Quest'inverno dimentichiamo il vin brulè e la cioccolata per scaldarci e scopriamo l'Hot Aperol. Questa ricetta è perfetta per sedersi accanto al fuoco. Leggermente modificata per adattarsi alla stagione rispetto a quella originale.

Le origini dello spritz sono davvero ignote e trovare quelle reali, oggi, non è così facile anche se la storia dice che sia tutto merito dei soldati austriaci di passaggio nel Veneto che “allungarono” il vino locale con dell’acqua frizzante. Il termine spritz pare infatti derivare che derivi dall’austriaco spritzen che significa spruzzare, e per proprietà transitiva può essere visto come l’atto di aggiungere acqua frizzante. Lo spritz come lo conosciamo oggi nasce invece intorno al 1920 – 1930 in occasione della presentazione dell’Aperol durante la fiera di Padova del 1919. Insomma, a contendersi questa ricetta sono Venezia e Padova.

Ricette Hot Aperol

Hot Aperol - una ricetta per la versione invernale dell'iconico Aperol Spritz dai sapori fruttati grazie a una miscela di sciroppo di mango, succo di mela e arancia fresca. La combinazione perfetta per tutti coloro che pensano che il vin brulè sia troppo dolce.

HOT SPRITZ APEROL

Per 8 bicchieri di Aperol caldo hai bisogno di: 1 arancia, 200 ml di Aperol, 750 ml di vino bianco, 300 ml di succo di mela, 75 ml di sciroppo di mango.

Tagliare l'arancia a fette e buttarci dentro una pentola capiente. Versa Aperol, vino bianco, succo di mela e sciroppo di mango. Mettere la pentola a fuoco medio e riscaldare fino a quando la bevanda è calda. Ridurre il calore al minimo, coprire la pentola con un coperchio e riscaldare delicatamente per 10-15 minuti, mescolando occasionalmente.

Versate l'Aperol caldo in bicchieri o tazze (se servito in un bicchiere, però, sembra più bello) e servite subito. Si può servire anche in un bicchiere. Puoi aggiungere anche un bastoncino di cannella, fette di arancia secca o limone, foglie di menta o rosmarino fresco, timo.

HOT APEROL MELA

Ingredienti: 300 millilitri di Aperol, 750 millilitri di vino bianco, 500 millilitri di succo di mela, un'arancia, 3-4 cucchiai di sciroppo d'arancia. Tagliare l'arancia a fettine, scaldare lentamente il vino bianco a fuoco medio – importante, non deve bollire. Aggiungere le fette d'arancia, il succo di mela, l'Aperol e lo sciroppo d'arancia e lasciare sciogliere completamente. Guarnire con fettine di limone, bastoncini di cannella, menta ed eventualmente anche fettine di arancia essiccate. Goditi la tua bevanda invernale mentre è ancora calda!

HOT SPRITZ ARANCIA

200 ml di vino bianco, 25 ml di sciroppo d'arancia, 1 cucchiaino di miele (facoltativo), 50ml di Aperol, 40 ml di succo d'arancia fresco

2 fette di arancia.

Scaldare il vino bianco a fuoco basso con lo sciroppo e il miele. Non portare a ebollizione. Aggiungere l'Aperol e il succo d'arancia fresco. Versare in una tazza o bicchiere (a scelta) con una fettina di arancia.

HOT SPRITZ TIMO

Distribuire il timo, lo zenzero e le stecche di cannella nei due bicchieri, portate l'acqua a ebollizione, versarla sopra e lasciarla in infusione per 10 minuti, tagliare due fette dall'arancia, spremere il resto, versare 2 cucchiai di succo d'arancia e 2 cl di Aperol in ognuno dei drink e guarnire con fette d'arancia e zuccherare a piacere

Consiglio: per la versione analcolica, tralasciare il Bitter, utilizzare l'arancia sanguinella invece dell'arancia bionda.

HOT SPRITZ MANGO

Aperole da 30 ml, 100 ml di vino bianco Sauvignon, 50 ml di succo di mela torbido, 10 ml di sciroppo di mango

Mettere tutti gli ingredienti in una casseruola e scaldare brevemente. Versate il composto in un bicchiere e servite subito, guarnendo con una fetta di limone.