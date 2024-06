I migliori panifici di Treviso e provincia

Per riconoscere un buon pane, bisogna annusarlo: deve sapere prima di tutto di grano. Gli alveoli possono essere indicativi della qualità della lievitazione, ma non sempre. La panificazione è una delle eccellenze italiane con una varietà di prodotti che riflettono la ricchezza del territorio. Nella nuova Guida Pane e panettieri d’Italia 2025 di Gambero Rosso i panifici di Treviso e provincia rappresentano al meglio questa tradizione, offrendo pane di alta qualità che conquista i palati di chiunque lo assaggi.

Il Veneto è tra le regioni con il maggior numero di panifici inseriti nella Guida, con 47 indirizzi imperdibili per un buon pane. Sei di questi panifici hanno raggiunto il podio con i Tre Pani, il massimo riconoscimento per la qualità dei prodotti offerti. Ecco una selezione dei migliori panifici a Treviso e provincia:

Panifici Premiati a Treviso e Provincia

Farina Bakery, Treviso - Situato nel cuore della città, Farina Bakery è un punto di riferimento per chi cerca pane e dolci artigianali di alta qualità. La cura nella scelta delle materie prime e l'attenzione ai dettagli fanno di questo panificio una tappa obbligata.

Forno Asolano, Asolo - Con una tradizione che si tramanda da generazioni, il Forno Asolano offre prodotti da forno che rispettano le ricette tradizionali, utilizzando ingredienti locali e naturali. Il loro pane è apprezzato per la sua fragranza e il sapore autentico.

Boccanegra, Castelfranco Veneto - Questo panificio si distingue per l'innovazione nella panificazione, pur mantenendo un forte legame con le tradizioni locali. Boccanegra offre una vasta gamma di prodotti, dal pane classico a creazioni più moderne.

Panificio Finotto, Chiarano - Conosciuto per l'alta qualità dei suoi prodotti, il Panificio Finotto utilizza farine selezionate e lievito madre per garantire un pane digeribile e dal gusto unico. La loro attenzione al dettaglio e alla qualità degli ingredienti è evidente in ogni prodotto.

Anticamente, Roncade - Anticamente è un panificio che rispetta le antiche tradizioni della panificazione veneta, con un focus sull'utilizzo di ingredienti biologici e locali. Il loro pane è caratterizzato da una crosta croccante e una mollica morbida e profumata.

Migliori Panifici Veneto

Venezia

Panificio Spagno a Chioggia

Pinel a Jesolo

Panificio Gorghetto Massimo a Mestre

Tòcio a Noale

Verona

Ceres Pane Biologico, in città

De Rossi, in città

Impasti 4.1 – Nuovo Forno Urbano, in città

Panificio Gasparoni, in città

Pioppa dal 1954, in città

Forno del Vajo a Badia Calavena

Bodini dal 1922 a Castel D’Azzano

Il Forno di Nereo a Castelnuovo del Garda

Panificio Lughezzani a Cerro Veronese

Segala a Fumane

Vicenza

Il Chicco di Grano ad Arzignano

Bottega del Pane Beltrame a Bassano del Grappa

Forno Artigiano Moretti a Bassano del Grappa

Vicentini 1966 a Breganze

Panetteria Zenere a Caldogno

Il Forno di Via Roma Stefano Anti a Lonigo

Panetteria Gasparini a Piovene Rocchette

Fermento a Schio

Panificio Righetto a Sovizzo

Ma. Giò a Thiene

Pan Ti Voglio a Vicenza

Panificio Rizzato a Zugliano

Padova

Casa Vecchiato 1889, in città

Le Delizie del Grano a Cittadella

Forno Zogno a Conselve

Gigi Pipa Bottega a Este

Bio Forno Colli Euganei a Galzignano Terme

Panificio Lazzarotto a Limena

Panequaglia a Sant’Urbano

Treviso

Farina Bakery, in città

Forno Asolano ad Asolo

Boccanegra a Castelfranco Veneto

Panificio Finotto a Chiarano

Anticamente a Roncade

Rovigo

Forneria Poletto, in città

Panificio Fermenta, in città

Belluno

Panificio Bertagno, in città

La panificazione veneta è espressione di una cultura ricca e variegata, dove ogni zona vanta le sue specialità e tradizioni specifiche, legate alle caratteristiche del territorio e alle influenze storiche locali. La Guida "Pane e Panettieri d’Italia 2025" di Gambero Rosso è una bussola per gli amanti del pane buono, alla scoperta di fornai artigiani che ogni giorno, con passione e dedizione si svegliano all'alba e ci consentono di portare in tavola le pagnotte fragranti.