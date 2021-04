Il Canal arriva su Rai 1: fa indagini nella serie Un passo dal cielo

Approda su Rai 1 l' influencer trevigiano, il “mona importante” come si definisce lui, ieri in prima serata era su Rai 1 nella famosa serie tv “Un passo dal cielo 6 – I guardiani”, girata nel Cadore. I protagonisti sono Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, e lottano contro la criminalità ma anche e soprattutto vogliono essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. .

Nicola Canal, “social”-mente conosciuto come Canal – il canal, con la sua consueta nonchalance ha interpretato la parte di un ricercatore autodidatta che scopre reperti archeologici utili allo svolgimento delle indagini del commissario Vincenzo Nappi che risolverà così un omicidio in alta quota.

Un professore universitario era stato ricattato da una allieva. Aveva scoperto che gli studi della ricercatrice sulla presenza di cavalli 3.500 anni fa sulle Dolomiti non era un fatto vero.

La cadenza e l'acume veneti non sono passati inosservati, orgogliosi gli abitanti della Marca per la comparsata del famoso influencer di Farra di Soligo. Un Passo dal Cielo nella puntata del 30 aprile 2021 ha appassionato 4.747.000 spettatori pari al 20.2 per cento.

Canal, da cosa è partito tutto?

"Da buon Veneto non ho mai fatto il passo più lungo della gamba. Il primo video l’ho girato quando ho firmato un contratto a tempo indeterminato con un’azienda. Per festeggiare, quel giorno ho iniziato a girare dei video in dialetto veneto nei miei social privati. Ho visto che la cosa andava bene, e così ho iniziato a farne altri. Insomma, di giorno lavoravo, di notte ideavo e montavo video. Poi è arrivato il lavoro in radio (Bellla e Monella, ndr) e così prima ho chiesto l’aspettativa e, alla fine, mi sono licenziato e ho iniziato a fare questo con l’idea di lavoro." (dall'intervista a Capolettera).