Un giovane trevigiano ha rubato il cuore a Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha trovato un nuovo amore dopo l'addio ad Alessandro Carollo. Il cuore della conduttrice svizzera è stato conquistato da Matteo Viezzer, di Vittorio Veneto, manager di un brand di alta moda e figlio di un noto medico ortopedico. La coppia è stata paparazzata nei giorni scorsi da alcune riviste di gossip, svelando l'identità del misterioso giovane uomo che accompagna Michelle.

Nonostante la sua discrezione sui social media, con un profilo Instagram chiuso e un'assenza su Facebook, Matteo è diventato un argomento di grande interesse. Le indiscrezioni lo vedono al fianco di Michelle Hunziker in diverse occasioni, inclusa una cena in un locale di Bergamo insieme ad Anna Tatangelo e il suo fidanzato Mattia Narducci. Inoltre, Matteo e Michelle sono comparsi in alcune stories Instagram della Hunziker, poi prontamente rimosse.

Nonostante le speculazioni, manca ancora l'ufficialità della relazione da parte dei diretti interessati. Sui social, la nuova coppia ha suscitato polemiche a causa della visibile differenza d'età: Michelle ha 47 anni, mentre Matteo sembra essere molto più giovane. Il pubblico è diviso tra chi sostiene questa nuova love story e chi critica il divario generazionale.

L'osteopata dei vip, Alessandro Carollo che le è stato accanto dall'autunno del 2023, è ormai un ricordo lontano per Michelle Hunziker. La conduttrice, che è tornata in prima serata su Canale 5 con il programma musicale "Io Canto Family", sembra avere ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo. Dopo la fine della sua ultima relazione, aveva detto di volersi dedicare al lavoro e alle tre figlie oltre al nipotino Cesare e di voler rimanere lontana dai pettegolezzi per una questione di rispetto per la sua famiglia ("Non voglio espormi"). Ma l'amore l'avrebbe travolta a sorpresa grazie alla complicità di Anna Tatangelo e del suo fidanzato Mattia Narducci. Sono loro, infatti, che le avrebbero fatto conoscere l'uomo che da qualche tempo si mostra al suo fianco con discrezione e che è stato paparazzato con lei dalla rivista Diva e Donna. "A due mesi dalla fine della relazione la conduttrice svizzera esce allo scoperto con un aitante uomo", riferisce Diva e Donna: "Lui sarebbe un manager della moda amico di Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo, con cui infatti sono usciti a cena".