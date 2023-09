IT Alert in Veneto, al via il 21 settembre

Il prossimo 21 settembre tutte le persone in Veneto riceveranno un messaggio di allarme pubblico sul loro cellulare. Si tratta di un test programmato del nuovo sistema nazionale “IT-alert”, al momento in fase di sperimentazione, pensato per informare la popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

COSA FARE SE SI RICEVE IL MESSAGGIO

Se ricevi il messaggio di allarme pubblico sul tuo cellulare, è importante seguire le istruzioni fornite nel messaggio e agire di conseguenza. Il messaggio potrebbe contenere informazioni su come proteggerti o su come evacuare l’area in caso di emergenza. In ogni caso, è importante rimanere calmi e seguire le istruzioni fornite dalle autorità competenti. Spero che queste informazioni ti siano state utili. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a chiedere!

COME FUNZIONA IT ALERT

Il sistema nazionale “IT-alert” è stato pensato per informare la popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Una volta che il sistema sarà divenuto operativo, il servizio nazionale della protezione civile con IT-alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione, allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento. Tuttavia, IT-alert non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo. Il messaggio IT-alert viene ricevuto da chi si trova nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso e abbia un cellulare attivo.

Da martedì 12 settembre 2023 ripartiranno sul territorio italiano le attività di test di “IT-alert”, ovvero il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione di cui si sta per l’appunto dotando l’Italia. Il test viene di volta in volta effettuato in differenti territori regionali. Ad esempio, il 12 settembre sarà il turno di Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche. Per il Veneto, invece, la data prescelta è quella di giovedì 21 settembre prossimo, quando saranno coinvolte anche le Regioni del Lazio e della Valle d’Aosta.