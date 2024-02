Dopo 27 no, i Jalisse stasera a Sanremo, ecco cosa faranno

Stasera, venerdì 9 febbraio, il Festival di Sanremo accoglie nuovamente sul suo palco i Jalisse, il duo trevigiano composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, a 27 anni di distanza dalla loro vittoria con il brano "Fiumi di parole". La loro partecipazione, non in gara ma come ospiti speciali, è stata anticipata da voci che parlavano di una collaborazione con Fiorello per preparare questo atteso ritorno.

La loro presenza è confermata per la serata delle cover, dove saranno protagonisti di uno sketch insieme ad Amadeus e Fiorello, segnando un momento significativo per il duo e per i loro numerosi fan.

La Storia dei Jalisse

Fabio Ricci, nato a Roma (1965), e Alessandra Drusian, originaria di Oderzo (1969), formano non solo un duo artistico di successo ma sono anche una coppia nella vita, condividendo passioni e palcoscenico. La loro storia inizia nel 1990, quando si incontrano in uno studio di registrazione e, due anni dopo, decidono di unire le loro forze artistiche formando i Jalisse. Il nome del duo trae ispirazione da Jaleesa, un personaggio della serie televisiva "Tutti al college", spin-off de "I Robinson".

Si sposano nel 1999 e hanno due figlie: Angelica, 21 anni, e Aurora, 15 anni. Vivono a Fratta di Oderzo, in provincia di Treviso, dove continuano a coltivare la loro passione per la musica.

Il Successo e le sfide

Il loro momento di gloria arriva nel 1997, quando vincono il Festival di Sanremo con "Fiumi di parole", un successo che li porta anche all'Eurovision Song Contest a Dublino, dove si classificano al quarto posto. Nonostante questo trionfo, i tentativi successivi di partecipare nuovamente a Sanremo si scontrano con rifiuti continui, una situazione che ha spinto il duo a interrogarsi sulle ragioni di questa esclusione, nonostante il chiaro affetto del pubblico.

Oltre alla musica, i Jalisse hanno partecipato a "L'Isola dei Famosi" nel 2023, dimostrando la loro versatilità e il desiderio di rimanere connessi con il loro pubblico attraverso diverse piattaforme.

Sono anni che i Jalisse provano a tornare a Sanremo ma ogni anno i loro brani vengono rifiutati.

“Perché non ci vogliono?”, si sono sempre chiesti Fabio ed Alessandra. Ma stasera ci sarà la riscossa.