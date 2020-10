La nota influencer Nicol Biondo testimonial della Renault

Il Gruppo Ferri ha presentato on line la nuova Clio elettrica, ospite speciale dell’evento, seguito on line da un pubblico vastissimo, Nicole Biondo, giovane e nota influencer trevigiana che, dopo aver provato per un intero fine settimana la nuova CLIO E-TECH Hybrid, ne ha elenco i numerosi vantaggi. Questa vettura di nuova generazione garantisce un’esperienza unica, con un piacere di guida inedito sul mercato delle citycar ibride, grazie alla capacità prolungata di circolare in modalità elettrica e alla reattività immediata all’avviamento e in fase di accelerazione.

Il gruppo di concessionarie Renault è punto di riferimento del Nord Est, con 5 show room in Friuli Venezia Giulia e Veneto e ha organizzato, in collaborazione con Renault, l’evento in streaming “Electric Mobility”.

Un appuntamento speciale che si è tenuto ieri e durante il quale la concessionaria, insieme alla casa automobilistica francese, ha presentato la più ampia offerta di vetture ibride ed elettriche presente sul mercato.

Una delle uscite più attese è la nuova CLIO E-TECH Hybrid dotata della innovativa motorizzazione e propone una modalità di guida inedita, basata su un sistema smart e su leggi di gestione energetica ottimizzate. Le scelte di abbinamento effettuate a livello di gruppo motopropulsore tengono in considerazione la volontà espressa dal conducente (domanda di potenza) e il costante calcolo del rendimento ottimale. Tutto ciò a vantaggio sia delle performance che dei consumi.

Ma non è tutto: la proposta di ibride ed elettriche Renault disponibile nelle concessionarie del Gruppo Ferri si compone inoltre di ben 7 modelli di auto 100% elettriche: la berlina compatta ZOE, il quadriciclo TWIZY, la nuovissima TWINGO Electric, regina della città, e i veicoli commerciali KANGOO Z.E. e MASTER Z.E., oltre che la berlina RSM SM3 Z.E. e il piccolo SUV Renault City K-ZE, rispettivamente venduti in Corea e Cina. Inoltre, nel 2021 il Gruppo Renault introdurrà sul mercato Dacia Spring Electric, il veicolo 100% elettrico più accessibile d’Europa.

La gamma E-TECH HYBRID, oltre a Nuova CLIO E-TECH HYBRID, si compone del Nuovo CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID e di Nuova MÉGANE E-TECH PLUG-IN HYBRID. Un’offerta completa su misura per rispondere al meglio ad ogni singola esigenza di guida.