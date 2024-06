Le bollicine estive di Foss Marai

L'estate è il periodo ideale per godersi momenti all'aria aperta, magari in compagnia di amici e un buon calice di vino. Foss Marai, la prestigiosa casa vinicola situata a Guia di Valdobbiadene, offre due proposte perfette per le giornate calde: il Surfine Cuvée e il Roös Brut. Questi spumanti, distinti tra loro ma ugualmente ideali per pomeriggi e serate all'insegna della piacevolezza e del relax, rappresentano l'eccellenza della produzione vinicola italiana.

Surfine Cuvée Brut: l'essenza dell'eleganza

Il Surfine Cuvée Brut è uno spumante con una personalità ben definita, che si distingue per il suo aroma frutto di un blend di uve variabile in base alle annate. Questo mix comprende Chardonnay, Glera e Sauvignon Blanc, che insieme conferiscono note dolci di fiori di campo, frutta gialla e una fragranza decisa di peperone. La singolarità di questo spumante è ulteriormente esaltata dal metodo di affinamento in piccole botti di rovere, che gli conferisce una morbidezza e un'eleganza uniche.

Abbinamenti Perfetti

Grazie alle sue bollicine fini ma persistenti, il Surfine Cuvée Brut si abbina perfettamente a numerosi piatti saporiti. È ideale per accompagnare antipasti con insaccati e formaggi, piatti a base di pesce e primi gustosi e particolari. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per qualsiasi occasione estiva.

Specifiche Tecniche: Colore: Giallo paglierino. Gradazione: 11,5%. Residuo zuccherino: 9-10 g/l. Acidità totale: 5,5-6,5 g/l. Temperatura di servizio: 8-10°C. Formati disponibili: 750ml, 1500ml, 3000ml.

Roös Brut: la raffinatezza del rosè

Tra le etichette speciali di Foss Marai, il Roös Brut è uno spumante rosato unico nel suo genere. Prodotto con sei diversi uvaggi autoctoni delle Murge pugliesi, questo spumante è caratterizzato da lieviti naturali selezionati con cura. Il Roös Brut affascina con la sua delicatezza e freschezza, arricchita da note fruttate di fragola e corniolo, rendendolo perfetto per gli aperitivi estivi.

Abbinamenti Perfetti

Il Roös Brut è ideale per accompagnare aperitivi estivi con frutta di stagione e cene a base di crostacei e pesce, specialmente in frittura. La sua colorazione rosa corallo e i profumi dolci lo rendono una scelta raffinata e versatile per ogni evento.

Specifiche Tecniche: Colore: Corallo intenso e luminoso. Gradazione: 11,5%. Residuo zuccherino: 5-7 g/l. Acidità totale: 6 g/l. Temperatura di servizio: 6,5-7°C. Formati disponibili: 375ml, 750ml, 1500ml, 3000ml.

Cuvée: l'armonia dell'unione

Il termine "Cuvée" deriva dal latino "cūpa", che significa botte, e oggi viene utilizzato per descrivere spumanti di massimo pregio, ottenuti dal perfetto connubio di diverse uve. I Cuvée di Foss Marai sono vini particolari, la cui miscela viene modificata ogni anno per valorizzare ogni minimo cambiamento di aroma e profumo dei vitigni. Questa continua evoluzione rende ogni annata unica, regalando sensazioni sempre nuove e distintive.