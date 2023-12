Le feste di capodanno in piazza, le più belle in Veneto il 31 dicembre

Il Veneto si prepara a salutare il nuovo anno con una serie di eventi spettacolari nelle sue città più affascinanti. Da Venezia a Verona, passando per Padova, Mestre e altre località, ogni piazza si trasformerà in un palcoscenico di festa, musica e fuochi d'artificio. Questi eventi, che vedranno la partecipazione di artisti famosi e spettacoli pirotecnici mozzafiato, promettono di rendere l'arrivo del 2024 indimenticabile.

Capodanno a Venezia con spettacolari fuochi artificiali

Allo scoccare della mezzanotte, il Bacino di San Marco si accende grazie a spettacolari fuochi d’artificio! Lo spettacolo pirotecnico, ideato per accogliere in uno scenario emozionante e suggestivo la notte più attesa dell’anno. La visuale migliore per godere dello spettacolo è in prossimità della fermata Actv Arsenale: Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri (i fuochi non sono visibili da Piazza e Piazzetta San Marco). I fuochi si riflettono con giochi di luce sull’acqua, facendo da cornice ai rintocchi della mezzanotte. A partire dalle ore 23.30 verranno lanciati alcuni artifici singoli per agevolare il posizionamento del pubblico lungo le rive.

Capodanno a Padova con Francesco Gabbani

Padova saluterà il nuovo anno con un grande concerto in Piazza Insurrezione, con ospite d'onore Francesco Gabbani, famoso per i suoi successi come “Amen” e “Occidentali’s Karma” e vincitore del Festival di Sanremo. Le celebrazioni si estenderanno anche a Prato della Valle, l'area della pista di pattinaggio si trasformerà in un polo di musica e animazione. Qui, dj e speaker intratterranno il pubblico fino alle 2 di notte durante la notte. La novità per il Capodanno a Padova sarà l'addio al tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio, sostituito dalla grande una festa-concerto in Piazza Insurrezione.

Capodanno a Vicenza con Max Gazzè

Domenica 31 dicembre, Viale Roma a Vicenza ospita una serata di festa con musica e animazione a partire dalle 18, ad ingresso gratuito. Il clou della serata sarà il concerto di Max Gazzè a mezzanotte, preceduto dallo spettacolo di Radio WOW con Stefano Mattara, Marco Cavax e intrattenimento vario. Il Villaggio di Capodanno offrirà area food, birra, bevande calde e una pista di pattinaggio sul ghiaccio, in una location spaziosa e sicura.

Capodanno a Verona con i finalisti di X Factor

Verona, considerata un gioiello del Nord Italia, celebra il Capodanno con uno spettacolo di grande richiamo. La sera del 31 dicembre, i quattro finalisti di X Factor 2023 si esibiranno in Piazza Brà, accanto all'Arena. L'evento inizierà alle 21.00 e proseguirà fino alle ore 1.00. Allo scoccare della mezzanotte, il passaggio al nuovo anno sarà celebrato con un magnifico spettacolo di fuochi d'artificio che illumineranno l'antico anfiteatro romano e tutta la piazza. Dopo la mezzanotte, la festa continuerà con musica e deejay fino all'una di notte. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco ci saranno la vincitrice di X Factor 2023, Sara Sorrenti, in arte Sarafine, la veronese Maria Tomba, Il Solito Dandy (Fabrizio Longobardi) e gli Stunt Pilots, un trio funk rock di Milano. Questa tradizione di ospitare i finalisti di X Factor a Capodanno in Piazza Brà è stata confermata anche quest'anno da Francesca Michielin.

Capodanno a Malcesine nello storico borgo del Lago di Garda

L’incantevole località sul Lago di Garda offre per il Capodanno un’atmosfera unica. La magia della notte si sprigionerà tra le strette viuzze del centro storico, dove la musica accompagnerà il brindisi di mezzanotte fino alle 2 del mattino. La suggestiva Piazza Statuto sarà il cuore della celebrazione, illuminata da uno spettacolo pirotecnico che dipingerà il cielo di colori festosi. Dalle 22 in Piazza Statuto: dj set e musica live all’aperto con i Malumida. Imperdibili i fuochi di mezzanotte dalla torre del castello.

Capodanno a Jesolo con Dargen D'Amico

L'arrivo del 2024 sarà celebrato in due piazze raddoppio delle festività. La piazza diventerà il palcoscenico per le esibizioni musicali dei deejays, oltre al live della showband "Tributo Italiano", nota a livello nazionale per il suo ampio repertorio musicale. A mezzanotte, la celebrazione sarà arricchita da un brindisi e uno spettacolo pirotecnico. Tra gli artisti in primo piano ci sarà Dargen D’Amico, rapper, cantautore e produttore, noto per il suo contributo eclettico e poetico alla scena cantautorale italiana contemporanea e per il suo ruolo di giudice nella diciassettesima edizione di X Factor.

Capodanno a Castelfranco Veneto con Radio Bella e Monella

Domenica 31 dicembre, a partire dalle 21.30. Intrattenimento con speaker, dj e animatori di Radio Bellla & Monella. Live show dei Good Mama. Spettacolo di fuochi d'artificio a mezzanotte. Musica e divertimento no-stop fino all'alba. Ingresso: Libero

Capodanno a Mestre con Radio Company

Il 31 Dicembre 2023, a partire dalle 22.00, Piazza Ferretto a Mestre si trasformerà in una festa di Capodanno. La serata sarà animata con i DJ Ale De Biasi e Viviana Rapisardi, e dal gruppo Red Moon, che offrirà un repertorio di classici della disco-music degli anni Settanta e Ottanta. La piazza ospiterà vari spettacoli e concerti musicali, in attesa della mezzanotte. Allo scoccare del nuovo anno, la piazza si animerà con uno spettacolo di musiche e luci laser, visibili oltre 100 metri dal palco, con proiezioni su Palazzo Da Re e sulla Torre, seguito da un concerto.