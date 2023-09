Le spiagge più belle dove andare al mare a settembre

Settembre è un mese perfetto per andare al mare in Veneto, una regione che offre diverse possibilità per chi ama il mare e la natura. Il clima è ancora mite, il sole è meno forte, la folla è minore e i prezzi sono più bassi.

In Veneto, ci sono spiagge con pinete, lagune, dune e oasi naturali. Alcune sono attrezzate con servizi e attrazioni per le famiglie, altre sono più tranquille e selvagge. Tra le più belle molte sono particolarmente adatte anche per una gita in giornata. Ecco una lista di spiagge da visitare a settembre in Veneto:

Cavallino-Treporti : una lunga spiaggia, meno affollata di Jesolo e più vicina a Venezia. Ha una sabbia fine e dorata, un mare pulito e calmo, una pineta ombrosa e una ricca offerta di campeggi, villaggi e agriturismi.

Eraclea : la "perla verde" dell'Adriatico, con la spiaggia della Laguna del Mort, un'area naturale protetta dove si può ammirare la flora e la fauna tipiche della laguna. Sabbia fine e chiara, il mare è limpido e basso, ideale per i bambini.

Caorle : lidi dorati nel cuore della laguna veneta, con il caratteristico borgo di pescatori che conserva il fascino della tradizione. È divisa in due tratti: Levante e Ponente, entrambi dotati di servizi e attività. Da non perdere la scogliera viva, un museo all'aperto di sculture sulle rocce.

Bibione : ideale per le famiglie, con servizi e attrazioni per tutti i gusti. L'arenile è ampio e sabbioso, il mare è cristallino e sicuro, la pineta è rigogliosa e profumata. Bibione offre anche un centro termale, un parco zoo, un faro e una riserva naturale.

Lido di Venezia : la spiaggia dei veneziani, elegante e storica, sede della Mostra del Cinema. La spiaggia è di sabbia fine e dorata, il mare è calmo e piacevole, l'atmosfera è rilassata e raffinata. Il Lido offre anche una passeggiata lungomare, un campo da golf, un casinò e una chiesa bizantina.

Pellestrina : un'isola tra la laguna e il mare, con una spiaggia tranquilla e un pittoresco paesino. Il lido è di sabbia fine e chiara, il mare è azzurro e trasparente, la natura è incontaminata e selvaggia. Pellestrina offre anche una vista mozzafiato su Venezia, un museo della civiltà lagunare, una fortezza napoleonica e una cappella votiva.

Rosolina Mare : immersa nella pineta, con un parco naturale e una riserva botanica. Sabbia fine e dorata, il mare è pulito e caldo, la vegetazione è rigogliosa e variegata. Da visitare il giardino botanico di Porto Caleri.

Sottomarina : sabbia fine e scura, ricca di minerali benefici. Il mare è pulito e vivace, ideale per gli sport acquatici. La spiaggia è attrezzata con servizi e strutture. Sottomarina offre anche una passeggiata sul lungomare, un parco giochi, un acquapark e ed è vicina alla vivace Chioggia.

Lido di Jesolo: una delle località più famose e frequentate del Veneto, con 15 km di sabbia fine e chiara, il mare è calmo e sicuro, la vita è animata e divertente. Jesolo offre anche un parco divertimenti, un acquario, una ruota panoramica e una pista ciclabile.

Queste sono solo alcune delle spiagge che puoi provare in Veneto a settembre, se ti piace il mare e vuoi prendere il sole caldo e piacevole di fine estate, sono le ultime giornate per vivere luoghi magici e momenti di relax e divertimento.