Il piccolo Leone vola a Honolulu per il campionato del mondo di Pokémon

Immaginate di avere 6 anni e partire da Treviso per le Hawaii e partecipare ad una campionato del mondo. E' quello che farà il piccolo Leone Nadali, si recherà a Honolulu, per gareggiare alle finali mondiali del Campionato del Mondo di Pokémon dal 16 al 18 agosto. Il bimbo trevigiano, che è il più giovane partecipante, e fa parte della squadra Lega Pokémon Treviso (Magic Warrior Silea), ha già giocato in tornei internazionali, a Torino, Danzica, Barcellona, Bologna, Londra, Utrecht e Liverpool. Leone è un campione con le carte dei Pokémon, per cui ha dimostrato fin da subito una passione e un talento straordinario.

I Pokémon, creati da Satoshi Tajiri, sono diventati un simbolo globale grazie a cartoni animati, film, figurine, videogiochi, carte da collezione, gadget e l'app Pokémon Go. Leone ha scoperto il gioco di carte dei Pokémon a soli quattro anni, iniziando con una bustina di carte comprata dalla madre. Insieme al padre Matteo, ha imparato le regole e le strategie del gioco.

Il campionato mondiale di Pokémon, che si terrà a Honolulu, offre premi significativi, con importi che possono raggiungere decine di migliaia di euro per i vincitori, ora dovrà ora affrontare campioni provenienti da tutto il mondo. Con la sua memoria fotografica e capacità di calcolo, il giovane giocatore è pronto a misurarsi con i migliori del panorama internazionale.