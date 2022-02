Arriva la luna piena delle Neve, spettacolo in cielo a Febbraio

La “Snow Moon”, ovvero “Luna piena della Neve” emana una forte luce nel cielo invernale di febbraio. Mercoledì 16 febbraio 2022 si potrà ammirare a partire dalle 17:57.

Luna Piena di Febbraio

Il nome delle lune viene dato dalle tribù antiche del nord America, ma in molte culture ad ogni plenilunio viene associato un significato particolare.

E' il mese in cui cade più neve negli Stati Uniti e per i nativi americani questa luna era legata agli alberi che si spezzavano al freddo e al rito di sedersi a spalla a spalla al fuoco per riscaldarsi.

I Celti la chiamavano la Luna di Ghiaccio. La tribù Cheyenne Luna delle Ossa perchè dovevano rosicchiare gli animali cucinati fino a succhiarne il midollo. E' anche conosciuta come la Luna della Fame e la Luna della Piccola Carestia.

Non tutte le culture le attribuiscono un significato legato al freddo e alla morte. La tribù Hopi la chiama Luna della Purificazione e del Rinnovamento. Nell'Asia orientale tendono ad associare la luna piena di neve con nuovi inizi perché cade il Capodanno.. Gli antichi cinesi, ad esempio, la chiamavano Luna in erba e v iene celebrata con l'accensione di falò, si lanciano lanterne nel cielo ammirandone lo splendore e mangiando riso dolce.

In Corea si va in montagna e nonostante il freddo si aspetta il sorgere della prima luna piena dell'anno e s econdo la leggenda, chi lo fa realizzerà il suo desiderio più caro.

Il significato della luna piena di febbraio

A febbraio la natura è avvolta nel grande riposo dell'inverno, ma le giornate sono già diventate più lunghe, cominciano ad apparire le prime gemme.

Spuntano i meravigliosi bucaneve, i cervi rinnovano le corna e negli ovili nascono gli agnelli.

Gli antichi popoli del Nord per tradizione accendevano le luci e tutti i riti prevedavano l'uso di candele.

Da ciò deriva la tradizione cattolica della Candelora (2 febbraio).

Questo è il momento di seminare i progetti che si svilupperanno nei mesi prossimi. Quindi sono consigliati rituali di purificazione, sia essa spirituale, fisica (diete, cure disintossicanti), mentale (meditazione, dare l'addio alle cattive abitudini), emotiva (abbandonare il contatto invernale con gli aspetti più oscuri e bui della nostra personalità).

Quando si potrà vedere?