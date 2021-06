Spettacolo in cielo: arriva la 'Luna delle Fragole' e del solstizio d'estate

E' attesa per il 24 giugno la Luna delle Fragole: uno degli spettacoli astronomici con la Luna protagonista indiscussa del cielo. Si tratta di una Luna Piena soprannominata Luna delle Fragole secondo leggende tramandate di generazione in generazione, basate sul periodo di migliore raccolta di questo frutto.

Giovedì alle 20.40 la luna raggiungerà il suo massimo splendore. Se osservata bene durante il plenilunio ha una sfumatura diversa ogni mese, che va dal giallo pallido all'arancione, a giugno si tinge di rosa.

Solstizio

Ormai l’estate ha debuttato ufficialmente, con il momento del solstizio delle ore 5:32 che ha dato il benvenuto alla stagione calda nel nostro Emisfero. Questo 21 giugno rappresenta così anche la giornata più lunga dell’anno, della durata di ben 15 ore e 14 minuti.

“Solstizio” deriva dalle parole latine “sol”, cioè Sole, e “sistere” ossia “fermarsi”: ciò descrivere il momento in cui il Sole si arresta nel suo punto più alto. Il Sole raggiunge lo Zenith, la sua declinazione massima rispetto all’asse terrestre e la sua massima altezza sull’orizzonte. Al Circolo Polare Artico si hanno 24 ore di luce (il cosiddetto sole di mezzanotte), mentre la luce sarà visibile quasi 22 ore su Stoccolma, ben 18 a Londra ed oltre 17 a Parigi.

Usanze e riti, eventi di culto

Il solstizio d’estate è un evento venerato da tante usanze e riti, come ad esempio sulle pietre di Stonehenge, dove ogni anno migliaia e migliaia di persone si riuniscono, nella notte tra il 20 ed il 21 giugno, ad attendere quest’alba così speciale.

Il complesso monumentale di Stonehenge è il fulcro dei misteri legati al solstizio e all’equinozio: le pietre che lo compongono sono infatti allineate in corrispondenza dei punti in cui il sole sorge in quei particolari giorni, motivo per cui è stato ipotizzato che il sito fosse un antico osservatorio astronomico.

Quest'anno la bella stagione inizia con un giorno di ritardo dal momento che il solstizio d'estate è avvenuto il 21 e non il 20 giugno come l'anno scorso. Non è infatti una data fissa quella del solstizio d’estate e delle altre stagioni, poiché la Terra compie il giorno intorno al sole in poco più di 365 giorni.

Luna Piena

Il nome delle lune viene dalla tradizione dei nativi americani Algonchini. E' chiamata nel mese del solstizio di primavera: “Luna delle Fragole”, “Strawberry Moon”, "Luna delle Rose" perché in questo periodo frutti e i fiori esplodono nella loro colorata e profumata bellezza. Conosciuta anche come "Luna piena del miele". In Europa questo è il periodo dei matrimoni e ai novelli sposi si regalava l'idromele, la bevanda del procreare.

La luna allegra, luna delle fragole

La luna di Giugno è una luna allegra, che invita a muoverci, a stare all’aperto, viaggiare, conoscere cose nuove, dare spazio a spensieratezza e giocosità, a tutto ciò che rende la vita più piacevole e leggera.

Il tutto in sintonia con la stagione e con i ritmi della natura, che in questa fase dell’anno è all’apice della sua fase espansiva: le ore di luce continuano a crescere, regalandoci giornate lunghissime.

L’aria è calda e profuma di fiori, le farfalle dalle ali variopinte volteggiano tra i petali, i pensieri si fanno leggeri, a tratti mutevoli e fantasiosi, e già volano ai luoghi delle vacanze.

Questo è il momento del solstizio in cui la luce solare, all'apice delle sua fase crescente, dà luogo al giorno più lungo dell'anno, e la notte più breve.

Sin dai tempi antichi era un periodo "magico", si usava nella notte di San Giovanni raccogliere piante aromatiche da bruciare.

E' credenza che moltissime piante raccolte in questi giorni abbiano poteri quasi miracolosi, e le nove erbe che si mettevano nei falò solstiziali sono: Ruta, Verbena, Vischio, Lavanda, Timo, Finocchio, Piantaggine, Artemisia e l’erba di San Giovanni per eccellenza, cioè l’Iperico, in greco significa infatti proteggere e per questa ragione è bene appenderne un ramo alla porta di casa.