Luna piena del Castoro, stelle cadenti: ecco quando brilleranno in cielo

Il cielo è davvero suggestivo in questo periodo. Novembre, il penultimo mese dell'anno, è pronto a offrire eventi astronomici di assoluto rilievo tra cui la luna piena martedì 8 novembre. Venerdì 4 e sabato 5 novembre sarà il momento per esprimere i propri desideri perchè ci saranno le stelle cadenti, le Tauridi Sud saranno nella loro massima attività.

La luna piena di novembre chiamata dal bianco candore o Luna del Ghiaccio o del Castoro arriva in un periodo in cui inizia il freddo. Secondo gli astronomi, la Luna del Castoro è considerabile quasi come una “Super Luna”, in quanto prossima al perigeo, ovverosia il punto più vicino alla Terra: apparirà ai nostri occhi, dunque, più grande del normale.

Il nome così curioso deriva da alcune trappole che secondo alcune usanze si mettevano proprio in questo periodo dell'anno, più o meno alla fine del mese di novembre, per catturare i castori e per prendere loro la pelliccia da usare durante i mesi freddi invernali.

Il significato spirituale

Nota anche come Luna piena di gelo o del lutto, viene associata spiritualmente al cambiamento personale, alla riflessione interiore, alla possibilità di lasciar andare le cose vecchie per aprirsi al nuovo, all’inverno che incombe. Un momento in cui il tempo sembra sospeso tra due stagioni, ottimo per fermarsi a riflettere sulla propria vita, sulla volontà di attuare quel “cambiamento personale” da tempo solo immaginato e mai reso concreto.

La luna piena di novembre ci offre l’opportunità di prepararci per la crescita futura identificando le abitudini, le relazioni e le modalità di vita a cui siamo saldamente ancorati ma che non ci servono più. Questa fase lunare può dare la spinta necessaria a iniziare o modificare le parti stagnanti della nostra vita.

Per tutti coloro che non volessero perdersi questa meraviglia della natura, sarà possibile ammirare il tutto anche in diretta streaming collegandosi al canale YouTube “timeanddate”.

L'eclissi

Novembre sarà un mese ricco di appuntamenti per gli appassionati di astronomia. Martedì 8 novembre, si verificherà il plenilunio e anche un'eclissi totale di luna che sarà visibile solo in Islanda, Asia, Australia, Nord America, gran parte del Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano, Artico, Antartide. In Italia non sarà visibile, ma si potrà seguire il fenomeno tramite stremaing o in diretta facebook su pagine come Passione Astronomia.

Astronomia: eventi novembre

1) Le congiunzioni

Martedì primo novembre ci sarà una spettacolare congiunzione Luna-Saturno nella costellazione del Capricorno. Il nostro satellite sarà al primo quarto e si lascerà andare in una romantica effusione con il Signore degli Anelli, prima di raggiungere la costellazione dei Pesci dove la sera di venerdì 4 novembre raggiungerà il pianeta più grande del sistema solare.

Il bacio Luna-Giove sarà un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia, che potranno godersi lo spettacolo volgendo lo sguardo verso la costellazione dei Pesci.

Mercoledì 9 novembre sarà nella costellazione del Toro, tra la stella Aldebaran e l'ammasso stellare delle Pleiadi. Il disco lunare terminerà il suo percorso nella costellazione del Toro venerdì 11 novembre, e dopo aver oltrepassato Marte rientrerà nella costellazione del Capricorno dove, martedì 29 novembre, incontrerà nuovamente Saturno.

2) La Luna del Castoro

La luna piena di novembre, che quest'anno sarà martedì 8 novembre, è anche noto come Plenilunio del Castoro. Il nome è dovuto ai nativi americani che lo scelsero perchè si poteva sfruttarne la luminosità per piazzare le trappole per i castori, in modo tale da far scorta di pellicce per l'inverno.

3) Le stelle cadenti

Venerdì 4 e sabato 5 novembre sarà il momento per esprimere i propri desideri. Le Tauridi Sud saranno nella loro massima attività. Si potrà contare anche sulle Leonidi, tra giovedì 17 e sabato 19 novembre e sulle Alpha Monocerontidi, tra lunedì 21 e martedì 22 novembre.