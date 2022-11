La Magia del Natale: ha aperto il villaggio di Floridea

Sabato 12 novembre ha aperto al pubblico per il primo anno il nuovissimo villaggio di Natale firmato Floridea, storico garden di Nervesa della Battaglia aperto dal 1985.

La famiglia Da Ros, che da molto tempo dedica ampi spazi del vivaio al Natale, sull’onda dell’entusiasmo degli ultimi anni riguardo i villaggi a tema, ha scelto di creare La Magia del Natale: un percorso dove immergersi in affascinanti atmosfere natalizie, vivere esperienze uniche e trovare addobbi davvero per tutti i gusti.

“Al giorno d’oggi proporre gli articoli in modo tradizionale non funziona più, le persone vogliono vivere esperienze, provare emozioni” dice Tiziano, fondatore di Floridea, che continua: “Con l’aiuto di mia moglie Franca, ma soprattutto grazie alle mie figlie Rosa e Aurora che sono al passo con i tempi, abbiamo creato un percorso natalizio che rispecchiasse la nostra immagine, concentrandoci molto sugli aspetti naturali, sugli scenari del bosco e della natura incontaminata che da sempre rispecchiano la nostra offerta”.

Collegate al villaggio sono state studiate una serie di iniziative per grandi e piccini per spingere molto sul concetto di esperienza e per riunire tutti i clienti, nuovi e storici, per vivere una indimenticabile Magia del Natale. Laboratori per bambini dove verranno svelati i segreti dell’albero di Natale e del presepe perfetto; l’incontro con Babbo Natale in cui potergli consegnare la letterina, show di magia, angoli foto interattivi e molto altro.

Il villaggio ha aperto il 12 novembre e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, e dalle 15.00 alle 19.30, mentre la domenica sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30, e dalle 15.00 alle 18.00.

Floridea è in via Schiavonesca 105, Nervesa della Battaglia (TV).