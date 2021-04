Un giovane trevigiano modello e promessa della web art

Di Maserada, 21 anni, è riuscito a guadagnarsi in breve tempo una grande notorietà nei social ed è ritenuto una giovane promessa come Digital Creator

Lui è Mattia Carrer, in arte "Matya" giovane ventunenne, fa video, racconta business, lavora come modello presso My Agency a Milano. E' un Digital Creator con la sua arte sul web, è riuscito a guadagnarsi in breve tempo, l'appellativo di giovane promessa. Alle spalle, un bellissimo team composto dal collettivo della sua zona di provenienza, denominato: FAMILIA-MSPG. Un nome molto particolare, che rende omaggio alla bella Maserada sul Piave (MSP) seguito dalla lettera "G" che indica la parola "Group"

Il loro è un gruppo, un team, insomma una realtà che questi ragazzi, con grandi sforzi, si sono creati col tempo: "abbiamo un rapporto speciale, sono la mia famiglia e non mi hanno mai abbandonato. Siamo un gruppo di amici nato da semplici uscite pomeridiane e con il tempo diventati inseparabili. Mi danno il supporto incondizionato in ogni progetto, in ogni nuova avventura". racconta Mattia.

Il giovane, lancia un messaggio ben preciso: "I social possono ancora essere un bellissimo posto, dobbiamo solo imparare ad usarli correttamente" .

Nel suo profilo non mancano infatti, interazioni con i giovani, argomenti di spessore e di sensibilizzazione. I temi, vengono trattati attraverso i suoi brevi monologhi video-argomentativi, realizzati autonomamente e, successivamente caricati nel suo profilo Instagram.

"Come troppe persone, sono stato anch'io vittima di bullismo e grandi prese in giro, ma nella vita bisogna cercare di rialzarsi sempre, ed il mio obiettivo è trasmettere un semplice messaggio di positività. Ho passato dei momenti bui nella mia vita, dei momenti di grandi difficoltà che porterò sempre dentro al mio cuore, e so che se avessi trovato qualche parola positiva in più, sarebbe stato tutto più facile. Non sono un mental coach, tantomeno una figura che dispensa consigli sulla vita, quello lo lascio fare a chi di dovere, io preferisco esprimere ciò che per me è la mia arte, rendendo partecipi le persone che apprezzano il mio elaborato finale " confida.

Insomma, alla domanda: perché fai questo nella vita? La risposta del giovane Digital Creator non passa di certo inosservata: "Se posso strappare un sorriso e donare emozioni, alimentando la mia arte e riuscendo addirittura a crescere personalmente, perchè non inseguire il sogno ?"

C'è da dire però che, il nostro Matya, non è solo questo: da qui nascono infatti, le prime collaborazioni, i primi passi nel mondo della moda e, gli studi approfonditi per sfociare nel mondo cinematografico, e riuscire a coronare, il suo vero sogno nel cassetto!

Ci svela anche, un piccolo segreto: starebbe lavorando infatti, al suo primo libro, ma l'ancora attuale situazione covid, non aiuta di certo lo svolgimento ed il prosieguo, motivo per il quale, la produzione e l'uscita saranno quasi certamente rimandate al prossimo anno.

Insomma, sembra la storia perfetta: un ragazzo con tanta voglia di fare, in cerca di rivincita personale e che soprattutto, vuole portare messaggi positivi e fare del bene. E' certo che Matya, ce la stia mettendo tutta e noi gli auguriamo di cuore che riesca ad esaudire il suo sogno.

Instagram: @mattia_carrer.mspg