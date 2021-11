Anche a Treviso è arrivato il nuovo Big Mac

Stessi ingredienti ma procedimento diverso per il panino simbolo di McDonald's: carne cotta in modo differente, pane più bombato e tostato, cipolla che tende al caramellato, insalata croccante, formaggio bello caldo, il risultato ancora più gustoso e irresistibile e il servizio più veloce. Dopo mezzo secolo il Big Mac cambia e diventa Best Burger.

McDonald's: il metodo Best Burger

I risultati sono stati raggiunti dopo studi e ricerche per valorizzare al meglio gli stessi ingredienti, ottimizzando i processi e i tempi della cucina, per offrire la miglior esperienza possibile ai clienti.

Il metodo ‘Best Burger’ è stato fatto provare in un confronto tra il vecchio e il nuovo Big Mac, il panino iconico della catena, con una vera e propria degustazione, gusto, tatto, olfatto e assaggio.

I panini risultano più artigianali, la carne è in risalto, la cipolla distribuita in modo più omogeneo e non più solo al centro, il pane è più mordibo e caldo, la lattuga più fresca e croccante, l'hamburger più gustoso, la salsa più cremosa.

Si ottiene, quindi, un contrasto di consistenze, densità e calore capace di esaltare in modo uniforme tutti gli ingredienti. Migliorano anche i tempi di attesa dell'ordine da parte del consumatore che si riducono del 30%. Il prodotto delle cucine arriverà sul vassoio più caldo e più buono.

“Siamo sempre alla ricerca di offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di gusto e Best Burger rappresenta oggi per noi un importante risultato. Frutto di lunghi studi e ricerche è un vero e proprio punto di svolta che ci consente di restare fedeli al nostro marchio e ai prodotti che i clienti amano da sempre, rendendoli ancora più buoni.” afferma Marcello Ricceri licenziatario McDonald’s di Treviso.

Per l’implementazione di Best Burger McDonald’s ha investito oltre 70mila ore di formazione per i suoi dipendenti per una rivoluzione che riguarda tutti i panini del brand.