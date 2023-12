Arriva il sidro e il succo di mela con varietà antiche, Treviso non è solo terra di Prosecco

Treviso non è solo terra di Prosecco, ora si produce anche sidro e succo di mela. A Caerano San Marco c'è Terre Cartusiae, con le sue circa 4mila piante situate tra i Colli di Asolo e il Montello. In questi luoghi, tra l'Ottocento e il Novecento, era particolarmente diffusa la coltivazione delle mele, in parte vendute dalle famiglie di mezzadri, affittuari e piccoli proprietari terrieri per incrementare le scarse entrate, in parte conservate per il consumo nei mesi invernali. Oggi Terre Cartusiae si accosta a questa antica tradizione di lavoro, innovazione, passione per la biodiversità, amore per la natura, rispetto per le sue regole e i suoi lenti cicli vitali.

Il Succo di Mela delle Varietà Antiche

In un angolo tranquillo delle colline venete, l'azienda agricola Terre Cartusiae ha intrapreso un viaggio nel tempo, riscoprendo il gusto autentico delle mele di varietà antiche. Queste mele, un tempo colonna portante dell'agricoltura locale, erano state dimenticate, ma ora tornano a nuova vita, trasformate in un succo che racchiude la storia e la tradizione di un territorio.

L'Arte della Coltivazione

La coltivazione di queste mele antiche non è un compito semplice. Richiede una conoscenza profonda del terreno e del clima, oltre a una dedizione costante. Ogni varietà, con le sue peculiarità, contribuisce a creare un mosaico di sapori unici. Le mele vengono raccolte a mano, selezionate con cura per garantire che solo i frutti migliori vengano utilizzati per la produzione del succo.

Il Raccolto

Il 2023 è stato un anno eccezionale per Terre Cartusiae. Grazie a una stagione favorevole, con abbondante sole e calore, le mele sono cresciute rigogliose, piene di colore e di forma tondeggiante, trasformandosi in veri e propri gioielli della natura. La gratificazione di un anno di lavoro si manifesta in un raccolto generoso e sano, con varietà antiche che promettono un sidro straordinario.

Il Processo di Produzione

La trasformazione delle mele in succo è un processo che combina metodi tradizionali con tecnologie moderne. Dopo la raccolta, le mele vengono lavate, frantumate e pressate delicatamente per estrarre il succo. Questo liquido dorato viene poi filtrato e pastorizzato, un processo che ne preserva il gusto e la freschezza senza l'uso di additivi o conservanti.

Un Sapore Unico

Il succo di mela di varietà antiche di Terre Cartusiae è una vera e propria esperienza sensoriale. Al palato, si distingue per la sua complessità: una perfetta armonia tra dolcezza e acidità, con note che variano dalla mela verde fresca a sfumature più mature e caramellate. Ogni sorso è un viaggio attraverso i sapori autentici della natura.

Un Impegno per la Biodiversità

La produzione di succo di mela di varietà antiche non è solo un'attività commerciale per Terre Cartusiae, ma anche un impegno per la conservazione della biodiversità. Ogni bottiglia di succo rappresenta un passo verso la salvaguardia di queste varietà di mele, un patrimonio genetico prezioso che l'azienda si impegna a proteggere per le generazioni future.

Il Sidro

Il sidro di Terre Cartusiae si presenta in due varianti - medio e vivace. Il primo, caratterizzato da un basso tenore alcolico, è ideale per una degustazione leggera, mentre il vivace, con una maggiore alcolicità e un tenore zuccherino più basso, si adatta perfettamente sia come aperitivo che a pasto.

L’azienda agricola Terre Cartusiae rappresenta una delle poche realtà venete attive nel settore della produzione del sidro di mela. La società ha scelto di adottare il metodo biologico per tutta la sua tenuta, all’interno della quale sono coltivate circa duecento varietà di mele recuperate attraverso il contatto con diversi vivaisti italiani. La tenuta di Terre Cartusiae si estende per 30 mila metri quadrati e comprende circa 4mila piante tra i Colli di Asolo e il Montello, un’area che tra la metà del 1500 e la fine del 1700 apparteneva alla Certosa del Montello di Nervesa della Battaglia. Un complesso architettonico di grande bellezza andato perduto a seguito dell’abbattimento nel diciannovesimo secolo. Da qui il nome: Terre Cartusiae.