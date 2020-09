Dove gustare il miglior gelato: le top gelaterie trevigiane

C'è chi non cambia mai la scelta dei gusti, chi ama le combinazioni più ardite e chi non ha un gusto preferito, ma è semplice il gelato piace a tutti! Sono nutrienti e sani: una miscela di latte, zucchero, panna e uova a cui vengono di volta in volta aggiunti ingredienti di qualità.

UN PO' DI STORIA

Durante il Medioevo vennero congelati i primi succhi di frutta, ma soltanto nel 1686 Francesco Procopio dei Coltelli, un cuoco siciliano, riuscì a creare la miscela perfetta per confezionare il gelato! Francesco inventò anche una macchina apposita per la preparazione e riuscì addirittura ad aprire un locale a Parigi, il Café Procope, dove si potevano trovare "acque gelate" ossia granite, gelati di frutta e sorbetti ai gusti più svariati.

Erano così buoni, da attirare famosi intellettuali dell'epoca tra cui: Voltaire, George Sand, Balzac, Victor Hugo, Diderot e, si dice, addirittura Napoleone, che una sera lasciò in pegno il suo bicorno (il celebre copricapo cui cui compare in molti dipinti) per non avere avuto il denaro necessario a pagare i gelati offerti ai suoi amici.

Il primo mastro gelataio fu Ruggeri di Firenze che propose il nuovo fresco dolce grazie a un preparato di panna, zabaione e frutta.

Scopriamo il miglior gelato di Treviso e provincia:

Stefano Dassie

Calmaggiore e dal Gelatiere Sant'Agostino di Stefano Dassie sono in assoluto tra le migliori gelaterie di Treviso e d'Italia, tappa serale d'obbligo in estate per chi passeggia in città.

Amo il gelato, Treviso, la Marca in genere. Che dire di Dassie, ha raggiunto vette inesplorate avendo la capacità di offrirsi in chiave moderna con un prodotto radicato nella cultura popolare veneta. Cinque stelle, tutte meritate una dopo l'altra, ma con una preghiera non bearsi dei successi e continuare nella ricerca di quella utopia che rincorre da sempre: la perfezione.

Gelato mantecato come tradizionale vuole, con latte, uova e zucchero, una vasta varietà di granite fatte con frutta fresca. Ecco alcuni gusti da provare, ma sono tutti una esperienza gustativa.

Limone e Basilico - Assaggialo, così avrai anche tu la nostra reazione: “non ci posso credere!”

Cioccolato e Rosa - Cioccolato dal gusto amabile unito al profumo romantico dei petali di rosa, lasciati in infusione nel latte

Pesca - Pesche Maria Bianca, Iris rosso, Bellini e Redhaven dell'azienda agricola biologica Zolla.

Sant'Agostino - Un gusto intramontabile con la mandorla dolce e la di crema di pistacchio

Cioccolato - Amabile al palato e asso nella manica di Stefano per la sua medaglia d'oro al Campionato italiano.

Due le sedi a Treviso per Dassiè, la storica in Calmaggiore e quella in via Sant'Agostino. A Montebelluna è in piazza Negrelli.

Il Vecchio Gelatiere

Una piccola realtà produttiva a conduzione familiare che segue la filosofia della preziosa tradizione gelatiera veneta. Con amore ed artigianalità ricreano un gelato unico ogni giorno. Lavorazione alla vecchia maniera senza preparati e con solo ingredienti freschi. Da non perdere le creme classiche e i gusti più particolari come il Cremino al Pistacchio, il Gorgonzola con vellutata di fichi bianchi e noci e la crema al cedro e zenzero. Il numero 1 nelle creme al liquore, il loro è Malaga migliore che abbia mai mangiato

L'unico svantaggio di questa gelateria eccellente è di non stare proprio in centro, ma dopo la stazione, fronte terraglio e questo non è l'ideale per gustare un gelato passeggiando. Per il resto, gusti sia classici che innovativi e attenzione alle materie prime, perché prediligono prodotti freschi e a filiera controllata. Naturalmente si sente la differenza i sapori e la consistenza non hanno nulla a che fare con i gelati pseudo artigianali pieni di addensanti, grassi ignobili, coloranti, aromi e semilavorati.

Il Vecchio Gelatiere Strada Terraglio 43 Incrocio,Treviso.

La top ten delle gelaterie di Treviso secondo i clienti

Stefano Dassie nelle varie sedi

Gelateria La Romana - Treviso

Il Vecchio Gelatiere

Grom Gelato

Leccolandia

La Dolce

Gelateria Da Renato

La Gelateria Ovest

Conegliano

Andrea Marin è un maestro gelatiere geniale pluripremiato per lo straordinario gelato e il cioccolato prodotto con nobili tipi di cacao. Il gusto assolutamente da provare. Non manca l'angolo col pralineria e cioccolateria artigianale, le granite, fatte secondo tradizione siciliana. Gelato Buonissimo è Via Fabio Filzi, 17/b, Conegliano (TV).

Castelfranco Veneto

Il gelato più buono di Castelfranco Veneto è Il Puro e Bio di via Spagna - fuori dal centro storico, in zona commerciale.

Offrono una selezione di gusti diversa dalle classiche gelaterie, le materie prime sono di qualità, il gelato cremoso e il personale molto cordiale e gentile. La cosa più bella è che spesso, entrando, si può sentire per tutta la gelateria profumo di limone, perché spremuto fresco per fare il gelato. Ingredienti naturali, sapori veri! Ottima qualità prezzo. Il gusto “caramù” dovrebbe essere candidato patrimonio Unesco. Puro e Bio via Spagna Castelfranco Veneto (TV).

Oderzo

La gelateria Ca' Lozzio dove c'è Beppo Tonon, famoso campione del mondo di gelateria 2006. La sua abilità nell'intagliare la frutta rende le sue coppe delle opere d'arte da mangiare.

Volpago del Montello

“Da Lalo” comincia con un semplice carretto dei gelati negli anni sessanta: nel 1975 ecco l'apertura della trattoria e gelateria e ancora oggi rimane la gelateria preferita della zona.