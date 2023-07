Scopri il gelato più buono: le top gelaterie trevigiane

C'è chi non cambia mai, chi ama le combinazioni più ardite e chi sceglie sempre lo stesso gusto, ma è semplice il gelato piace a tutti! Sono nutrienti e sani: una miscela di latte, zucchero, panna e uova a cui vengono di volta in volta aggiunti ingredienti di qualità.

La storia del gelato

Durante il Medioevo vennero congelati i primi succhi di frutta, ma soltanto nel 1686 Francesco Procopio dei Coltelli, un cuoco siciliano, riuscì a creare la miscela perfetta per confezionare il gelato! Francesco inventò anche una macchina apposita per la preparazione e riuscì addirittura ad aprire un locale a Parigi, il Café Procope, dove si potevano trovare "acque gelate" ossia granite, gelati di frutta e sorbetti ai gusti più svariati. Erano così buoni, da attirare famosi intellettuali dell'epoca tra cui: Voltaire, George Sand, Balzac, Victor Hugo, Diderot e, si dice, addirittura Napoleone, che una sera lasciò in pegno il suo bicorno (il celebre copricapo cui cui compare in molti dipinti) per non avere avuto il denaro necessario a pagare i gelati offerti ai suoi amici. Il primo mastro gelataio fu Ruggeri di Firenze che propose il nuovo fresco dolce grazie a un preparato di panna, zabaione e frutta. Attualmente la scuola veneta di gelaterieri, famosi quelli bellunesi di Lavarone ha conquistato il mondo.

LE MIGLIORI GELATERIE A TREVISO E PROVINCIA

Dassie - Vero Gelato Artigiano - Treviso, Montebelluna

Pausa Gelato - Arcade

Dolce Capriccio - Conegliano, San Vendemiano e Colle Umberto

La Dolce - Treviso

Il Vecchio Gelatiere - Treviso

Gelato Buonissimo - Conegliano

Puro Bio - Castelfranco Veneto

Ca' Lozzio - Oderzo

Da Lalo - Volpago del Montello

La Dolce

La Dolce è conosciuta per l’alta qualità dei prodotti realizzati: gelato, torte gelato, semifreddi, coppe gelato, frappè, granite, tutti rigorosamente artigianali, composti da ingredienti genuini, ricercati nelle zone limitrofe e selezionati con cura.

Marica giovanissima apre la sua prima gelateria a Treviso, a soli 19 anni ha già una gran voglia di far riassaporare il gusto pieno e cremoso del vero gelato artigianale. Marica ha sempre vissuto in gelateria perché il papà gelatiere in Germania, aprì la suo primo laboratorio a Jesolo, all’inizio degli anni ’80. Fin da bambina Marica inizia così ad amare e conoscere il gelato, le sue consistenze, i suoi colori e i sapori. Panna, frutta, latte e cioccolato divengono, fin dall’infanzia, compagni fidati di pomeriggi tra giochi di bambini e fantasie. Il gelato diviene amore, passione e grande impegno. Partecipa a numerosissimi corsi. Storia, esperienza, innovazione sono i capisaldi della gelateria artigianale La Dolce. Ingredienti genuini, sempre freschi, naturali, il più delle volte a chilometri zero per portare al palato il sapore e la freschezza di un prodotto creato quotidianamente, nel vero rispetto della qualità artigianale.

Gelateria La Dolce Viale IV Novembre, 39 Treviso

Dassie

Le gelaterie Dassie sono in assoluto tra le migliori gelaterie di Treviso e d'Italia, tappa serale d'obbligo in estate. Che dire di Dassie, ha raggiunto vette inesplorate avendo la capacità di offrire in chiave moderna un prodotto radicato nella cultura popolare veneta. Gelato mantecato come tradizionale vuole, con latte, uova e zucchero, una vasta varietà di granite fatte con frutta fresca. Ecco alcuni gusti da provare, ma sono tutti una esperienza gustativa.

Limone e Basilico - Assaggialo, così avrai anche tu la nostra reazione: “non ci posso credere!”

Cioccolato e Rosa - Cioccolato dal gusto amabile unito al profumo romantico dei petali di rosa, lasciati in infusione nel latte

Pesca - Pesche Maria Bianca, Iris rosso, Bellini e Redhaven dell'azienda agricola biologica Zolla.

Sant'Agostino - Un gusto intramontabile con la mandorla dolce e la di crema di pistacchio

Cioccolato - Amabile al palato e asso nella manica di Stefano per la sua medaglia d'oro al Campionato italiano.

Il Vecchio Gelatiere

Una piccola realtà produttiva a conduzione familiare che segue la filosofia della preziosa tradizione gelatiera veneta. Con amore ed artigianalità ricreano un gelato unico ogni giorno. Lavorazione alla vecchia maniera senza preparati e con solo ingredienti freschi. Da non perdere le creme classiche e i gusti più particolari come il Cremino al Pistacchio, il Gorgonzola con vellutata di fichi bianchi e noci e la crema al cedro e zenzero. Il numero 1 nelle creme al liquore, il loro è Malaga migliore che abbia mai mangiato

L'unico svantaggio di questa gelateria eccellente è di non stare proprio in centro, ma dopo la stazione, fronte terraglio e questo non è l'ideale per gustare un gelato passeggiando. Per il resto, gusti sia classici che innovativi e attenzione alle materie prime, perché prediligono prodotti freschi e a filiera controllata. Naturalmente si sente la differenza i sapori e la consistenza non hanno nulla a che fare con i gelati pseudo artigianali pieni di addensanti, grassi ignobili, coloranti, aromi e semilavorati.

Il Vecchio Gelatiere Strada Terraglio 43 Incrocio,Treviso

Pausa Gelato - Arcade

Premiato alla Coppa D’Oro, l’Oscar Mondiale del Gelato Artigianale, Sergio Del Favero propone alla sua clientela un prodotto artigianale di altissima qualità, con ingredienti freschi e di prima qualità. Pausa Gelato è rinomato per la genuinità e l’intensità del sapore dei suoi prodotti. Dopo una ventennale esperienza come gelatiere in Germania, Del Favero rientra con la famiglia in Italia e rileva la gelateria Pausa Gelato, apportando la sua esperienza nel mondo della gelateria e facendo sempre ricerche e studi per migliorarsi nel suo gelato. L’attività propone una svariata quantità di gusti a km 0, slow food e con materie prime di ottima qualità.

Pausa gelato è in piazza Vittorio Emanuele III ad Arcade

Dolce capriccio - San Vendemiano

Valorizzare gli ingredienti del territorio, è questo il leit motiv che caratterizza il “Dolce Capriccio”, io definirei il loro gelato una unione tra creatività e gusto. Ogni mese propongono delle nuove combinazioni che valorizzano e rappresentano le eccellenze del trevigiano. Le loro ricette sono legate alle tradizioni gastronomiche della Marca. "La nostra produzione artigianale, eseguita esclusivamente con ingredienti naturali e i migliori metodi di preparazione, e attinge dall'antica arte gelatiera italiana fantasia e tecnica. Il risultato è un viaggio attraverso nei gusti del territorio declinati nel gelato." spiega il maestro gelatiere Yuri Dal Pos. Se volete assaggiare un gelato artigianale di quelli che il mondo ci invidia fateci un salto. Prodotto straordinario di un proprietario molto gentile. Non manca la fantasia nei gusti a base di prodotti di stagione. Alcuni gusti assolutamente da provare sono: gelato al Morlacco del grappa con semi di cumino e Pere, sorbetto Torchiato di Fregona,Ciliegie Asolane e biscotti Zaeti di Venezia e naturalmente il Tiramisù.

Dolce Capriccio è a San Vendemiano Via A. De Gasperi, 53

Gelato buonissimo - Conegliano

Andrea Marin è un maestro gelatiere geniale pluripremiato per lo straordinario gelato e il cioccolato prodotto con nobili tipi di cacao. Il gusto assolutamente da provare. Non manca l'angolo col pralineria e cioccolateria artigianale, le granite, fatte secondo tradizione siciliana.

Gelato Buonissimo è Via Fabio Filzi, 17/b, Conegliano (TV).

Puro bio - Castelfranco Veneto

Il gelato più buono di Castelfranco Veneto è Il Puro e Bio di via Spagna - fuori dal centro storico, in zona commerciale.

Offrono una selezione di gusti diversa dalle classiche gelaterie, le materie prime sono di qualità, il gelato cremoso e il personale molto cordiale e gentile. La cosa più bella è che spesso, entrando, si può sentire per tutta la gelateria profumo di limone, perché spremuto fresco per fare il gelato. Ingredienti naturali, sapori veri! Ottima qualità prezzo. Il gusto “caramù” dovrebbe essere candidato patrimonio Unesco. Puro e Bio via Spagna Castelfranco Veneto (TV).

Ca' Lozzio - Oderzo

La gelateria Ca' Lozzio dove c'è Beppo Tonon, famoso campione del mondo di gelateria 2006. La sua abilità nell'intagliare la frutta rende le sue coppe delle opere d'arte da mangiare.

Da Lalo - Volpago del Montello

“Da Lalo” comincia con un semplice carretto dei gelati negli anni sessanta: nel 1975 ecco l'apertura della trattoria e gelateria e ancora oggi rimane la gelateria preferita della zona.

La classifica proviene dal gradimento degli utenti su Tripadvisor.