Dove gustare un delizioso hamburger a Treviso

L'hamburger, come non amarlo, rappresenta senza dubbio uno dei cibi preferiti da grandi e piccini. E' così popolare che esiste una giornata dedicata a questa squisitezza: il 28 maggio si festeggia infatti in tutto il mondo l'Hamburger Day.

L'origine dell'hamburger

Diventato un vero piatto nazionale negli Usa (si calcola un consumo di circa 50miliardi ogni anno), l’hamburger deve il suo nome alla città tedesca di Amburgo, da cui partivano, nel 600, le navi per l’America. Ed è proprio ad Amburgo che veniva consumato spesso un piatto a base di carne macinata, ed essendo la città il principale sbocco portuale della Germania, la ricetta si diffuse molto velocemente negli Stati Uniti con l’appellativo di Hamburger Steak. Un’altra storia, invece, fissa le sue origini a metà del 1800 quando, la compagnia di crociere "Hamburg America Line" serviva panini ripieni con polpette di carne ai suoi clienti.

Il panino più richiesto

Il panino più richiesto dagli italiani? Il cheeseburger, apparso nel 1920 grazie ad un giovane cuoco che inserì una fetta di formaggio all’interno dell’hamburger che stava assemblando. In Italia a spopolare sono tre tipologie differenti: bacon burger, BBQ burger e, appunto, il cheeseburger. Quest'ultimo, anche in una versione originale con il gorgonzola, come consigliato dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop.

Dove mangiare un buon hamburger a Treviso

In occasione della giornata dedicata perché non festeggiare con una deliziosa cena con il panino più famoso al mondo. Ecco alcuni locali dove poter gustare questo famosissimo (e buonissimo) panino a base di carne e non solo. Pane morbido, patatine croccanti, abbondanza... Classico, vegetariano o esotico, l'hamburger ha sempre il suo fascino. Anche tu lo adori vero? Allora, esplora le migliori paninoteche della tua città per una succulenta serata.

TVBurger - "Gli hamburger sono molto sfiziosi e con un'ottima carne." Si mangia carne Veneta di scottona buonissima. Ricette originali e un metodo di cottura unico, In assoluto uno dei migliori hamburger di tutta Treviso quello col pesce.

Burger Brothers - "Hamburger con un tocco in più, il pane è squisito."

Helmut Pub - Hamburger in una vivace birreria dal tocco moderno con cucina a vista e arredi di legno. Hamburger speciale da 220 gr, con ingredienti stagionali, pane artigianale e 12 spine con le migliori birre a rotazione.

America Graffiti - "Posto stile americano hamburger molto buoni e personale simpatico"

Hosteria Moderna - "Consigliati gli hamburger." Curatissimi hamburger, da provare quello con le melanzane alla parmigiana.

Peterland - "Patatine, hamburger e salse buonissime"

Fabbrica di Pedavena Treviso - "Da provare assolutamente gli hamburger!!"

Nasty Boys Steakhouse - "Hamburger molto buono."

Bob - Australian Vibes - "L'hamburger col pollo fritto, strepitoso!!!"

La Proseccheria ai Soffioni - I cuochi qui preparano esotici hamburger, piadine e club sandwich. Questo locale serve un ineguagliabile tiramisù.

Teste matte - "Uno dei più buoni hamburger che abbia mai assaggiato!"

Colonial Inn SILEA - Burgers & Steaks - Carni cotte su pietra lavica e birre in un locale dal tocco coloniale che propone anche serate musicali.