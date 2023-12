Scopri il migliore panettone artigianale made in Treviso

Il panettone racchiude in sé una sfida alla forza di gravità: non è facile lievitare, tendere all'alto con il solo ausilio della pasta madre e del tempo, per diventare un dolce soffice, etereo, morbido.

Ci sono due stili per il re del Natale: barocco e austero. Da una parte il panettone ricco di aromi, con vaniglia e canditi e sentori burrosi. Dall'altra un ritorno alle origini del dolce: un pane arricchito, con aggiunta di burro frutta e vaniglia, ma che del pane conserva intatta la memoria.

Si narra che sia nato, come spesso capita con le più grandi invenzioni gastronomiche, da un errore nella cucina di corte di Ludovico il Moro nel XV secolo, secondo altri da un garzone, sguattero, o cuoco, non si sa, di nome Toni. Altre leggende raccontano dai forni di un convento, dove la suora delegata alla cucina dovette decorare un dolce intagliando una croce sull'impasto.

Il misterioso fascino e il fragrante aroma di questo grande lievitato hanno attraversato i secoli e i paesi con crescente successo, al punto che oggi, anche a Treviso , possiamo trovare il panettone artigianale.

Natale non è Natale senza un panettone. E se anche voi al pandoro preferite il soffice dolce a cupola che vanta storia e tradizioni secolari, ecco una selezione dei migliori made in Marca.

I migliori panettoni di Treviso

Le pasticcerie trevigiane si distinguono per la loro creatività, offrendo panettoni glassati, mandorlati, con cioccolato, gianduiotto, pistacchio, noci, marroni, albicocche, amarene, arancia e altri gusti, dimostrando tutta l'abilità e l'inventiva dei pasticceri locali.

Baghi's a Caerano San Marco è celebre per il suo panettone in vasocottura, un prodotto richiesto in tutto il mondo. Fondatori Riccardo Gasparin e Fabio Pellizzari sfornano dolci vari, tutti cucinati in vasocottura per mantenere profumo e morbidezza.

La Pasticceria Fabris di Fontanelle, medaglia di bronzo al concorso dei migliori panettoni del Veneto, è rinomata per la qualità dei suoi lievitati, prodotti con lievito madre e senza conservanti né aromi artificiali. Tra le loro specialità spiccano la Veneziana, il Panettone con marron glacè, frutti di bosco e cioccolato bianco, oltre a varianti innovative come mela e zenzero, fichi e noci, marroni e cioccolato.

L'Antica Pasticceria Nascimben è una garanzia per i prodotti tradizionali, offrendo il vero Panettone 100% artigianale. Oltre al Classico, propongono gusti innovativi come Radicchio, Mela e Cannella, Fichi e Noci, Albicocca, Pere e Zenzero, e il nuovo cioccolato e amarene.

Da Tiffany, in Piazza Matteotti a Treviso, si trovano panettoni artigianali a lievitazione naturale, farciti su richiesta con diverse creme o gelato.

Pasticceria Max, dietro il duomo di Treviso, è conosciuta per la sua creatività, offrendo farciture non convenzionali e formati di tutte le dimensioni, fino al gigantesco da 4 kg.

Da Ardizzoni si trovano tutte le specialità della tradizione trevigiana, dalla piccola pasticceria al dolce milanese, alle tipicità locali come la zonclada e le focacce.

Da Saccon, Pane e Caffè, è tradizione fermarsi a bere una cioccolata calda gustando una fetta del loro dolce natalizio.

Zizzola a Resana è rinomata per le sue specialità festive, tra cui panettoni, colombe e frittelle, tutte preparate con maestria e ingredienti di alta qualità, rendendole imperdibili per chi cerca sapori autentici.

Delice ad Asolo si distingue come un laboratorio dolciario d'eccellenza, dove si possono assaporare i veri sapori artigianali, frutto di una cura meticolosa nella selezione degli ingredienti e nella preparazione dei dolci.

La Pizzeria Arrigoni & Basso di Zero Branco, premiata da Panetthon, è conosciuta per le sue eccellenze nella lievitazione "alla milanese", con una proposta che coniuga tradizione e creatività.

Nei negozi

In centro a Treviso Fermi propone raffinate confezioni perfette anche per un regalo. A Cornuda il paradiso delle specialità ricercate è alla Degusteria dei Sapori. A Conegliano per chi cerca un prodotto super genuino, c'è l'Ariele che oltre al panettone tradizionale fa una speciale focaccia, bontà molto apprezzate per genuinità e leggerezza. A Miane Bottega de Combai ha una selezione dei migliori prodotti del territorio, con una attenzione particolare al bio.