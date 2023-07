Le Hawaii a Treviso: dove trovare i migliori Poke

Poke o Poke Bowl, è proprio scoppiata la mania anche a Treviso. Se siete alla ricerca di qualcosa di veloce, leggero e insolito per la pausa pranzo provatelo! Si tratta di un piatto hawaiano ricco e completo servito all’interno di una ciotola (“bowl”) a base di riso, verdure e pesce crudo a cubetti con aggiunta di olio, avocado, semi, e condimenti come la salsa di soia.

Dove trovare i migliori Poke a Treviso

Mr Poke Via Campana 6, Treviso

Poke Scuse P.za del Duomo 32, Treviso

Poke House Corso del Popolo 37, Treviso

Poke' poke' Via Roma 19, Treviso

Poke Sun-Rice Cucina hawaiana Vicolo XX Settembre 7, Treviso

Cos'è il Pokè

E' Il piatto più gettonato nel capoluogo della Marca. Il costo di una poké di solito si aggira tra i 9 e i 13 euro, a seconda della misura e degli ingredienti. Si presta per essere mangiata sul posto o portata via e mangiata a casa, al parco o ovunque si vuole, con forchetta, cucchiaio o bacchette asiatiche.

Sono colorate insalate originarie delle Hawaii, famose nella West Coast statunitense. La ciotola è composta da una base di cereali (il riso da sushi, riso nero venere o un mix di riso integrale, farro e orzo) si aggiungono le proteine: pesce crudo - in genere rappresentato da tonno, salmone, polpo o gamberetti - oppure tofu se se ne vuole proporre una versione vegetariana. Fanno da contorno verdura, frutta e frutta secca. Non ci sono regole se non il gusto personale e ovviamente la stagionalità degli ingredienti. Infine il condimento, la base deve essere sempre salsa di soia o salsa ponzu e olio di sesamo, alla quale si possono aggiungere tantissimi ingredienti per renderla più particolare: semi di sesamo, pezzettini di peperoncino secco o fresco, alghe, uova di pesce e pezzettini di cipolla, per citarne solo alcuni. Poke significa "tagliare a pezzi" in hawaiano.

Come fare a casa il poke

Diffuso ormai in tutto il mondo, apprezzatissimo anche dai palati più esigenti, è un piatto estremamente salutare ma anche molto goloso che, generalmente, deve contenere un terzo di verdure, un terzo di proteine e un terzo di carboidrati per essere ben equilibrato.