Osteria da Tomà di Mogliano è tra i migliori food truck d'Italia

Thomas Scroccaro titolare di Osteria da Tomà ristorazione ambulante Food Truck di Mogliano Veneto è stato premiato dal Gambero Rosso nella Guida ai migliori Food Truck d'Italia 2023.

L'attività itinerante nasce dalla passione per il mangiare bene. La cucina tradizionale veneta, in particolare il cicchetto, i prodotti di qualità, stagionali e a km 0 sono alla base dell’osteria. Il cibo è accompagnato da birre artigianali e vini regionali.

L'idea del food truck è nata nel 2016, dopo un lungo viaggio ha portato a casa questo raro autonegozio degli anni settanta fabbricato dalla San Giorgio di Brescia. Ha restaurato questo vecchio mezzo destinato alla demolizione e gli ha ridato vita.

Osteria Da Tomà

Un food truck elegante e di sicuro impatto: è il furgone arancione di Thomas, ideale per feste ed eventi, un’osteria itinerante che si sposta in tutto il Veneto per far assaggiare la migliore cucina locale. Qualche esempio? Baccalà in tecia, gnocchi “di casada”, sarde in saor e folpetti.