Dove mangiare il migliore Sushi a Treviso

Buona la pizza, la pasta, la carne alla griglia, ma se sei stanco delle solite cose e ti si illuminano gli occhi quando si parla di sushi e cucina Giappo, fatti guidare nei migliori ristoranti di sushi all you can eat a Treviso.

Il sushi è sano e poco calorico, e se lo apprezzi soprattutto in un locale bello, dal design curato e dove c'è anche un ottimo anche il rapporto qualità-prezzo, ecco una lista per una “maratona giapponese”.

Ci sono diversi locali interessanti da provare che propongono cose buone, che stuzzicano l'appetito, strizzano l'occhio al portafogli e ti portano ad esplorare il Giappone in tutti i suoi colori, sapori, profumi.

YU restaurant - Viale della Repubblica, 245/c "Il ristorante di sushi migliore di tutta la zona!"

Xiao 3 - Via Daniele Manin, 33 "Per me il migliore sushi in città."

Sanshi - Viale della Repubblica, 222 "Miglior sushi provato finora"

I-Sushi - Via Brandolini D'Adda, 16 "il miglior sushi a Treviso"

Sakura Japanese Restaurant - Via Sant'Antonino, 259 "Il sushi migliore all you can eat che io abbia mai mangiato!"

Kirin - Via Noalese, 51 "Uno dei sushi migliori mai provati"

Nobi Fusion Restaurant - Viale della Repubblica, 156/b "Il sushi è fatto bene ed il cinese sicuramente il migliore di tutta Treviso."

Zushi Treviso - Viale Fratelli Cairoli, 29 "Miglior sushi della provincia"

La Nuova Areku - V.le Frà Giocondo, 1 "Il migliore all you can eat che si possa trovare."

Shoku Ristorante Thailandese e Giapponese - Viale Nino Bixio, 29 "Il loro sushi ormai lo conosciamo tutti."

Bento - Via S. Leonardo, 2 "Insomma, il sushi migliore in città."

Fiori & Vino | Sushi, Wine, Natural Store - Via Guido Bergamo, 2 b Treviso "Il miglior sushi in centro."

Ji Xiang - Via Carlo Cattaneo, 1 "Per me il migliore di Treviso"

Dinzu Restaurant Treviso - Quinto di Treviso TV "Miglior sushi all you can eat mai provato."

Halu Restaurant - Villorba TV "sushi di qualità, miglior sushi di Treviso."

Kashima Sushi - Villorba TV "Uno dei migliori sushi all you can eat a Treviso."

Ichiban - Piazza Vittoria, 21 Treviso "Semplicemente il miglior ramen di tutta la provincia, spaghetti e ravioli con i gamberi, tutto buonissimo."

La classifica è stilata in base alle recensioni dei clienti su Google.

I piatti giapponesi assolutamente da provare

