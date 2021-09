Il migliore Tiramisù di Treviso è quello di Zeus: chi oserà sfidarlo?

La classifica provvisoria vede al primo posto il locale in Vicolo Avogari, seguito da Caffetteria Broli e Antico Caffè di Piazza Pola

Nel corso delle ultime settimane, era entrato in azione il “mistery shopper” che, assaggiando i vari Tiramisù originali proposti da bar e pasticcerie della città di Treviso ha selezionato i tre locali che si contenderanno l’edizione 2021 del premio “Cucchiaio di Cristallo” all'interno della Tiramisu World Cup: al vincitore, l’opera in vetro che è stata affidata al maestro Marco Varisco.

Sul gradino più alto del podio il Tiramisù della pizzeria Zeus di vicolo Avogari con lo splendido plateatico sul siletto in centro città, seguito nella classifica per il Tiramisù più buono della Marca Gioiosa et Amorosa dalla Caffetteria Broli (nell’omonimo vicolo) e l’Antico Caffè di Piazza Pola.

Fra loro verrà premiato chi avrà ricevuto il maggior numero di voti dato dalla giuria dei clienti, che potranno assaggiare e votare i Tiramisù durante i giorni di gara della TWC (piazza dei Signori, nei giorni 8, 9, 10 ottobre, ndr.), dalla giuria tecnica e da quella della stampa accreditata. La somma dei punteggi ottenuti decreterà il vincitore che verrà annunciato nel fine settimana del 17 ottobre.

IL MISTERY SHOPPER E L’INDAGINE

Il “mistery shopper”, incaricato alle “indagini” TWC, aveva cercato i migliori Tiramisù originali, cioè secondo la ricetta codificata dall’Accademia Italiana della Cucina che prevede l’utilizzo di soli sei ingredienti: uova, mascarpone, zucchero, savoiardi, caffè e cacao. I criteri di scelta erano i medesimi utilizzati dai giudici della Tiramisù World Cup e cioè: l’esecuzione tecnica (l’organizzazione del tavolo, la pulizia, la gestione degli ingredienti, la capacità esecutiva), la presentazione estetica (che valuta l’aspetto, la disposizione del piatto, le decorazioni e la gradevolezza estetica finale), l’intensità gustativa (che valuta la forza e la permanenza in bocca dell’assaggio), l’equilibrio del piatto (che valuta l’equilibrio tra gli ingredienti utilizzati), la sapidità e l’armonia.