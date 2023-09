Migliori bar d'Italia, i premiati a Treviso e provincia

Come di consueto in questo periodo arriva la nuova guida Bar d’Italia 2024 del Gambero Rosso, fotografa lo scenario composito delle caffetterie e dei bar disseminati lungo la penisola. In questa nuova mappa dei locali migliori, sono state premiate la qualità, la proposta gastronomica dolce e salata e la location, la tradizione e l'innovazione.

Migliori bar d'Italia Gambero Rosso Treviso e provincia

Nessuno ha raggiunto il punteggio più alto, tre chicchi e tre tazzine, ma molti ci sono arrivati vicino, ecco quelli scelti dalla Guida:

Indimenticabile - TREVISO

Gestione tutta femminile per questo dinamico locale appena dentro le mura antiche, che offre una vasta scelta di prodotti di qualità in un ambiente accogliente e curato.

Pasticceria Max - TREVISO

In posizione centrale, un locale elegante che offre un'ampia scelta di bontà dolci e salate.

Taste Coffee & More - TREVISO

Insegna di riferimento per gli appassionati dell'oro nero, condotta con competenza e passione da Elisa Urdich e Fabio Tiralongo.

Opera - CASTELFRANCO VENETO

La posizione centrale e soprattutto la qualità della caffetteria e dei dolci del patron Alberico Titton fanno di questo elegante locale uno dei più noti e frequentati della città del Giorgione.

Alpago - CONEGLIANO

Il locale si trova lungo la pittoresca "Contrada granda", ed è apprezzato soprattutto per la qualità della sua produzione dolciaria.

Coffee Living - CONEGLIANO

Un antico elegante palazzo del centro ospita la nuova caffetteria firmata dalla famiglia De Giusti, titolare della storica torrefazione locale Manuel Caffè.

Firmino - CONEGLIANO

Una delle pasticcerie più note e frequentate in zona, attiva da ben 70 anni.

Fabris - FONTANELLE

Un locale gradevole, dagli spazi raccolti ma ben studiati, che gode di una proposta di valore.

Battistuzzi - MARENO DI PIAVE

Una pasticceria dalla fama consolidata che si distingue per la qualità e varietà della sua produzione dolciaria.

Pasticceria Moderna - MOGLIANO VENETO

Un bel locale molto frequentato, rinomato soprattutto per la sua pasticceria.

Bernardi - MONTEBELLUNA

Atmosfere d'altri tempi e piaceri del gusto si fondono in questo noto locale del centro di Montebelluna.

Wake Cup - MONTEBELLUNA

Continua a registrare consensi il locale di Tommaso Pedron, un'oasi per gli amanti del caffè di qualità nel cuore della città.

Pasticceria Vienna - ODERZO

Una pasticceria moderna e accogliente con un comodo dehors affacciato sulla piazzetta della Piramide, sito archeologico nel centro di Oderzo.

Sessolo - PONTE DI PIAVE

Ambiente elegante e l’atmosfera ovattata, già dal mattino, accoglie i clienti con una varietà di brioche e dolci di pasticceria. All’ora di pranzo, offre una scelta tra toast, club sandwich, tramezzini, hamburger, carpacci scottati e altri piatti unici. Ideale per una pausa rilassante o un incontro conviviale.S distingue dagli altri per il lungo orario di apertura.

Pasticceria Terraglio - PREGANZIOL

Ci si ferma sempre volentieri in questo storico locale. L'ambiente è stato rinnovato, architettura moderna e ricercata, ed elegante. La proposta invece non è mutata, e poggia come sempre sulla pasticceria dolce e salata di produzione propria che allieta ogni momento della giornata.

Fondente - RONCADE

Un approdo sicuro per una pausa golosa in ogni momento della giornata.

Il Cantiere del Treviso Art District - VILLORBA

È un mondo in continuo movimento quello del Treviso Arts District, polo creativo dedicato all'arte e alla ristorazione.

Migliori bar d'Italia tre chicchi e tre tazzine: Veneto

Si posiziona tra le regioni più interessanti il Veneto, protagonista con 5 eccellenze piene: due sono vicentine, come Olivieri 1882 di Arzignano (VI), grande nome dell'arte bianca e indirizzo da non perdere per acquisti e pause di gusto, dove ogni particolare è curato nel dettaglio, a partire dalla miscela esclusiva di caffè, estratta ad arte e dalla lievitazione che qui è arte di casa; e come Il Chiosco di Lonigo con il suo strepitoso bancone dei dolci, protagonista principale dell'offerta che parte da una rigorosa scelta delle materie prime anche per i chicchi di caffè (Arabica), da cui arriva un espresso eccellente. La terza è il mitico Biasetto di Padova, esperienza gastronomica a tutto tondo in cui alla pasticceria d'autore si affianca il bistrot per proporre, dalla colazione all'aperitivo, dal pranzo alla merenda, una successione ininterrotta di specialità che portano la firma del celebre maestro. E infine i due fiori all’occhiello di Venezia, Amo, il "salotto" nel Fondaco dei Tedeschi che parla al mondo nel solo linguaggio amato dagli Alajmo: classe naturale e qualità, dalla proposta di caffetteria (di fresca macina di Arabica naturale all'arte dolce, alla carta di crudi (di carne, pesce e verdure), tre tipi di pizza e una serie di piatti nella loro essenzialità golosa; e Gran Caffè Quadri, simbolo di Piazza San Marco quanto il Campanile e la Torre dell'Orologio in cui spicca nuovamente lo stile Alajmo, di attenzione a ogni dettaglio, che deve essere buono e bello: dalla caffetteria alla "cicheteria", dai tramezzini ai dolci golosi, dai croissant alle pizze e il godibilissimo il cocktail bar.

Che cos’è oggi un bar?

La guida prova a rispondere così: “Un luogo dove la colazione, dolce e salata, si fa slow e sconfina nel brunch, dove la pausa pranzo valorizza sempre più i vegetali di stagione assecondando nuovi regimi alimentari e dove l’irrinunciabile rito dell’aperitivo è scandito da Spritz e calici di vino affiancati da cocktail list studiate, con interessanti proposte zero alcol o drink che esaltano il caffè, il tè o anche la birra. Insomma, un luogo in cui nulla è dato per scontato e l’innovazione è costante”.