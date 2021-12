Migliori birrerie d'Italia: una è trevigiana

Gambero Rosso le migliori birrerie d’Italia è la bibbia per gli amanti di una buona luppolata. Nella edizione 2022 appena uscita, tra i tre pub sul podio c'è il Nidaba di Montebelluna.

Le Birrerie Tre Boccali 2022

Nidaba – Montebelluna (Treviso)

Baladin Open Garden – Piozzo (Cuneo)

L’Osteria di Birra del Borgo – Roma

Open Baladin – Roma

Il Nidaba non è una birreria qualsiasi, ma una luogo dove si offrono alla clientela boccali selezionati, frutto di instancabile e appassionata ricerca in Italia e all'estero. E' la birreria più antica di Montebelluna, un pub bello con una grande sala che ha personalità anche negli arredi e il giardino è molto curato.

Il locale trevigiano è moderno, dal look ricercato, frutto di una visione cosmopolita: oltre al meglio della mescita di oltre 200 tipi diversi di birra alla spina, la cucina offre, oltre ai tipici fritti per accompagnare un buon boccale, anche piatti e snack gourmet, insieme a un’ampia scelta di whisky e cocktail.

Andrea De Bortoli aveva solo 19 anni quando, alla fine degli anni ’70, trasformò l’osteria della mamma in “birroteca”: lui si occupava della cantina, mentre la sorella Daniela si dedicava alla cucina. Il tempo è passato, ma non sono cambiati i ruoli dei due fratelli, oggi affiancati da una squadra giovane e motivata. Infatti in sala è arrivata Anna, la figlia di Daniela, tornata dopo la prestigiosa esperienza londinese al Core di Clare Smyth. Mentre Lorenzo Torresan, pupillo della cuoca, si è già conquistato un ruolo di primo piano ai fornelli. Due innesti che hanno proiettato la proposta verso nuovi orizzonti, sia dando maggior spazio alle materie prime vegetali, sia utilizzando la birra come ingrediente delle ricette.

E i risultati sono molto promettenti come dimostrano la mousse di ceci con tartare di verdurine, insalata salanova e gamberetti di Porto Santo Spirito o il piccione accompagnato dalla spuma di peperoni affumicati e dalla bordolese fatta con la birra alle ciliegie. Ai piatti di ricerca si affiancano gli immancabili snack d’autore come il succulento Rossini Nidaburger con carne Limousine e scaloppa di foie gras. La cantina si evolve costantemente, perché da sempre Andrea compone la selezione cercando le birre che meglio si abbinano ai piatti. La gamma, amplissima, poggia su uno zoccolo duro rappresentato dai prodotti di nicchia dei migliori birrifici del Belgio e della Franconia ed è capace di stupire con riserve di 10 anni o più. Il cliente, se lo desidera, viene accompagnato nella scelta con tutte le spiegazioni del caso, perché qui diffondere la cultura della birra di qualità è considerata una missione.

Oltre a Montebelluna Nidaba è presente a Treviso piazza Giacomo Matteotti, 10 e a Castelfranco Veneto in via Roma,6.