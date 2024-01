Migliori formaggi della Marca, i premiati al Campionato del Mondo

I formaggi di Treviso si sono distinti sul palcoscenico internazionale, conquistando riconoscimenti prestigiosi e confermando la loro eccellenza nel settore caseario. Due aziende trevigiane, "Moro Formaggi" di Oderzo e "La Casearia Carpenedo" di Povegliano, hanno brillato ai "World Cheese Awards 2023" tenutisi a Trondheim, in Norvegia, competizione che ha visto la partecipazione di 4.502 formaggi provenienti da 43 paesi. I World Cheese Awards, è una competizione internazionale dove sono presenti produttori di formaggio da ogni angolo del globo.

"Moro Formaggi" ha portato a casa ben 5 medaglie, di cui 3 Super Gold, per i suoi formaggi di alta qualità. Tra i premiati, spiccano l'Oro Rosso, premiato con la medaglia d'oro, l'Ubriaco Amarone della Valpolicella DOCG, con una medaglia di bronzo, e i formaggi Fior d’arancio DOCG, Nero Fumè e Tatie Vermouth, tutti insigniti della medaglia Super Gold. Questi successi si aggiungono ai riconoscimenti ottenuti a livello nazionale, tra cui il premio per il formaggio "Ubriaco Amarone DOCG" conferito dal “Luxury Food&Beverage Quality Awards”.

"La Casearia Carpenedo", dall'altra parte, ha ottenuto un impressionante bottino di 10 medaglie in soli 6 giorni. Al "World Cheese Award 2023", l'azienda ha conquistato una medaglia Super Gold per il formaggio “Basajo”, due medaglie d’argento per i formaggi “Speziato al Tartufo” e “Vento d’Estate”, e tre medaglie di bronzo per “Blu61”, “Ubriaco al Raboso” e “Dolomitico”. In ambito nazionale, il formaggio “Blugins” ha ricevuto il Platinum del “Wine Hunter Award 2023” per la sezione Food, mentre il “Blu61” ha ottenuto la medaglia d’oro. Il formaggio “Ubriaco al Prosecco” è stato premiato come miglior formaggio della categoria “pasta semi dura” al “Luxury Food&Beverage Quality Award 2023”. Infine, l’azienda ha ricevuto il “Premio Golosario” all’edizione 2023 di “Golosaria”.

Questi riconoscimenti non solo celebrano la qualità e l'innovazione dei formaggi trevigiani, ma riaffermano anche l'importanza della tradizione casearia della regione nel panorama gastronomico mondiale.

Moro Formaggi

E' un'azienda storica situata a Oderzo, in provincia di Treviso, ha una storia affascinante che risale al periodo post-Prima Guerra Mondiale. In quegli anni, l'azienda decise di concentrare tutte le sue risorse nella produzione di derivati del latte, in particolare formaggi, aprendo una latteria e un punto vendita proprio ad Oderzo.

All'inizio degli anni '80, l'attuale proprietario, Sergio Moro, iniziò a riscoprire e utilizzare le tecniche "old world", quelle impiegate in passato dai contadini e pastori locali per conservare, stagionare e aromatizzare i formaggi. La stagionatura, in particolare, consiste nel far maturare i formaggi rispettando la loro tipicità e aggiungendo ingredienti aromatizzanti sulla crosta (vinacce, fieno, cenere, erbe aromatiche, ecc.) o direttamente nella pasta del formaggio (tartufo, zafferano). Questi elementi conferiscono a ciascun formaggio un aroma particolare e una personalità distintiva.

Moro Formaggi ha riscoperto le antiche tradizioni per offrire ai clienti moderni formaggi i cui sapori e aromi erano stati a lungo dimenticati. Negli ultimi anni, per diversificare e soddisfare una clientela sempre più esigente e sofisticata, l'azienda si è specializzata nel perfezionamento di formaggi erborinati con vini da uva passa (Fior d’Arancio DOCG), distillati (grappa di Amarone), liquori (cioccolato, pistacchio, ecc.) e infine cocktail (Negroni).

Questo approccio innovativo, che unisce tradizione e sperimentazione, ha permesso a Moro Formaggi di distinguersi nel panorama caseario, ottenendo riconoscimenti internazionali e confermando la sua posizione di leader nel settore.

La Casearia Carpenedo

La Casearia Carpenedo, riconosciuta come primo laboratorio di affinamento di formaggi in Italia, nasce dalla grande visione creativa del suo fondatore Antonio Carpenedo, fin da bambino animato da una fortissima passione. Quella sviluppata da Carpenedo, lavorando materie prime selezionate con cura e regalando profumi e sentori unici, è una vera e propria arte, una narrazione ogni volta diversa, frutto di una estrema sensibilità e amore per la famiglia e per la vita. La storia dell’azienda ha inizio nei primi del 1900 quando suo padre Ernesto Carpenedo iniziò come “casoin” (in dialetto veneto, pizzicagnolo), in un negozio di alimentari a Preganziol (Treviso). Nel 1965 Antonio fu uno dei primi ad esportare fuori dalla provincia di Treviso e poi in altre regioni la “Casata Carpenedo” oggi conosciuta ed apprezzata come Casatella Trevigiana Dop. Il ’76 segna l’inizio di un’altra avvincente sfida, quella di affinatore, con la riscoperta di un’antica tradizione contadina della zona del Piave, ossia riporre il formaggio sotto le vinacce durante la vendemmia. Fu allora che si iniziarono a produrre le prime forme di formaggio affinato in vino e vinaccia con il nome di Ubriaco, che divenne un marchio registrato di proprietà esclusiva dell’azienda. Da allora Antonio esprime a pieno la sua innata creatività e forte visione trasformando l’azienda nel primo laboratorio di affinamento caseario riconosciuto in Italia. Dall’utilizzo delle vinacce, passa alla sperimentazione di nuovi ingredienti come fieno, foglie di noce, pepe, spezie, birra, liquori e molti altri che oggi compongono il vasto repertorio dei “Formaggi di Cantina”. Oggi l’azienda è guidata dai figli Ernesto ed Alessandro.