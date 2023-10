Migliori formaggi trevigiani, tutti i premiati a Caseus

Produzioni casearie di qualità, degustazioni guidate e solidarietà, questi gli ingredienti della 19ª edizione di Caseus che a Piazzola sul Brenta conferma il successo del format internazionale. Precisamente 4800 le persone che hanno partecipato alle 97 degustazioni guidate e un flusso totale che secondo Villa Contarini conferma le 80.000 presenze della passata edizione, complice il bel tempo che soprattutto nella giornata di domenica ha visto una partecipazione senza precedenti con code fin dall’apertura dei cancelli.

Premiati domenica i migliori formaggi assoluti secondo la giuria aurea, composta da giornalisti di settore e cuochi, e secondo la giuria popolare composta da consumatori. Due appuntamenti ormai consolidati che individuano i migliori formaggi tra quelli già premiati dal concorso Caseus Veneti, classifiche istituite per capire quali sono le tendenze di consumo di palati diversi da quelli delle giurie tecniche. Ad emergere la Casatella Trevigiana DOP del Caseificio Tomasoni, miglior formaggio fresco DOP per la giuria aurea e poi Latteria Sant’Andrea con doppio riconoscimento ottenuto per Sant’Andrea Mezzano, sempre giuria aurea, e aromatizzati fumo/affumicati per la giuria popolare.

Tuttti i formaggi premiati

GIURIA AUREA

Categoria DOP FRESCHI: Casatella Trevigiana DOP – Caseificio Tomasoni (TV)

Categoria DOP STAGIONATI: Asiago DOP stagionato stravecchio– Latteria Sociale Villa (VI)

Categoria VARI: (Pasta semidura) Sant’Andrea Mezzano – Latteria Sant’Andrea (TV)

Categoria MISTI ALTERNATIVI: (Formaggi di Capra) Stracchino di Capra - Caseificio Castellan Urbano (VI)

Categoria FORMAGGI DI FATTORIA: (pasta dura) Pastore di capra - Sermondi Società Agricola (VI)

GIURIA POPOLARE

Categoria DOP FRESCHI: Asiago DOP Fresco – Latteria Sociale di Bolzano Vicentino (VI)

Categoria DOP STAGIONATI: Piave DOP – Lattebusche (BL)

Categoria VARI: Malga Vecchio – Malga Sociale Monte Asolone (VI)

Categoria MISTI ALTERNATIVI: Formaggio aromatizzati fumo o affumicati – Latteria Sant’Andrea (TV)

Categoria FORMAGGI DI FATTORIA: Freschi e freschissimi – Fattoria San Michele (VI)

19° CASEUS VENETI - TREVISO

CASATELLA TREVIGIANA DOP - CASEIFICIO TOMASONI (TV)

(Premio Categoria) MONTASIO DOP STAGIONATO (OLTRE 10 MESI) - LATTERIE VENETE (TV)

(Premio Categoria)MOZZARELLA TRADIZIONALE STG - LATTERIA DI SOLIGO (TV)

MALGA - FRESCO (ALPEGGIO 2023) - AZ.AGR. CECCATO di CECCATO VALERY E PANIZZON SS - MALGA MURE (TV)

FORMAGGIO AFFINATO NELLE VINACCE - LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

FORMAGGI AROMATIZZATI (PEPE-PEPERONCINO) - Latteria - LATTERIA MORO DI MORO SERGIO (TV)

PASTA MOLLE CON CROSTA (30 GG - 2 MESI, PESO SUPERIORE AD 1 KG)- Latteria - LATTERIA E CASEIFICIO MORO (TV)

FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE, FIENO E SPEZIE) - Latteria - LATTERIA DI SOLIGO (TV)

PASTA SEMIDURA (3-6 MESI) - Latteria - LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

FORMAGGI AROMATIZZATI (FUMO O AFFUMICATI) - LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

PASTA DURA (OLTRE 10 MESI) - Latteria - LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

FORMAGGI ERBORINATI - BORGOLUCE SOC.AGRICOLA (TV)

FORMAGGI DI CAPRA - COAG.PRESAMICA - PASTA SEMIDURA/DURA - SOCIETA' AGRICOLA CERON TARCISIO (TV)

Premiato, inoltre, per la prima volta il miglior formaggio straniero, scelto dai consumatori durante le degustazioni al buio; a catturare i palati il Bryndza un formaggio slovacco presidio Slow Food prodotto con latte ovino a pasta molle ottenuto sbriciolando formaggi di pecora freschi o stagionati. Un’edizione zero di quello che potrebbe essere il primo concorso europeo da sviluppare per l’appuntamento del 2024.

IL COMPARTO IN NUMERI: Il Veneto produce circa il 10% del latte nazionale.

Consegna latte vaccino 2022: 1.191.069 tonnellate in Veneto (12.946.832 le tonnellate di latte vaccino prodotto in Italia nel 2022).

Numero aziende venete 2022: 2.295

Forme DOP prodotte in Veneto 2022: 3.793.151 (n.1.440.183 di Asiago DOP, n. 525.978 di Casatella Trevigiana DOP, n.743.331 di Grana Padano DOP, n.396.398 di Montasio DOP, n.94.182 di Monte Veronese DOP, n.268.520 di Piave DOP, n.324.559 di Provolone Valpadana DOP).

Le produzioni DOP della Regione Veneto hanno utilizzato 646.583 tonnellate di latte, il 54,3% della produzione totale regionale