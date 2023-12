Migliori osterie d'Italia, le premiate a Treviso e in Veneto

Osti e ostesse sono il cuore di questi locali che nella loro espressione più alta sono racchiusi nella trentaquattresima edizione di «Osterie d’Italia», la guida di Slow Food che racconta e promuovere la ristorazione italiana più autentica e di qualità. Sono ben 1.752 i locali segnalati. Tra questi, 311 sono stati premiati con la Chiocciola, ovvero il massimo riconoscimento assegnato alle attività che si sono contraddistinte per l’eccellente proposta e per l’attenzione dimostrata ad ambiente, cucina e accoglienza, in sintonia con i valori Slow.

Migliori osterie Treviso

La Marca si difende bene, conferma il massimo riconoscimento a ben tre attività storiche che rappresentano l'eccellenza del buona tavola.

Provincia di Treviso (TV):

La Muda di San Boldo – Cison di Valmarino

La Muda, situata nel suggestivo Passo San Boldo, è l'osteria più antica del Veneto, risalente al 1428. Federica ed Enrico, una coppia di giovani sposi appassionati di cucina, hanno rinnovato questo storico locale, mantenendo viva la sua essenza. La loro cucina è un omaggio alle tradizioni, con piatti come gli gnocchi ripieni di rape rosse e polpettine vegetariane di fagioli di Lamon. L'attenzione alla qualità degli ingredienti è evidente, con una selezione da piccoli produttori locali e un orto personale da cui provengono le verdure. La Muda rappresenta un perfetto connubio tra storia e passione culinaria.

Pironetomosca – Castelfranco Veneto

L'osteria situata nella tranquilla frazione di Treville a Castelfranco Veneto, è un casolare rinnovato che offre una cucina tradizionale veneta con un tocco moderno. Gli ingredienti sono biologici, di stagione e a km 0, con particolare attenzione alle intolleranze alimentari e ai vegetariani. L'ambiente è moderno e artistico, con un arredamento curato e un accogliente portico. Pane e dolci sono fatti in casa, e la carta dei vini propone solo etichette biologiche. Pironetomosca rappresenta la moderna evoluzione del concetto di osteria tradizionale.

Al Forno – Refrontolo

L'antica Osteria Al Forno, gestita da Mario e Rosita, rappresenta un connubio perfetto tra la cultura della pianura e quella montana. Mentre Rosita si dedica con passione alla coltivazione di ortaggi ed erbe, Mario è l'esperto di carni alla griglia. Originariamente una drogheria, l'osteria ha saputo mantenere la sua atmosfera rustica, pur offrendo un ambiente raffinato e di buon gusto. Il menu propone piatti tradizionali veneti, con ingredienti genuini e piatti fatti in casa come i ravioli con speck e mirtilli o il semifreddo al croccante. Al Forno è uno dei locali storici più antichi della provincia di Treviso. Gestita dalla famiglia Piol dalla fine del '700, ha visto passare tra le sue mura storie e vicende che hanno segnato il territorio. Vecchie foto e lettere di un soldato tedesco raccontano episodi della Grande Guerra e di nipoti ritrovati, e l'osteria ha ospitato nel corso degli anni numerosi viandanti e artisti, tra cui Ernest Hemingway.

Migliori osterie 2024 Veneto

Il Veneto, con la sua ricca tradizione culinaria e la sua varietà di paesaggi, ha sempre avuto un posto speciale nella guida, e anche quest'anno sono ben 19 Chiocciole ottenute.

Provincia di Padova (PD)

Locanda Aurilia – Loreggia

Antica Trattoria al Bosco – Saonara

Provincia di Vicenza (VI)

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo

Zamboni – Arcugnano

Madonnetta – Marostica

Da Doro – Solagna

Isetta – Val Liona

Provincia di Venezia (VE)

Il Sogno – Mirano

Da Paeto – Pianiga

Provincia di Belluno (BL)

Alle Codole – Canale d’Agordo

Locanda Solagna – Quero Vas

San Siro – Seren del Grappa

Il Capriolino – Vodo di Cadore

Provincia di Verona (VR)

Enoteca della Valpolicella – Fumane

Provincia di Rovigo (RO)

Al Ponte – Lusia

Arcadia – Porto Tolle

LA GUIDA MIGLIORI OSTERIE D'ITALIA SLOW FOOD 2024

La guida "Migliori Osterie d'Italia Slow Food 2024" ha premiato numerose osterie venete che incarnano l'autentica tradizione gastronomica della regione. Nonostante le sfide del settore, come la mancanza di personale e l'aumento dei prezzi, molti locali persistono grazie alla passione e all'impegno dei giovani chef. Questi professionisti valorizzano le relazioni con i produttori locali e promuovono la qualità e l'originalità nei loro piatti. La guida, con i suoi 1752 indirizzi, non solo celebra le osterie tradizionali, ma anche nuove tipologie di locali che mantengono vivo lo spirito di convivialità e legame con il territorio.