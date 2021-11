Migliori Osterie d'Italia, le premiate a Treviso e in Veneto

Nella nuova edizione di Osterie d’Italia, l’iconica guida del 'mangiarbere' firmata Slow Food ha assegnato le Chiocciole alle 246 migliori osterie su 1713 indirizzi recensiti, le osterie si confermano i luoghi più accessibili, nel costo come nel servizio, nel modo di porsi, nella cucina, sono trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti, tutti scelti per buona accoglienza, piatti del territorio, attenta selezione delle materie prime e giusto prezzo.

Migliori osterie 2022 del Trevigiano

Pironetomosca – Castelfranco Veneto (TV)

L’osteria PIRONETOMOSCA con l’idea di farlo diventare un punto di riferimento per gli amanti della cucina del territorio, è ubicata, in un casolare ristrutturata, dietro la chiesa di Treville, una frazione di Castelfranco Veneto, immerso nel verde e il silenzio della campagna. Un ambiente artistico e moderno con un arredamento ricercato e un bel portico.

Piatti della tradizione culinaria veneta rivisitati, realizzati esclusivamente con ingredienti biologici di stagione e a Km 0. Una grande sensibilità alle persone con intolleranze alimentari e vegetariani. I dolci, come il pane sono fatti in casa.

La nostra selezione di vini è particolare perché composta solamente da vini biologici. Il locale incarna lo spirito della nuova osteria.

Dai Mazzeri – Follina (TV)

La tradizione dell’Osteria dai Mazzeri nasce a Follina, località ai piedi delle Prealpi trevigiane, in cui patrimonio storico, cultura gastronomica e tradizione vitivinicola convivono in perfetta armonia. Circondata dai vigneti del Prosecco, Follina è divenuta una tappa obbligata di tutti gli avventori della Strada del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che non rinunciano a una visita alla sua antica Abbazia cistercense. Ed è proprio il fascino dell’Abbazia di Santa Maria a contribuire a rendere unica l’esperienza culinaria presso l’Osteria dai Mazzeri. È sufficiente infatti scendere pochi gradini dal sagrato per gustare dei piatti tradizionali, che racchiudono tutti i sapori autentici delle terre del Prosecco e dell’antica tradizione veneta.

Al Forno – Refrontolo (TV)

LA CUCINA DI MARIO E ROSITA è frutto della fusione tra la cultura della pianura e quella delle vicine montagne,

con ingredienti scelti tra la produzione biologica e quella dell'orto. Rosita coltiva e raccoglie ortaggi ed erbe, Mario si occupa dello spiedo e delle carni alla griglia per una cucina che merita la Chiocciola Slow Food. Un'antica osteria di paese, prima drogheria, che ha mantenuto intatta la sua atmosfera rustica pur integrandola in un ambiente curato e di buon gusto, grazie anche al menu, di tradizione locale, a base di ingredienti biologici e genuini. Tra i piatti: il pastin all'aceto balsamico; i ravioli con ripieno di speck e mirtilli; le lumache con polenta; i bigoli con l'anatra; il coniglio arrosto; le crostate di frutta fresca e il semifreddo al croccante, rigorosamente della casa

L' Osteria Al Forno, è un "Locale Storico Veneto" tra i più antichi della provincia di Treviso alla conduzione da fine '700 c'è la famiglia Piol, che oltre ad essere fiera custode della cucina veneta è anche testimone delle vicende che che hanno interessato il territorio, la sua cultura e che sono "passate" tra queste mura. Così vecchie foto e lettere di un soldato tedesco rinvenute tra le travature raccontano di storie della grande guerra e di nipoti ritrovati ... pagine di un vecchio libro ci rivelano le suggestive parole con cui descrive l'osteria nel suo libro "The Deserter" lo scrittore ungherese Lajos Zilahy, uno dei numerosi viandanti, artisti e letterati che hanno frequentato il locale nel corso degli anni da tra i quali la famiglia Piol ricorda con orgoglio anche Ernest Hemingway.

Migliori osterie 2022 in Veneto

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo (VI)

Zamboni – Arcugnano (VI)

Alle Codole – Canale d’Agordo (BL)

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR)

Al Ponte – Lusia (RO)

Madonnetta – Marostica (VI)

Il Sogno – Mirano (VE)

Da Paeto – Pianiga (VE)

Arcadia – Porto Tolle (RO)

Locanda Solagna – Quero Vas (BL)

Antica Trattoria al Bosco – Saonara (PD)

San Siro – Seren del Grappa (BL)

Da Doro – Solagna (VI)

Isetta – Val Liona (VI)

Il ritorno della Chiocciola

Ritorna il massimo riconoscimento alle osterie, la Chiocciola, ai locali che più piacciono e convincono per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con Slow Food.

“L’ottimo risultato delle osterie, anche quando messe a confronto con altre realtà del settore ristorativo, è un diretto riflesso della struttura delle stesse - commentano i curatori della Guida - la maggior parte, infatti, è gestito a livello familiare o amicale, il che ha permesso una flessibilità e un adattamento notevole durante periodi di grande cambiamento come quello appena vissuto, perché libero da logiche economiche molto più rigide. Non per ultimo, resta il fatto che le osterie siano riconosciute come luoghi più accessibili, nel prezzo come nel servizio, nel modo di porsi, nella cucina."