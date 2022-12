Migliori Osterie d'Italia, le premiate a Treviso e in Veneto

La nuova edizione di Osterie d’Italia 2023, l’iconica guida del 'mangiarbere' firmata Slow Food, ha assegnato le Chiocciole alle migliori osterie.

Le osterie si confermano un patrimonio storico, culturale, gastronomico, accessibili, nel costo, nel modo di porsi, nella cucina.

I premiati sono trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti, tutti scelti per buona accoglienza, piatti del territorio, attenta selezione delle materie prime e giusto prezzo.

Migliori osterie della Marca

La Muda - Cison di Valmarino

La più antica osteria del Veneto, un locale ricco di storia e tradizioni immerso nel meraviglioso paesaggio del Passo San Boldo.

E' il regno di Federica ed Enrico, due giovani sposi con la passione per la cucina, hanno deciso di far rivivere La Muda, un'antica locanda la cui costruzione risale al 1428. I due giovani, conosciutisi dietro i fornelli durante gli studi universitari, hanno deciso di acquistare il locale per poter mantenere viva la storia e lo spirito de La Muda. Oggi La Muda è una delle osterie più affascinanti del Veneto e, tra i suoi punti di forza, c'è senza dubbio quello di avere una cucina fatta di antichi sapori e ricette tramandate dagli avi. La Muda può ospitare una cinquantina di coperti a cui vengono serviti piatti tipici come gli gnocchi con ripieno di rape rosse o le polpettine vegetariane di fagioli di Lamon, accompagnate da salse a scelta.

La cucina è resa speciale da ingredienti selezionati fra le piccole fattorie e i produttori locali, come i formaggi di latteria o le uova delle Dolomiti, privilegiando la stagionalità dei prodotti che arricchiscono piatti golosi e genuini. Così, le zuppe e le paste sono tutte fatte in casa e ogni giovedì vengono preparati, rigorosamente a mano passandoli uno per uno sulla grattugia, i richiestissimi gnocchi. Le carni sono cotte come si faceva una volta, in umido con la terracotta sul “larìn”, brasata nel vino locale o a basse temperature e le verdure vengono coltivate personalmente da Enrico e Federica nel loro fornitissimo orto. Un esempio unico di come, grazie all'amore per la cucina e per il territorio, si possa ancora valorizzare la storia enogastronomica della nostra provincia.

Pironetomosca – Castelfranco Veneto (TV)

L'osteria PIRONETOMOSCA, un punto di riferimento per gli amanti della cucina del territorio, è ubicata, in un casolare ristrutturata, dietro la chiesa di Treville, una frazione di Castelfranco Veneto, immerso nel verde e il silenzio della campagna. Un ambiente artistico e moderno con un arredamento ricercato e un bel portico.

Piatti della tradizione culinaria veneti rivisitati, realizzati esclusivamente con ingredienti biologici di stagione ea Km 0. Una grande sensibilità alle persone con intolleranze alimentari e vegetariani. I dolci, come il pane sono fatti in casa.

La selezione di vini è particolare perché composta unicamente da vini biologici. Il locale incarna lo spirito della nuova osteria.

Dai Mazzeri – Follina (TV)

La tradizione dell'Osteria DAI MAZZERI n asce a Follina, località ai piedi delle Prealpi trevigiane, in cui patrimonio storico, cultura gastronomica e tradizione vitivinicola convivono in perfetta armonia. Circondata dai vigneti del Prosecco, Follina è divenuta una tappa obbligata di tutti gli avventori della Strada del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che non rinunciano a una visita alla sua antica Abbazia cistercense. Ed è proprio il fascino dell'Abbazia di Santa Maria che contribuisce a rendere unica l'esperienza culinaria presso l'Osteria dai Mazzeri. È sufficiente infatti scendere pochi gradini dal sagrato per gustare dei piatti tradizionali, che racchiudono tutti i sapori autentici delle terre del Prosecco e dell'antica tradizione veneta.

Al Forno – Refrontolo (TV)

L'Antica Osteria AL FORNO di Mario e Rosita è frutto della fusione tra la cultura della pianura e quella delle vicine montagne. I piatti hanno ingredienti scelti tra la produzione biologica e quella dell'orto, Rosita coltiva e raccoglie ortaggi ed erbe, Mario si occupa dello spiedo e delle carni alla griglia per una cucina che merita la Chiocciola Slow Food. Un'antica osteria, prima drogheria, che ha mantenuto intatta la sua atmosfera rustica pur integrandola in un ambiente curato e di buon gusto. Menu di tradizione locale, materie prime genuine, da provare : il pastin all'aceto balsamico, i ravioli con ripieno di speck e mirtilli, le lumache con polenta, i bigoli con l'anatra, il coniglio arrosto, le crostate di frutta fresca e il semifreddo al croccante, rigorosamente fatti in casa.

L'Osteria al Forno, è un "Locale Storico Veneto" tra i più antichi della provincia di Treviso alla conduzione da fine '700 c'è la famiglia Piol, che oltre ad essere fiera custode della cucina veneta è anche testimone delle vicende che che hanno interessato il territorio, la sua cultura e che sono "passate" tra queste mura. Così vecchie foto e lettere di un soldato tedesco rinvenute tra le travature raccontano di storie della grande guerra e di nipoti ritrovati, numerosi viandanti, artisti e letterati hanno frequentato il posto nel corso degli anni, da tra i quali l'oste ricorda con orgoglio Ernest Hemingway.

Le migliori osterie in Veneto

La Muda di San Boldo – Cison di Valmarino (TV) New Entry

Al Forno – Refrontolo (TV)

Pironetomosca – Castelfranco Veneto (TV)

Dai Mazzeri – Follina (TV)

Madonnetta – Marostica (VI)

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo (VI)

Zamboni – Arcugnano (VI)

Da Doro – Solagna (VI)

Isetta – Val Liona (VI)

Antica Trattoria al Bosco – Saonara (PD)

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR)

Il Sogno – Mirano (VE)

Da Paeto – Pianiga (VE)

Locanda Solagna – Quero Vas (BL)

San Siro – Seren del Grappa (BL)

Il Capriolino – Volo Cadore (BL)

Alle Codole – Canale d’Agordo (BL)

Al Ponte – Lusia (RO)

Arcadia – Porto Tolle (RO)

A ricevere la Chiocciola nella trentatreesima edizione della guida sono 270 osterie, mentre ad aggiudicarsi la Bottiglia e il Bere Bene sono rispettivamente in 450 e 126 locali. La regione con il maggior numero di Chiocciole è la Toscana (27), seguita dal Piemonte (26) e dalla Campania (25).