Giovane coppia di un piccolo paese trevigiano ha scalato tutte le classifiche dei panettoni

Cosa succede se una giovane coppia di pasticceri innamorati decide di aprire l'attività in un paesino e in capo a un anno diventa un riferimento per gli appassionati dei dolci, guadagnandosi anche prestigiosi riconoscimenti. Questa è la bella storia di Elena Gorghetto e Alessandro Tomao, entrambi 29enni che con la loro pasticceria Nano Labo a Povegliano hanno già meritato i 2 coni per il loro gelato dal Gambero Rosso e ora sono tra i top pasticceri in Italia nella Guida migliori panettoni Gambero Rosso 2023.

La storia di Elena e Alessandro

"Elena e Alessandro hanno entrambi 29 anni. Lei è originaria della provincia di Treviso e lui di Roma. Nel 2015, ancora non si conoscevano, ma entrambi condividevano la passione per i dolci. Sono andati a studiare a Brescia nella scuola di pasticceria più famosa d’Italia. Elena frequentava il corso di alta formazione, mentre Alessandro lavorava come borsista. È proprio qui che è scoccata la scintilla tra loro.

Successivamente, Elena si è trasferita alla Pasticceria Zizzola a Noale, dove ha appreso il mestiere sul campo. Alessandro, dopo aver terminato l’anno, ha raggiunto l'olimpo della pasticceria entrando nello staff della Pasticceria Veneto di Iginio Massari a Brescia. In seguito, anche Elena lo ha raggiunto, affinando le sue capacità con il più premiato dei maestri.

Per giovani intraprendenti come loro, l'Italia non è stata facile, così hanno accettato un lavoro in Norvegia per avviare il reparto di pasticceria di un nuovo locale. La loro ultima e decisiva esperienza lavorativa è stata in una delle migliori gelaterie italiane, la Cremeria Capolinea a Reggio Emilia.

Ma è arrivato il tempo di fermarsi, e Alessandro ed Elena hanno cominciato a mettere a punto il loro progetto, da cui è nato Nano Labo. Il gelato e la pasticceria da forno sono due cose che amano moltissimo, due mondi che si sposano perfettamente. Sono molto attivi sui social, come è giusto che sia per far conoscere i loro prodotti, ma arriva inaspettatamente la consacrazione: il loro panettone è stato inserito tra i migliori in Italia del 2023. La prestigiosa Guida del Gambero Rosso dedicata al più iconico dei lievitati natalizi li ha scelti tra i 135 produttori selezionati, 75 analizzati e 20 meritevoli di essere classificati come eccellenza tra le produzioni artigianali del dolce principe in tavola a Natale.

Panettone Nano Labo

Tra i top panettoni c'è quello artigianale di Nano Labo a Povegliano, in provincia di Treviso, è un esempio eccellente di grande lievitato delle feste. Creato da Alessandro Tomao ed Elena Gorghetto, allievi del rinomato pasticcere Iginio Massari, questo panettone si distingue per la sua qualità e originalità.

Caratteristiche principali

Tipo: Il panettone di Nano Labo si allontana dal classico panettone milanese, avvicinandosi più a una brioche in termini di consistenza e sapore.

Lievitazione: La lievitazione naturale è una caratteristica chiave, garantendo una texture soffice e ben lievitata.

Ingredienti: L'uso di ingredienti di alta qualità è evidente nel gusto finale del prodotto. La selezione accurata degli ingredienti contribuisce a creare un sapore unico e distintivo.

Struttura: Il panettone presenta una struttura ben sviluppata, con un'alveolatura omogenea che testimonia la maestria nella lavorazione e nella cottura.

Sapore: Il panettone di Nano Labo offre un gusto sincero e pulito, con un equilibrio perfetto tra dolcezza e gli aromi naturali dei suoi ingredienti.

Situato in frazione Camalò, via Sant’Antonio, 43 a Povegliano (TV), Nano Labo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un panettone artigianale di alta qualità nella provincia di Treviso, combinando tradizione e innovazione in un dolce natalizio unico nel suo genere.

