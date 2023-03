Top Hairstylist d’Italia: i parrucchieri trevigiani premiati

Trovare il parrucchiere giusto è quasi come trovare l’amore: occorre essere in sintonia, condividere la stessa idea e sentirsi a proprio agio nell’esprimere un desiderio senza essere giudicati. E i capelli, si sa, sono un punto delicatissimo per molte persone: chi detesta farseli toccare, chi non riesce mai a ottenere la piega perfetta e chi lotta continuamente contro una capigliatura troppo fine, voluminosa o delicata. Se poi ci mettiamo anche la vanità che – ammettiamolo – appartiene un po’ a tutti, il gioco è fatto. Che ci piaccia o no, il parrucchiere riveste un ruolo cruciale nel look di tutti noi e può decretare il successo o il flop della nostra immagine

Ora è uscita una “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia” che riunisce alcuni dei professionisti più qualificati della nostra provincia, tra questi saloni molto conosciuti.

TOP HAIRSTYLISTS D’ITALIA 2023 - TREVISO

TV CASTELFRANCO VENETO UMBERTO EQUIPE

TV GORGO AL MONTICANO SALONE PIERANGELA

TV PIEVE DI SOLIGO GABRIELLA VIEZZER

TV S. ZENONE DEGLI EZZELINI I GNESOTTO PARRUCCHIERI

TV SANTA LUCIA DI PIAVE VERDE OMBRELLO

TV TREVISO FLAVIO GIROTTO PARRUCCHIERI

TV VITTORIO VENETO OPERÀ PARRUCCHIERI

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi infatti devono necessariamente essere di altissima qualità.

Da oltre 20 anni, la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87.000 esistenti, con descrizione del Titolare e del salone con foto allegata. La scelta non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, ma fatta in modo libero dalla Redazione.