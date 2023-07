Tuffiamoci in acqua: ecco le migliori piscine all'aperto di Treviso e provincia

Un'estate molto calda e dalle temperature africane, a parte qualche fugace parentesi di maltempo. Ma come scappare dalla canicola della città evitando le code per raggiungere le località balneari? La soluzione migliore è senza dubbio quella rappresentata dalle piscine che sono numerose nella nostra provincia. La lista dei migliori luoghi, alternativi al mare, in cui combattere caldo e afa a pochi passi dalla città. Scopri quali sono queste oasi della Marca

Le top piscine di Treviso e provincia

Piscine Conca Verde · Parco acquatico Borso del Grappa. "Complesso di piscine all'aperto in un grande parco."

Rosa Blu a Monastier. "Piscine all'aperto circondate da prato e giochi per bambini!"

Natatorium Treviso S. Bona con un bellissimo parco. "Piscine estive molto belle anche per i bambini, aggiunti un paio di scivoli."

Piscina Natatorium Treviso Selvana

Sporting Life Center, tranquillità e servizi

Park tennis a Villorba, piscine immerse nel verde con tutti i confort.

Bandie a Lovadina di Spresiano

Adriano Panatta Racquet Club

Plavilandia Falze di Piave

Park Hotel Villa Fiorita Monastier

Solerò a Gaiarine

Piscine Estive - Aquafit Estate Casale Sul Sile

Piscine Mireba Susegana. "migliore piscine della zona."

Piscina Comunale di Roncade

The Box Summer Pool Montebelluna

Un grande classico per i trevigiani sono senza dubbio le piscine del Natatorium a Treviso, in via Pindaro. Gettonata anche la Ghirada e nell'immediato hinterland la piscina del lago delle Bandie a Spresiano.

A Conegliano un must è la struttura della Rana Azzura mentre a Vittorio Veneto c'è la piscina dei Nottoli.

A Montebelluna la scelta è tra le piscine Chiara Giavi e il The Box Sporting Club.

A Monastier presenti La Rosa Blu e il Relais Villa Fiorita.

A Roncade sempre affollatissime le piscine Comunali, a Ponte delle Priula ci sono le Mireba a Falzè di Piave Plavilandia e a Borso del Grappa la piscina Conca Verde .

Fonte: "2 Night"