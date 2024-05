Migliori pizzerie d'Italia, le premiate a Treviso e in Veneto

Presentata la guida Migliori Pizzerie d'Italia di Gambero Rosso 2024, sono 5 le trevigiane premiate. L'ambito riconoscimento è andato a chi ha saputo mantenere un legame col territorio, il recupero di prodotti antichi, l’originalità degli abbinamenti; importante anche la cottura: sia nel forno a legna che nel forno elettrico, il bravo pizzaiolo sa come cuocere al meglio il prodotto; profumo, leggerezza e consistenza. La pizza non conosce declino, anzi i maestri pizzaioli riescono a rendere ancora più speciale e unico il piatto più amato al mondo grazie alla qualità e l'innovazione.

Migliori pizzerie d'Italia - Veneto

Sono 56 le insegne in Veneto e tante eccellenze distribuite in tutte le province con prevalenza a Verona e Venezia, i premiati con le tre rotelle, il massimo punteggio:

Alano di Piave (BL), Da Ezio

Este (PD), Gigi Pipa

Jesolo (VE), Panisfizio

Mestre (VE), Grigoris

San Bonifacio (VR), I Tigli *

San Martino Buon Albergo (VR), Renato Bosco Pizzeria *

Verona, Guglielmo & Enrico Vuolo

Migliori pizzerie d'Italia - Treviso

Ecco la lista delle pizzerie trevigiane (tutte due rotelle) premiate dal Gambero Rosso con le relative descrizioni e punteggi:

Osteria della Pizza - Motta di Livenza (87)

Un’accogliente oasi di gusto e di relax realizzata in una vera casa colonica immersa tra i vigneti. Qui si gusta il repertorio di Alberto Arrigoni e Michele Basso. Il segreto delle loro pizze, oltre alla bontà degli abbinamenti realizzati principalmente con prodotti Dop e Presìdi Slow Food, sono gli impasti perfezionati nel tempo. Alberto vanta un’esperienza quarantennale nella panificazione che garantiscono fragranza e leggerezza a ogni pizza. Tra le tonde merita sicuramente l’assaggio la Piccantina, con pelati, fiordilatte e burrata pugliesi, friarielli, ‘nduja di Spilinga e colatura di alici. La Bonfatti con mortadella, gorgonzola dolce e ceci aromatizzati al rosmarino rimane un must tra le pizze in pala farcite. Si bevono birre artigianali e qualche buon vino del territorio. Servizio gentile e disponibile.

Arrigoni & Basso - Preganziol (86)

Alberto Arrigoni e Michele Basso hanno lasciato il centro di Zero Branco per spostarsi qui a metà strada tra Treviso e Mestre. Il nuovo locale accoglie gli ospiti in ambienti dal design pulito e moderno e nel gradevole dehors. Non è mutata la proposta che poggia sempre su impasti realizzati con un blend di farine selezionate, come l’immancabile tonda (a lievitazione mista) e la pala (ad alta idratazione). Molto curato il topping che si intona alle stagioni dando risalto a ingredienti di ottima qualità. Da provare la Cotto e Senape con fiordilatte e burrata pugliesi, prosciutto cotto di produzione propria e olio alla senape, così come la Tartare con battuta di Blonde D’Aquitaine, stracchino, misticanza e salsa fatta in casa. Di livello la selezione di birre artigianali e bella scelta di bollicine alla mescita. Servizio attento e cordiale.

All’Incrocio - Treviso (86)

Sono trascorsi ormai 35 anni da quando Gennaro Alfieri e la moglie Rosaria Miranda hanno aperto questa pizzeria nell’immediata periferia di Treviso. Il tempo è passato, ma non ha intaccato la passione con cui interpretano il proprio lavoro, lui al forno, lei ai dolci e a dirigere la sala. Passione che si riscontra nelle attenzioni al cliente, nella qualità a tutto tondo della proposta e nella cura dell’ambiente. Le materie prime sono selezionate con meticolosità e ciò vale sia per le farine, che per gli ingredienti dei topping. Da provare la Limone con mozzarella di bufala, acciughe, un mix di spezie e a fine cottura gocce di limone della Costiera Amalfitana e l’Incrocio con burrata pugliese, ciliegino secco, acciughe, capperi di Pantelleria, aglio e spezie. Deliziosi i dessert, ben pensate le carte delle birre, dei vini e degli amari.

Zero 81 - Treviso (86)

Un incessante e ispirato lavoro nella cucina laboratorio ha fatto crescere la proposta sia per varietà, che per livello qualitativo. Sergio Gargiulo ci mette testa e anima nel migliorare i suoi impasti o nel crearne di nuovi. E lo stesso si può dire per i topping preparati con ingredienti ricercati dando sempre risalto alle bontà di stagione. Il menu è sempre arricchito di nuove idee come la deliziosa Sicilia con melanzana in due consistenze (crema e fritta), Parmigiano Reggiano e pomodoro o il padellino con polpo arrostito, stracciatella di Andria e granella di pistacchio di Bronte. Valida anche la Vegana con hummus di ceci fatto in casa, carciofi, asparagi, fave e pomodori semisecchi. Pizze che si distinguono tutte per fragranza, sapori netti e digeribilità. Valide la selezione di birre artigianale e gli aperitivi. Ottimi i dolci. Servizio preciso e cordiale.

Perché - Roncade (81)

Un’insegna dall’offerta sfaccettata in una vecchia casa colonica sapientemente ristrutturata. Chi arriva qui sa di poter contare su una proposta di cucina mai scontata, ma anche su pizze veramente ben fatte. Lo stile è quello della pizza alta, croccante fuori, soffice all’interno dovuto e servita in spicchi da degustazione. Una formula di successo dovuta all’abile intreccio di un impasto realizzato con farina macinata a pietra e una lievitazione di una trentina di ore, ma anche all’uso di ingredienti di prima scelta, abbinamenti bilanciati nei sapori e presentazioni curate. Spiccano pizze come l’Affumicata (speck, ricotta affumicata, pomodoro bio e stracciatella), l’Asparagi (asparagi, uovo pochè, pomodorini, Parmigiano e stracciatella), la Gamberi (gamberi scottati, pomodorini, aglio nero, lime e stracciatella). Buona selezione di vini e birre; servizio sempre disponibile.

Migliori pizzerie d'Italia

Le migliori delle pizzerie che hanno ricevuto i tre spicchi, ossia le eccellenze tra le pizzerie al piatto, sono solo 4 con un punteggio di 96/100.

Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VR)

I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta)

Pepe in Grani – Caiazzo (CE)

I Tigli – San Bonifacio (VR)

Riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, la pizza è il cibo che ancora oggi conserva la sua originaria anima democratica: gli amanti della Margherita continuano a trovarla nei menù in tutta la sua semplicità, ma la pizza è sempre più anche ricerca di sapori unici e gusti raffinati come testimonia la mappa tracciata da Gambero Rosso nella nuova guida Pizzerie d’Italia 2024. Un viaggio all’interno dei migliori locali disseminati lungo lo stivale che disegna un percorso colorato di spicchi tra varianti regionali, nomi storici e nuovi format di successo capaci di regalare esperienze culinarie divertenti e di qualità.

Premiate le insegne capaci di mantenere un legame col territorio, il recupero di prodotti antichi, l’originalità degli abbinamenti; importante anche la cottura: sia nel forno a legna che nel forno elettrico, il bravo pizzaiolo sa come cuocere al meglio il prodotto; profumo, leggerezza e consistenza, gli elementi esaminati all’assaggio secondo le caratteristiche dei singoli stili di pizza; e infine il servizio: la pizza servita in spicchi a degustazione è stata arma rivoluzionaria nel mondo delle pizzerie, base da condire principalmente fuori dal forno con abbinamenti pensati come per veri e propri piatti d’alta cucina. Sono 735 i locali esaminati, valutati secondo: lavoro, ricerca delle materie prime per l’impasto e la lievitazione. Nella classifica con un punteggio espresso in centesimi, i Tre Spicchi, ossia le eccellenze tra le pizzerie al piatto, sono 103, mentre le Tre Rotelle, ossia le migliori pizzerie al taglio sono 14.