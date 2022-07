Top pizza: le migliori pizzerie a Treviso e in Veneto

È stata presentata iil 26 luglio 2022, al Teatro Mercadante di Napoli, 5O TOP PIZZA ITALIA 2022, la classifica delle migliori pizzerie d’Italia, la guida più influente del mondo della pizza, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

I Masanielli - Francesco Martucci, a Caserta, si confermano per il quarto anno consecutivo la migliore pizzeria d’Italia. Al secondo posto della classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto 10 Diego Vitagliano Pizzeria, sempre a Napoli.

TOP PIZZERIE - La migliore in Veneto è in quarta posizione, si aggiudica il prestigioso riconoscimento I Tigli a San Bonifacio (VR).

Le Pizzerie Eccellenti

TREVISO

Al 4 Pizza – Roncade (TV)

La famiglia Alajmo ci prova pure con la pizza e ci prova davvero bene. Un posto moderno e accogliente è il segreto di questo locale a Roncade, a cavallo tra le province di Treviso e Venezia. Il menu è studiato dal tristellato Michelin, Max Alajmo, e già il nome è una garanzia. Dalla sua esperienza e capacità, ne esce una pizza leggera, digeribile, con alla base delle farine specifiche e impasti eterogenei. Infatti, la pasta nasce dopo essere stata fermentata e lievitata a lungo, mentre gli ingredienti sono di prima scelta. Possibilità di degustare le pizze classiche, con un impasto basso ad alta idratazione. Interessanti gli abbinamenti con le birre e le selezioni di vino, pure naturale.

Pizzeria Arrigoni & Basso – Zero Branco (TV)

Ingredienti di prima scelta per una pizza molto digeribile, da Arrigoni e Basso ne è stata fatta di strada in questi anni, sempre cercando di mettere al primo posto la qualità e la continua ricerca. Un posto accogliente, non dispersivo, le proposte sono figlie di prodotti di prima scelta come la latteria Monteveronese o la ‘nduja di Spilinga. Ma il cliente può trovare pure il salamino piccante o lo speck dell’Alto Adige.

Ristorante Perché – Roncade (TV)

Contemporaneo. Il gusto, lo stile e persino il ‘contenitore’. Il Perché è un concept culturale forte, con quella sua grande volta bianca che gli ha meritato un premio alla Triennale e le opere di Valentina D’Andrea che compaiono ovunque. Il locale è immerso nel verde lungo la Treviso-Mare. La pizza è un approdo convinto. Lo chef Luca Boldrin ha realizzato un impasto originale, basato su materie prime di livello e lievitazioni calibrate. Il risultato è una pizza soffice e croccante al tempo stesso, leggera e fragrante. Vengono utilizzati gli stessi ingredienti del ristorante, da ciò l’originale slogan ‘la pizza con il ristorante sopra’. Carta delle birre ‘curiosa’. D’estate tutti all’aperto.

Zero81 – Treviso

Fuori dalla città di Treviso c’è un angolo di tradizione partenopea, pizza in stile napoletano, con un impasto ad alta idratazione maturato 48 ore con un cornicione ben pronunciato. Presente in menù anche qualche pizza con doppia cottura, fritta e rifinita in forno e la pizza in padellino che va al di fuori della tradizione napoletana sia come impasto sia come abbinamenti.

Moltissima importanza viene data soprattutto ai prodotti tipici italiani come la Papacella, Mortadella, Broccolo Aprilatico, Capocollo Martina Franca o il Conciato Romano.

Equilibri – Treviso

Appena dentro le mura di Treviso, la pizzeria è senza fronzoli. All’ingresso il bancone di lavoro è anche vetrina per la gastronomia da asporto. Il servizio è puntuale, senza troppe smancerie. Cucina e pizze seguono la stagionalità. Farine italiane da agricoltura sostenibile e lievitazioni accurate sono alla base della proposta in menu: dalla tonda Napoli alla pizza in pala, dalla ‘Nuvola’ cotta al vapore alla focaccia romana, le pizze son farcite con prodotti selezionati. La leggerezza si coniuga al sapore.

VENETO

Acqua e Farina – Rosario Giannattasio – Vicenza

Alla Rotonda – Thiene (VI)

Cuore Napoletano – Marano Vicentino (VI)

Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa (VI)

Al Giardinetto – Pizzeria al Naturale – Mira (VE)

Al Portico – Elide – Cona (VE)

La Mafaldina – Padova

Osterie Meccaniche – Abano Terme (PD)

Osterie Moderne – Campodarsego (PD)

Pedrocchino Pizza&Cakes – Campodoro (PD)

Ristorante Pizzeria Al Tabaco – Abano Terme (PD)

Ristorante Val Pomaro – Arquà Petrarca (PD)

Rivoluzione Pizza – Padova

Tana del Luppolo – Este (PD)

Settimo Cielo – Settimo (VR)

Surlì Più Pizzeria – Mirano (VE)

Zio Mo’ Pizza e Bistrot – Legnago (VR)

Pizzeria Du de Cope – Verona

Antica Hosteria Al Borgo 1964 – Cerea (VR)

Donatelli 30-11 – Verona

Forkette – Verona

Una guida che vede più di 500 insegne divise in Pizzerie Top (le prime 50) Grandi Pizzerie (dalla posizione 51 alla 100) Pizzerie Eccellenti e Pizze in Viaggio - da taglio e asporto.

Tra le prime 100 top pizzerie svetta la Campania con 30 insegne, al secondo posto il Lazio con 13 insegne, che batte di poco la Lombardia con 12. A seguire Toscana (10), Puglia e Veneto (5), Piemonte e Sardegna (4), Sicilia (3), Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche (2), infine Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).