Migliori pub a Treviso e provincia

Serata in compagnia? Non c’è niente di meglio del sapore autentico di una buona birra artigianale e del cibo fatto con cura da gustare insieme agli amici. Per gli amanti del luppolo è una stagione d’oro, l’offerta dei pub si è ampliata, sono arrivati i birrifici artigianali, le birre da tutto il mondo, inglesi, irlandesi, belga, americane, di abbazia, tra Ipa, Lager, Stout, Blanche, Pale ale, Lambic, non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Ecco i migliori pub dove brindare in compagnia a Treviso e provincia.

Osteria della Birra

Il Birrificio San Gabriel di Levada di Ponte di Piave è il primo artigianale nato in Italia, creato in un piccolo borgo storico recuperato dall'abbandono. La produzione ha avuto inizio nel 1997 in un’antica villa a ridosso dell’Abbazia Benedettina dove già nel medioevo si preparavano le bevande medicali (tra cui la birra), e dalle quali il Birrificio Agricolo San Gabriel ha preso spunto per l’ideazione delle proprie ricette con materie prime uniche del territorio, dal radicchio rosso di Treviso dell’Ambra Rossa, ai fichi di Tarzo all’orzo nostrano della Buschina. L’Osteria della Birra sorge accanto al birrificio dopo un’opera di riqualificazione degli edifici di un’antica e gloriosa segheria. Oltre alla birra di propria produzione offre una cucina dagli ingredienti semplici come in ogni autentica osteria. Stinco, strudel e birre artigianali in un pub dall'atmosfera tirolese con boccali appesi al soffitto e camino.

Osteria della Birra - Birreria San Gabriel Via della Vittoria, Ponte di Piave

Inverness pub

E' un locale caratteristico dove si gustano prelibatezze tipiche della cucina veneta e coneglianese, ma anche sandwich, hamburger, bruschette. Il tutto accompagnato da birra di ogni genere e nazionalità. L'arredo è in legno e l'atmosfera scottish, il nome stesso richiama una famosa località delle Highlands. Mentre si mangia e si chiacchiera all'Inverness si può ascoltare buona musica. C'è una grandissima selezione di whisky che arrivano dalla Scozia, Irlanda e Stati Uniti. Ma la regina del locale rimane la birra prodotta con ingredienti naturali e servita direttamente senza l’aggiunta di anidride carbonica. Nella stagione estiva si possono trascorrere delle belle serate nella veranda sempre arieggiata.

Inverness Pub Via Ungheresca Nord, Mareno di Piave

Andros Pub

Il posto perfetto per chi cerca un'esperienza autentica e nostalgica. Andros è un "super pub", che ricorda i locali d'altri tempi con molti oggetti da collezione e un gatto che ogni tanto si unisce ai clienti al tavolo e fa compagnia. Qui sembra di essere in Irlanda c'è un bellissimo bancone centrale, tra le birre Harp, Bulldog. la rossa Kilkenny e ovviamente la Guinness. La cucina propone sandwich eccellenti e ottimi hamburger.

Andros Pub Via Don Luigi Moretto, Ponte di Piave

Outsider

E' un tipico Guinness Pub con birre anglo-americane alla spina. Il cibo è di qualità, la carne è il suo fulcro con hamburger, wurstel, pancetta. Ma ci sono panini gourmet anche per vegetariani e per intolleranti al glutine.

Outsider, Via San Cassiano, Quinto di Treviso

Da Otto

Il suo piatto forte è il club sandwich con pane antico, integrale, alla zucca. Le birre non sono da meno, Belghe corpose o fruttate. Da provare una sfiziosità con formaggio, speck stagionato, ricotta affumicata, gorgonzola piccante, cipolla.

Birreria Da Otto, Piazza San Lorenzo, Rovarè, San Biagio di Callalta

Frà Bernardo

Pub molto caratteristico, sembra di stare in un convento, che fa ottimi club sandwich e panini. Conosciuto per le bruscotte grandi con ingredienti che accontentano tutti i palati. Tra le birre da provare la Tirata del frate, una Franziskaner spillata a caduta in un apposito calice.

Frà Bernardo, Via Nazario Sauro, Istrana, Treviso

Stonehenge Pub

Locale rustico-chic dall'atmosfera accogliente che offre originali hamburger gourmet e varietà di birre artigianali. Da provare il Parma Crunch semplicemente eccezionale, uno dei miei migliori panini. Cucina interessante, con i tacos sia di carne che di piovra veramente buoni. Ottima anche la selezione di birre di nicchia e per tutti i gusti, consigliate da uno staff super preparato., . Molto curato l'interior del locale. Bello vedere anche tanta passione nel titolare, cordiale e professionale come un vero "Oste" e "Paron de Casa"

Stonehenge Pub Via Risorgimento, Montebelluna

Birretteria Treviso

Oltre alla competenza dei due ragazzi, si trova una selezione di birre particolari in mescita e in bottiglia. E' un piccolo ambiente gestito con massima professionalità. Inoltre i cicchetti proposti sono di una raffinatezza che sorprende, una nota di merito l’atmosfera conviviale che aleggia nel locale. Tante birre artigianali, il mitico panino con porchetta trevigiana (e senape alla birra) e altri sfiziosissimi paninetti con i migliori prodotti della Marca.

Borgo Giuseppe Mazzini, Treviso

Pub NidaBar

Qui potrai degustare le migliori birre al mondo, accompagnate da panini spaziali di pastrami al salmone o al manzo. Locale di riferimento per chi ama la birra artigianale, 10 spine con varie tipologie a rotazione.

Pub NidaBar Piazza G. Matteotti 10, Treviso, ma è presenta anche a Montebelluna e Castelfranco.

Irish Free State Pub

Ottima scelta di birre, club sandwich tra i migliori in città, ottimi fritti. Gentilezza. Se cercate una buona birreria avete trovato il posto giusto. Ricrea bene lo stile del classico dell' Irish Pub con l'immancabile Guinness alla spina. Le migliori birre insieme ad un reparto cucina fantastico.

Irish Free State Pub Borgo Giuseppe Mazzini, Treviso

Helmut

La birreria si trova nel quartiere latino a Treviso, il locale è accogliente, con un grande bancone a vista e una zona più riservata. Le birre selezionate (tutte artigianali) sono una bella scoperta per il palato. Gradevoli i "cicchetti" proposti, come sempre con ottima scelta delle materie prime (fantastico quello con porchetta e senape). Il gestore è un ragazzo gentilissimo che organizza anche serate di musica. Da provare gli hamburger gourmet, realizzati con pane artigianale e materie prime di stagione, la sua specialità Radicchio con blue cheese. Ma anche piadine e insalate in una vivace birreria dal tocco moderno con cucina a vista e arredi di legno.

Helmut, Via Risorgimento, Treviso

Birreria Ottosensi

Un bel bancone, birre alla spina artigianali, da mangiare dai golosi cicchetti tradizionali, ai semplici ai paninetti e miniclub. Le birre proposte sono una scoperta per il palato. Ottima scelta delle materie prime nel cibo (fantastico il cicchetto con porchetta e senape).

Ottosensi, Via Gualpertino da Coderta, Treviso

St. Thomas Gate

Arredi tradizionali, atmosfera calda, il menù varia con le stagioni, da provare il Jerry Burger, con Morlacco, crema di carciofi e sfilacci di cavallo con contorno di patate fritte. Le birre artigianali sono di diversi stili: inglesi, irlandesi e italiane.

St. Thomas Gate, Viale Vittorio Veneto, Treviso

Pub Colonial Inn

Piatti di carne alla griglia (come tagliate, filetti e costate), hamburger fatti completamente in casa (dal pane alla carne), oltre ai classici snack,club sandwich, toast e fritti.

Pub Colonial Inn Via Avogari, Treviso

Nasty Boys

Bistecche, birre e bella musica in un pub stile saloon. Chi cerca buonissima carne questo è il posto giusto. Per le birre sono imbattibili. Ambiente grande stile vecchio western, compreso il proprietario vestito da cowboy. Disponibile e simpatico gira per i tavoli con questo fare un po’ da film. Piatti abbondanti e ricchi di materie prime al top. Personale gentile e disponibile. Il titolare e il suo cane Tequila la mascotte del locale sono unici.

Nasty Boys Via Marco Pellicciaio, Treviso

The Wishing Wells

Un locale in perfetto quello di Goran e Igor, fratelli appassionati di birra, viaggi e cucina. Irish Stew, Sheperd's Pie, il tradizionale “fish and chips”, innaffiato da buona birra, tutta (o quasi) proveniente dalle terre d'Hibernia e di Britannia. Hanno ricreato l’ambiente originale di un vero pub irlandese caldo e accogliente, la una cucina ricalca quella delle public houses anglosassoni. C’è ovviamente anche il “cibo” della paninoteca classica, ma sempre caratterizzato da una grande ricerca della qualità degli ingredienti e delle proposte per vegetariani.

The Wishing Well Viale della Repubblica, Treviso

Enfant Prodige Brasserie

Pub storico dove abbonda il legno, è grande, accogliente e spesso affollato, appena fuori dal centro storico. Il menù offre una vasta scelta per ogni gola (anche per vegani e vegetariani), cibo curato e porzioni abbondanti, club sandwich squisiti: ma buoni anche il fritto e la pizza. Accurata la selezione di di birre, anche l'artigianali (sopratutto Ipa). Personale gentile premuroso e veloce. Ottimo locale per passare una serata tra amici e bellissima atmosfera con musica anni '80. Ottimo rapporto qualità prezzo!

Enfant Prodige Brasserie Via Sebastiano Venier, Treviso

Old Wild West

Benvenuti nel mondo Old Wild West dove la birra bionda e l'hamburger, accompagnati da fragranti patatine sono la combo perfetta. Si trovano i migliori tagli di carne argentina alla griglia, un viaggio nei sapori del far west.

Old Wild West Viale della Repubblica, Treviso

Roadhouse Grill

Burger e panini gourmet in una catena di steakhouse informali con arredi rustico-moderni. Tagli di carne selezionati e grigliati al momento, tante proposte sfiziose e di qualità, promozioni quotidiane e offerte dedicate. Tra le birre: Moretti filtrata a freddo, Ichnusa non filtrata, Messina, Lagunitas IPA, Erdinger Hefeweizen, Blanche de Silly.

Roadhouse Grill Viale della Repubblica Treviso